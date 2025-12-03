Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Calendario laboral en Canarias 2025 Freepik-C7
Calendario laboral Canarias

Estos son los días festivos durante el puente de la Constitución en Canarias en 2025

Durante el puente de la Constitución, los días festivos oficiales fijados por Gobierno de Canarias marcarán los descansos laborales en todo el archipiélago

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 06:00

En 2025, Gobierno de Canarias estableció un total de 14 días inhábiles retribuidos, entre festivos nacionales, autonómicos, insulares y los que cada municipio puede fijar como locales.

El listado de festivos nacionales que aplica en todo el archipiélago incluye fechas clave para el final de año: el Día de la Constitución Española, la Inmaculada Concepción y la Natividad del Señor (Navidad).

Además, al calendario autonómico se suma el Día de Canarias, el 30 de mayo, que representa el festivo regional.

Para cada isla, también están fijadas fiestas insulares, como por ejemplo la Virgen de la Candelaria (3 de febrero, en Tenerife), la Nuestra Señora del Pino (8 de septiembre, en Gran Canaria) o la Bajada de la Virgen de los Reyes (5 de julio, en El Hierro).

Las autoridades autonómicas publican el calendario oficial mediante decreto, en 2025 a través del Decreto 143/2024, de 16 de septiembre, tras lo cual los ayuntamientos cuentan con un plazo determinado para fijar sus propias fiestas locales.

Ese mecanismo deja abierta la posibilidad de que cada municipio añada hasta dos días no laborables adicionales, de modo que el número total de festivos puede variar dependiendo del lugar de residencia.

Uno de los puentes más esperados es el de la Constitución, para el que el calendario 2025 de Canarias presenta una particularidad: el 6 de diciembre cae en sábado, y el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) en lunes, por lo que ese conjunto sí constituye un fin de semana larg, sábado, domingo y lunes, sin necesidad de tomar días extra.

