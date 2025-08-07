La DGT comienza su campaña de verano para el control del exceso de velocidad La operación, de carácter preventivo, busca poner el foco en cuanto a que la velocidad «inadecuada» es el tercer factor concurrente «más habitual» en los siniestros de tráfico

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y la jefa provincial de la Dirección General de Tráfico (DGT) del Ministerio del Interior en Las Palmas, Eva Canitrot, han informado este jueves sobre la campaña específica de control que realiza la Dirección General de Tráfico (DGT) para la vigilancia del exceso de velocidad como uno de los factores de riesgo clave en la siniestralidad vial y a la que se suma Canarias.

La campaña, que se ha presentado en Las Palmas de Gran Canaria, se realiza en todo el país desde este lunes y hasta el próximo domingo, estando coordinada a nivel europeo por la asociación RoadPol y enmarcada en el Plan Mundial del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030 y en la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030, buscando reducir a la mitad el número de víctimas mortales para el final de la década, según ha informado la Delegación del Gobierno en Canarias en nota de prensa.

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, así como del resto de policías locales que se sumen a la misma, vigilarán tanto en vías urbanas como interurbanas los tramos de riesgo asociados a la velocidad, así como los puntos donde la circulación supera el límite establecido y exista un elevado índice de siniestralidad.

Todo ello, apuntan, siguiendo las recomendaciones de las organizaciones internacionales y europeas que instan a los organismos encargados de la seguridad vial de los distintos países a vigilar que los límites de velocidad establecidos se cumplen.

La campaña, de carácter preventivo, busca poner el foco en cuanto a que la velocidad «inadecuada» es el tercer factor concurrente «más habitual» en los siniestros de tráfico, por ello se anunciará a los conductores la existencia de controles a través de señalización vertical circunstancial.

En relación con ello, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, expuso que «aproximadamente el 30% de los siniestros mortales en las carreteras son causados por una velocidad excesiva o inadecuada«. Añadió que en España »éste es un factor concurrente presente en más del 20%« de los accidentes mortales.

«Esta es una realidad de la que el Gobierno de España no puede abstraerse y contra la que sigue trabajando para evitar no solo los fallecimientos, sino también las personas heridas», señaló Pestana, que indicó que «gracias a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se pone el foco en las carreteras, pero también gracias a la colaboración de la Policía Local se vigilan los excesos de velocidad en vías urbanas».

Subrayó que debe tenerse en cuenta que «a partir de 80 kilómetros por hora es prácticamente imposible que un peatón sobreviva a un atropello, mientras que a una velocidad de 30 kilómetros por hora el riesgo de muerte del peatón se reduce al 5%«.

Otras acciones de la DGT

En Canarias, además de estas campañas periódicas, la DGT utiliza otras herramientas de control de velocidad como son los radares móviles, el control aéreo desde helicópteros o los radares fijos, de los que, dentro del plan de instalación de 122 nuevos puntos en 2025 en España, dos han empezado a funcionar en las últimas semanas en las islas.

Se trata de los radares fijos de la TF-2, en el punto kilométrico 1, y la TF-652, en el punto kilométrico 2, ambos en la isla de Tenerife, puntos de control que, como es habitual, están señalizados en la carretera, publicados en la página web de la DGT y sus ubicaciones puestas a disposición de los operadores para que los incluyan en sus navegadores.

En estos casos, durante el primer mes de funcionamiento, los conductores que circulen a una velocidad superior a la permitida por las carreteras donde están ubicados estos nuevos radares recibirán una carta informativa advirtiéndoles de que han sido captados por un radar por exceso de velocidad. Una vez pasado el tiempo, el conductor que supere la velocidad será sancionado y recibirá una multa.

Se estima que entre el 10 y el 15% de todos los accidentes, así como el 30% de los accidentes mortales son el resultado directo «de exceso de velocidad o inadecuada« de acuerdo con el Informe temático de seguridad vial sobre velocidad publicado por el Observatorio Europeo de Seguridad Vial en 2021.

Ese informe también destacaba la prevalencia del exceso de velocidad por parte de los conductores europeos de acuerdo con los estudios de la Asociación Europea de Investigación de Encuestas (ESRA), en su Encuesta electrónica sobre las actitudes de los usuarios de la carretera.

A este respecto, apuntaba a que un 56,3% de los conductores europeos reconocían haber conducido «deliberadamente más rápido« que el límite de velocidad en zonas urbanizadas al menos una vez en el mes anterior a la realización de la encuesta; mientras que los conductores españoles, alrededor del 60% reconocía circular por encima de los límites de velocidad en carreteras convencionales, casi el 50% lo hace en zonas urbanas y más del 60% en autovías y autopistas.

En la última campaña de control de velocidad celebrada en el mes de abril, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC) controlaron en todo el país un total de 1.163.126 vehículos y se interpusieron 75.028 denuncias, mientras que en Canarias la ATGC controló 120.280 vehículos y se denunciaron 6.213.