Los 'diez mandamientos' ante un ahogamiento

Bañarse con bandera roja, primera causa de muerte. El 80% de los accidentes en el mar se producen por no respetar el color.

La Asociación Canarias, 1500 Km de Costa presentó, un año más, 'Los diez mandamientos para prevenir y actuar ante un ahogamiento en verano' , una serie de consejos preventivos básicos que buscan afrontar y evitar situaciones de riesgo en el mar.

En un comunicado, se recuerda que, con el comienzo del verano, las zonas de costa e instalaciones acuáticas de todo el país reciben a millones de usuarios. Así, desde Canarias, 1500 Km de Costa, consideran «fundamental» lanzar consejos para prevenir y saber cómo actuar ante cualquier tipo de accidente en estos entornos.

Advierte que ignorar el color de la bandera en una playa, acudir a zonas de baño que carecen de servicios de vigilancia, utilizar flotadores en el mar o verse arrastrado por una corriente de retorno, son algunos de los factores más comunes por los que la seguridad como usuarios de cualquier espacio acuático puede verse comprometida.

De este modo, las imprudencias, tanto por exceso de confianza como por desconocimiento, pueden llegar a desembocar en un ahogamiento u otro tipo de accidente, en playas, en piscinas, en ríos, entre otros.

Por ello, la asociación invita a aplicar «el sentido común» y hacer caso a las recomendaciones. Sin embargo, si por cualquier motivo existe una situación de emergencia o se es testigo de ella, se debe llamar, siempre, al 112.

1. Bañarse con la badera roja, primera causa de muerte

Resalta la asociación que el 80% de los accidentes en el mar se producen por no respetar el color de la bandera. La bandera roja significa prohibido el baño y es la primera causa de muerte por ahogamiento. «Una bandera roja es un semáforo en rojo», advierte desde la asociación.

Sin embargo, la mayoría de la población, expone, admite seguir bañándose ignorando el riesgo. «No te lo saltes! Y no olvides acudir a playas que dispongan de servicios de vigilancia», agregan.

2. Nunca nades contra una 'corriente de retorno'

La 'corriente de retorno' es otro de los principales peligros para el bañista al verse arrastrado mar adentro impidiéndole volver a la orilla. Es la segunda causa de muerte por sumersión.

Puntualizan que una 'corriente de retorno' puede tener la fuerza de diez nadadores olímpicos. «Si estás en apuros y no puedes salir, no luches contra la corriente. Ahorra energía y mantén la calma. Agita los brazos para que te vean», recomiendan.

3. No te conviertas en el 'héroe equivocado'

La asociación advierte que si se está en una playa y se observa a alguien en peligro de ahogarse, hay que mantener la calma y activar a los servicios de emergencia: es decir, llamar al 1-1-2.

Si las condiciones meteorológicas son adversas: fuerte viento, oleaje y corriente, no hay que lanzarse a rescatar. Si se decide hacerlo, nunca vestido.

«Quítate la ropa y asegúrate de hacerte con un elemento de flotabilidad antes de entrar al agua. En caso contrario, puedes convertirte en el 'héroe equivocado'», exponen.

4. Ojo con el síndrome del 'ahogado invisible'

Canarias, 1500 Km de Costa hace especial énfasis en un fenómeno cada vez más común en accidentes acuáticos con final trágico, sobre todo, los protagonizados por menores de edad: el síndrome del 'ahogado invisible'.

Este término describe una situación en la que el afectado se ahoga en un entorno acuático lleno de gente, que incluso l@ miran, bajo la creencia de que está jugando o buceando pero en realidad está sufriendo un episodio de sumersión quedando inconsciente y posteriormente, perdiendo la vida.

5. Utiliza un casco y chaleco si pescas en zonas rocosas

Cuando se vaya a pescar en puntos de costa de acantilados o zonas rocosas, se debe consultar siempre la previsión meteorológica, el estado del mar y del viento. También asegurarse de llevar el equipo necesario para su seguridad antes de salir de casa.

«Usa siempre un casco, calzado apropiado y, sobre todo, un chaleco salvavidas», recomienda la asociación.

6. Niños: un flotador en el mar, puede ser un juguete mortal

Agrega Canarias 1500km de Costa que nunca hay que olvidarse que los niños son los más vulnerables al medio acuático. Así, sólo hacen falta 27 segundos para que un bebé de doce meses de vida se ahogue.

Por ello, se recomienda no usar flotadores en el mar. Un flotador no es un salvavidas, es un juguete que se infla. Son especialmente peligrosos los que tienen forma de animal (cisnes, unicornios, flamencos, etc.), ya que su tronco y cabeza hacen de efecto vela y arrastrarán al bañista mar adentro.

De este modo, los manguitos y flotadores circulares tienen una seguridad muy cuestionada. Además, señalan, el adulto debería de meterse en el agua siempre a su hijo.

7. Selfies, el último like

Pretender inmortalizar el momento haciéndose un selfie o auto-foto frente a la costa, especialmente en acantilados o zonas rocosas, se está convirtiendo en una moda cada vez con más seguidores y, en consecuencia, exponerse a sufrir un accidente.

Y si esta situación se produce con fuerte oleaje por su espectacularidad, las probabilidades de sufrir un percance más grave aún, se multiplican, dada la urgencia con que se pretende hacerla para garantizar la espectacularidad de la imagen.

8.El buceo, un deporte de riesgo

A la hora de practicar submarinismo, se debe de ir siempre acompañado y de revisar el equipo antes de sumergirte en el mar.

«Bucea siempre, como mínimo, con otra persona y hazte acompañar de un profesional cualificado. Sé consciente de tu preparación física y de tus limitaciones antes de practicarlo. No olvides que este es un deporte de riesgo», señalan.

9. La hidrocución o 'corte de digestión'

Después de una copiosa comida o mucho tiempo expuesto al sol, entra en el agua con moderación. Evita exponerte más de media hora seguida al sol y utiliza siempre una crema con alta protección solar.

10. Los riesgos de bañarse en ríos, presas, lagos y estanques

Cuando se acude a presas, ríos, embalses de agua o estanques en zonas de montaña, hay que asegurarse de que el baño está permitido y tener en cuenta que el agua dulce tiene menos flotabilidad,por lo que es recomendable utilizar chalecos o elementos que te ayuden a flotar.