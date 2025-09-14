Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de oleaje. Arcadio Suárez

Declarada la prealerta por oleaje y viento en Canarias

El Gobierno regional avisa de fuertes rachas para todo el archipiélago y por mala mar en Gran Canaria y las islas occidentales | También activa la alerta por riesgo de incendio en Gran Canaria

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 14 de septiembre 2025, 14:27

El tiempo en Canarias se complica a partir de la tarde de este domingo con prealertas por fuerte viento para todo el archipiélago y por mala mar en las islas occidentales y en Gran Canaria, con olas que podrían rondar los 2,5 metros de altura.

La declaración de las dos prealertas entran en vigor a la partir de las 6 de la tarde de este domingo, según ha informado el Gobierno de Canarias a través de un comunicado.

Además, la Dirección General de Emergencias ha activado la alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria, debido a las altas temperaturas que se están registrando en la isla. La alerta afecta a las cotas superiores a los 400 metros de altitud y se mantiene hasta las 10.00 horas del lunes.

Se prevé que el viento sople del nordeste moderado a fuerte y con probables rachas fuertes y muy fuertes que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora.

En Gran Canaria, las zonas afectadas por el fuerte viento serán Gáldar, Agaete, Artenara, Tejeda, la costa de La Aldea y el litoral de Santa Lucía de Tirajana, de Agüimes, de Ingenio y de Telde. En La Palma, el aviso estará vigente en Mazo, Fuencaliente, El Paso, Garafía y zonas altas de Puntagorda y de Tijarafe. El norte de La Gomera, las áreas del Macizo de Teno, Santiago del Teide, Granadilla, Arico, Fasnia, Güímar, Arafo, Candelaria, El Rosario, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, en Tenerife; Pájara, Tuineje, Betancuria y la mitad oeste de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, y Yaiza, Teguise, Arrecife y la costa oeste de Haría, en Lanzarote, serán otras zonas afectadas por el viento.

En cuanto a la prealerta por fenómenos costeros adversos, la Dirección General de Emergencias precisa que afectará al litoral norte y sureste de Gran Canaria, el norte de La Palma, la costa oeste y sureste de El Hierro; litoral noroeste y este-sureste de La Gomera y el litoral del sureste de Tenerife.

En las zonas indicadas predominio de la fuerte marejada y mar de fondo del norte, con oleaje de mar combinada que alcanzará o superará los 2,5 metros de altura.

Publicidad

Top 50
  1. 1 942 docentes de la península se incorporan a las aulas canarias y los interinos sin trabajo bajan a 150
  2. 2 Investigan la aparición del cadáver de una jóven en Tenerife
  3. 3 La Aemet desvela cuáles son las cuatro islas que llegarán a 34 grados
  4. 4 La Justicia obliga a Santana Cazorla a devolver la finca donde está el parque acuático Lago Taurito
  5. 5 Dónde saborear Gran Canaria, según el economista Pedro Cubas
  6. 6 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  7. 7 Una mujer en estado crítico tras ser rescatada de un incendio en su vivienda en Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 Lopesan resulta adjudicatario de los tres hoteles de Santana Cazorla en Taurito y el de Las Tirajanas
  9. 9 «Aika me ha salvado varias veces la vida»
  10. 10 Operación Silbo: dieciocho investigados entran en prisión provisional por narcotráfico en Tenerife

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Declarada la prealerta por oleaje y viento en Canarias

Declarada la prealerta por oleaje y viento en Canarias