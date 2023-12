«El debate territorial de Cataluña no permite reconocer la singularidad de otras regiones»

El vicepresidente segundo y consejero Insular del Área de Presidencia, Administración y Servicio Público, Planificación Territorial y Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife presentó ayer en Santa Cruz de Tenerife su tesis 'Archipiélago Atlántico'. El doctor por la Universidad de La Laguna hablo de su publicación que trata el tema de la singularidad de Canarias en el sistema autonómico español' dentro del marco de la integración europea. En la conferencia estuvo presente el presidente regional, Fernando Clavijo.

–¿Qué le motivó a realizar esta tesis?

–Creo que lo que la tesis pretende, es definir cuál es el hecho diferencial de Canarias en el conjunto de España por lo que el trabajo hace un repaso partiendo desde la propia conquista y colonización de Canarias en el siglo XV y las disputas con el Reino de Portugal. Hay un repaso histórico muy breve pero que ubica un poco qué es Canarias en la expansión atlántica del Reino de Castilla, un territorio distinto al territorio peninsular y también al insular balear.

Partiendo de ahí, estudiamos por qué todas las dimensiones del archipiélago desde el punto de vista histórico, jurídico y político se hacen realidad con el primer estatuto de autonomía en 1982. El segundo paso de la evolución de la Canarias que conocemos se da en los años 90 con la incorporación del concepto de Región Ultraperiférica (RUP) y a los tratados de la UE que es fundamental para que en estos años el estatuto trabajara sobre la idea de crear un concepto a nivel interno del derecho español como es el de archipiélago atlántico.

El objetivo es que seamos capaces de definir nuestra identidad dentro del marco común español y que a su vez esa identidad sepa nutrirse de un tema tan importante para España como para Canarias en particular como es la integración especial que tiene Canarias en la UE.

–¿Qué lectura le gustaría que la gente sacara de ella?

–El sentido de saber que es lo que somos, que marca a su vez la capacidad que podemos tener para definir las competencias, la adaptación de la legislación estatal a la singularidad de Canarias, para darle un contenido actualizado al Régimen Económico y Fiscal (REF) para a su vez tener competencias específicas en temas como puertos, aeropuertos, la sanidad exterior, el control fitosanitario, la seguridad, muy diversos asuntos que tienen que ver con una secuencia que va desde la conquista de las islas hasta el estatuto de 2018, que es el que define a Canarias como archipiélago atlántico y lo que busca la tesis es identificar qué quiso decir el legislador del estatuto cuando define a Canarias como archipiélago atlántico más allá de un aspecto meramente geográfico.

–¿Y cómo definiría usted ese concepto?

–El archipiélago atlántico es lo que hace diferente a Canarias del resto de España en base a tres principios. No forma parte del ámbito territorial español sino de uno atlántico cercano a África. En segundo lugar, que esa definición conlleve a la modulación o adaptación de las políticas del Estado para Canarias, del mismo modo que ya lo hace Europa cuando nos considera una RUP y en tercer lugar, que esto marque la identificación de un REF especial que tiene que ser respetado y que aun habiendo competencias que son estatales, desde el principio de lealtad institucional, el Estado respete la participación de Canarias en esos ámbitos que especifica el Estatuto como son las telecomunicaciones, puertos, aeropuertos, etc...

Desgraciadamente toda la atención mediática y el debate territorial en España está siempre centrado en los problemas con Cataluña y por tanto no existe un planteamiento de definir la singularidad de otras regiones que se mantienen lógicamente dentro del principio de unidad del Estado.

–Cómo va a afectar la amnistía en esta nueva legislatura, se agotarán los cuatro años?

–Yo creo que nos va a mantener durante tiempo en un vis a vis en este modelo casi bifronte de la política española y que nos deja un escaso margen a los que tenemos un compromiso con la unidad territorial pero a su vez, reivindicamos la singularidad del archipiélago. Esta es la realidad que desgraciadamente afrontamos los próximos meses, no sé si los próximos años.

–¿Qué le hizo volver a la política?

–Estos cuatro años alejado me han permitido recuperar mi tarea investigadora, lo que es algo positivo. Si me decidí a volver es porque los actuales presidentes del Cabildo y del Gobierno me pidieron ayudar en mover a la isla de Tenerife que consideramos que en los últimos cuatro años ha estado bastante parada y devolver al Cabildo de Tenerife la posición que una vez tuvo.