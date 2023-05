Día de Canarias: muy nuestros, muy de los nuestros

Si he llegado a alguna conclusión en este reportaje sobre el Día de Canarias, es que da igual la edad, la profesión o incluso, si te encuentras aquí a pesar de venir de otro lugar. Si te sientes canario, eres canario.

Por tanto, les pongo a su disposición los testimonios de diferentes personas con las que tuvimos el placer y la oportunidad de charlar. Todos, nos atendieron con gran amabilidad. Y todos, demostraron tener una pasión inquebrantable por nuestra tierra y por nuestra gente.

«Canarias siempre por encima de todo»

Es un gusto poder escuchar a las personas mayores, porque siempre hablan desde una posición más experimentada, pero también, con un sosiego en el que entienden que cada paso que damos en la vida, tiene su proceso.

Carmen Vega Ojeda es una mujer nacida y criada en Santa Lucía, pero vive en Telde desde hace muchos años. En este municipio, ha formado una familia con cuatro hijos. Para ella, el sentimiento por su tierra y las personas más allegadas es innegociable. Por eso, cuando le preguntamos por el Día de Canarias, ella respondió con un rotundo «a mí me encanta y seré siempre Canaria». Aún así, uno no disfruta de estos días si no lo comparte con los suyos, por lo que Carmen quiso recalcar que celebra el Día de Canarias «con toda mi familia y todas las amigas».

Como dicen que para mantener al corazón contento, hay que tener la barriga llena, Carmen tiene claro que este día no tiene sentido si no lo acompañamos con un buen sancocho canario, que como bien explica, incluye «pescado, mojo canario y pella de gofio, o escaldao». Sobre cómo sienten y celebran los jóvenes este día tan especial, Carmen no tiene ningún tipo de duda respecto a ellos: «Los jóvenes de hoy son mejores que lo que los demás piensan».

Además, recordó que «les estamos enseñando a ellos para que lleven una vida mejor». Sin duda, Carmen es una persona que ha demostrado su apego por el archipiélago, por su familia, sus amigos y por el futuro de todos los jóvenes. La charla acabó con un «Canarias siempre por encima de todo»; y siempre, con una sonrisa.

Ampliar Carmen Vega Ojeda Arcadio Suárez

«Qué linda es mi Canarias»

Si hablamos de una persona que nació y se crió en el barrio de San Francisco, en Telde; que se dedicó por completo al cuidado de una familia con cuatro hijos y que además, nos atendió con muchísima amabilidad, efectivamente, hablamos de Paquita Ramírez Galindo.

Para ella, el Día de Canarias no es una fecha cualquiera y por eso, más allá de pasarlo «en familia», también disfruta de los eventos que su municipio ofrece. «Si hay algunas cositas de tenderete bonitas, vamos a San Antonio o al parque de San Juan. Lo que haya, vamos a esos conciertos que suelen dar», comenta Paquita.

No hay buena celebración si no hay comida rica de la que acompañarse. Por eso, Paquita sabe bien que para el Día de Canarias, el sancocho no puede dejar de estar: «Con bacalao, con cherne, con pescadito salado, de remojo, papitas, gofio, pellita, mojito canario. Y que no falte nunca eso».

Respecto a su visión sobre la juventud de nuestra tierra, la teldense sí siente que el arraigo y amor por el archipiélago se está traspasando bien de generación a generación: «Veo que a los jóvenes les gustan mucho las romerías. Les gusta lo canario y les gusta participar. Yo los veo, y con mucha ropa bonita. Tienes a Teror, tienes a Santa Lucía... Todos esos sitios llevan mucha juventud».

Para finalizar, Paquita tuvo claro que el sentimiento por Canarias es muy fuerte y que como aquí, no se está en ningún otro lugar: «Donde quiera que vayas viajar, cuando llegas a tu islita, llegas a tu islita. Qué linda es mi Canarias».

Ampliar Paquita Ramírez Galindo Arcadio Suárez

«Sin las tradiciones no seríamos el pueblo que somos hoy»

A pesar de su juventud, Coraima Martel, Ainhoa Trujillo y Carla Alemán son tres estudiantes que demuestran una madurez por encima de lo común. Ellas tienen claro que el Día de Canarias es importantísimo para el desarrollo y progreso de nuestro pueblo, y por eso, hablan con orgullo sobre él: «Vivo en el pueblo de Lomo Magullo y siempre hemos celebrado el Día de Canarias», resalta Ainhoa.

En la misma sintonía se encuentra Carla, que recalcó además que Canarias tiene muchas fiestas para celebrar: «Somos personas muy tradicionales y nos encanta ir a las verbenas y a las romerías. Y el Día de Canarias, más todavía». Las tres tienen gratos recuerdos de las celebraciones de este día en el colegio y aseguran que «si lo siguen manteniendo así, creo que van a seguir conservando la tradición», indica Carla. Otro tema a preguntar a Coraima, Carla y Ainhoa era el de el sentimiento de su generación por el Día de Canarias. Y ellas, con total sinceridad, mostraron una opinión que puede ayudar a muchos de ellos a seguir las tradiciones del archipiélago.

Sobre la ropa, Coraima declaró, que algunos «lo ven como algo ridículo; pero para mí es algo, aparte de cómodo, bonito. Me gusta seguir llevando eso que mi madre llevó cuando era joven. También recordó, con mucho acierto, que «hay que mantener las tradiciones, porque sin ellas, no seríamos ni las personas ni el pueblo que somos hoy. Por último, Ainhoa afirmó que «no deben arrepentirse de ser canarios. Nos hemos criado y hemos vivido aquí; por lo que ser canario es un sentimiento y un orgullo».

Ampliar Coraima, Ainhoa y Carla sienten mucho apego por su tierra. Arcadio Suárez

«Estamos en unas islas afortunadas»

La vida es tan curiosa que muchas veces no sabemos cuando, ni con quién, vamos a tener una amistad o establecer una relación duradera. Por eso, Iluminada Falcón, una aruquense que reside en Telde, y Sebastían Cruz, un sevillano que vino a Gran Canaria hace un año, sienten el privilegio de tener una vida juntos en un lugar como Canarias.

El Día de Canarias no pasa de largo para ellos e Iluminada, por ejemplo, sabe perfectamente cómo celebrarlo, porque así lo ha hecho durante toda su vida: «Siempre vamos al parque San Juan, ya que mi hermana está en un grupo folclórico de Canarias y ahí vamos a estar con ellos celebrando, cantando y comiendo». Y mientras más variación, mejor: «Sancocho, ropa vieja y mojo canario, que nunca falte».

A Sebastián, por su parte, le ha enamorado un plato concreto: «Las papas arrugadas con mojo rojo, el picante. Ese me encanta». A pesar de que Iluminada es fiel seguidora de las tradiciones canarias, piensa que «ya no se vive de igual manera. Se vive, pero ya no es como antes que te vestías e ibas a las fiestas. Ahora los jóvenes van a su rumbo, pero también lo viven». Sebastián considera que «eso es a causa de las tecnologías; la juventud ya está con el móvil y pasan un poquito de eso».

Igualmente, ellos saben lo afortunados que son de vivir aquí. «Canarias tiene un clima muy bueno y la gente es muy abierta y simpática; eso en cualquier sitio no lo encuentras» afirma Sebastián. Para finalizar, Iluminada no tuvo ningún tipo de duda sobre quiénes somos y dónde vivimos: «Estamos en unas islas afortunadas», declaró.

Ampliar Sebastián Cruz e Iluminada Falcón. Arcadio Suárez

«La gente quiere disfrutar más de todo lo que tenemos»

Sencilla, tranquila y con mucho desparpajo frente a la cámara. Fátima González Torres trabaja con muchas ganas e ilusión en un establecimiento con noventa años de historia: la tienda Ojeda, que vende todo tipo de ropa, incluida la típica de nuestra tierra.

Más allá de su faceta de vendedora, es una persona muy familiar que nació y creció en Telde. Por tanto, el Día de Canarias siempre está marcado en el calendario para ella: «Normalmente, paso este día con la familia y también voy a algún evento que se celebre». Fátima admitió que ella disfruta de nuestros platos típicos independientemente del día, porque para «hacer las comidas típicas de Canarias, cualquier día del año es bueno».

Además, la celebración de nuestras fiestas hace que la presencia de compradores en la tienda en la que trabaja aumente y admite que, cada vez más, «la juventud se va integrando en la celebración de la fiesta».

Fátima percibe también que el pueblo canario tiene ganas de divertirse, y más en estas fechas: «Pienso que después de todo lo que hemos pasado, la gente quiere disfrutar más de todo lo que tenemos, especialmente en las romerías de los pueblos».

Por último, Fátima no quiso dejar de lado su sentimiento por Canarias e hizo una lista de todo lo que le gusta del archipiélago y de vivir en él: «Me gusta la gente, me gusta el clima y la playa, principalmente, que es lo que nos gusta mucho a los canarios», declara.