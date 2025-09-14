Declarada la prealerta por oleaje y viento en Canarias El Gobierno regional avisa de fuertes rachas para todo el archipiélago y por mala mar en Gran Canaria y las islas occidentales | También activa la alerta por riesgo de incendio en Gran Canaria

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 14 de septiembre 2025, 14:27 | Actualizado 15:10h.

El tiempo en Canarias se complica a partir de la tarde de este domingo con prealertas por fuerte viento para todo el archipiélago y por mala mar en las islas occidentales y en Gran Canaria, con olas que podrían rondar los 2,5 metros de altura.

La declaración de las dos prealertas entran en vigor a la partir de las 6 de la tarde de este domingo, según ha informado el Gobierno de Canarias a través de un comunicado.

Además, la Dirección General de Emergencias ha activado la alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria, debido a las altas temperaturas que se están registrando en la isla. La alerta afecta a las cotas superiores a los 400 metros de altitud y se mantiene hasta las 10.00 horas del lunes.

Se prevé que el viento sople del nordeste moderado a fuerte y con probables rachas fuertes y muy fuertes que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora.

En Gran Canaria, las zonas afectadas por el fuerte viento serán Gáldar, Agaete, Artenara, Tejeda, la costa de La Aldea y el litoral de Santa Lucía de Tirajana, de Agüimes, de Ingenio y de Telde. En La Palma, el aviso estará vigente en Mazo, Fuencaliente, El Paso, Garafía y zonas altas de Puntagorda y de Tijarafe. El norte de La Gomera, las áreas del Macizo de Teno, Santiago del Teide, Granadilla, Arico, Fasnia, Güímar, Arafo, Candelaria, El Rosario, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, en Tenerife; Pájara, Tuineje, Betancuria y la mitad oeste de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, y Yaiza, Teguise, Arrecife y la costa oeste de Haría, en Lanzarote, serán otras zonas afectadas por el viento.

En cuanto a la prealerta por fenómenos costeros adversos, la Dirección General de Emergencias precisa que afectará al litoral norte y sureste de Gran Canaria, el norte de La Palma, la costa oeste y sureste de El Hierro; litoral noroeste y este-sureste de La Gomera y el litoral del sureste de Tenerife.

En las zonas indicadas predominio de la fuerte marejada y mar de fondo del norte, con oleaje de mar combinada que alcanzará o superará los 2,5 metros de altura.