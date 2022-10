Cuarenta años de la mano de Canarias

Hoy le toca soplar las velas a CANARIAS7. «Ver nacer el periódico ha sido el regalo más hermoso que he tenido en los más de cuarenta años que llevo trabajando como periodista», afirma Vicente Llorca, uno de los testigos del comienzo de la andadura del CANARIAS7, periódico canario que hoy está de cumpleaños.

Cuarenta años. Se dicen pronto, pero dan para mucho. Momentos buenos y no tan buenos. Aciertos y errores. Pero siempre con la ilusión por bandera. Cuarenta años contando historias de vida de canarios y canarias. Ofreciéndoles el espacio que se merecen y dándoles la voz que muchas veces les ha faltado. «El periódico nació con el ánimo de llegar a todos los rincones del archipiélago canario, sin dejar a nadie atrás. Nos enfocamos en escuchar, entender y atender las realidades locales. Y eso fue una de nuestras grandes fortalezas desde el principio», añadió Llorca.

«El día de la inauguración sentí una ilusión total. El nerviosismo se notaba en el ambiente. El edificio en El Sebadal estaba a medio hacer, pero eso no nos impidió poner en marcha la primera rotativa. Todo el salón estaba lleno de personas que esperaban nuestro primer número. Cada vez que lo recuerdo, se me ponen los pelos de punta», describe Luis Santana.

De la rotativa al quiosco. El trabajo en rotativa es la fase previa a la distribución. / c7

Los 40.000 ejemplares más especiales

Ese primer día se superaron todas las expectativas y se lanzaron alrededor de 40.000 ejemplares. 40.000 ejemplares, que, sin duda, han sido los más especiales, porque dieron inicio a una historia que todavía se sigue escribiendo cuarenta años después. 40.000 ejemplares que materializaron por fin un sueño, que mantuvo en vela a todas las personas que soñaban con hacerlo realidad. Y así fue.

«Nos habíamos estado preparando para ese día durante un mes. Fue agotador. Muchos ni sabíamos lo que hacíamos porque estábamos aprendiendo. El estrés se mezclaba con la ilusión por sacar las páginas adelante. Además, la rotativa falló un par de veces y eso aumentaba la tensión. Pero al final lo conseguimos», contó Luis Alberto Pérez. Por su parte, Vicente Llorca destaca que «fue muy emocionante ver como, ese día, los canarios y canarias llevaban el primer ejemplar del periódico debajo del brazo».

Cronología 1982. En plena Transición, ve la luz el primer ejemplar de CANARIAS7, editado por Informaciones Canarias SA, una empresa de capital canario con sede en la capital grancanaria.

1995.CANARIAS7 da el salto a internet, siendo uno de los cinco primeros periódicos de toda España en estar presente en el soporte digital.

A día de hoy, cinco personas continúan siendo el rostro de CANARIAS7 cuarenta años más tarde. Vicente Llorca, Luis Santana, Luis Pérez, Salvador Navarro y Juanma Mendoza han mantenido con vida la historia que se esconde detrás de los inicios de estas páginas y comparten el privilegio de poder transmitirla a las generaciones venideras.

«CANARIAS7 ha sido la aventura de mi vida. Un amigo me contactó y me dijo 'van a montar un periódico en El Sebadal'. Y me tiré a la piscina. Bueno, realmente nos tiramos todos. Y no nos ahogamos. Salió bien», recuerda Luis Alberto Pérez. «Siempre apostamos por el periódico. Lo hicimos hace cuarenta años y lo seguimos haciendo ahora. Y todo por amor a la profesión. Personalmente, es lo que hoy me mantiene activo con 72 años», afirma Salvador Navarro.

Punto de encuentro. El salón de actos del periódico es otro espacio para la comunicación. / C7

El ejemplar número uno fue el resultado de un esfuerzo financiero considerable y de meses de trabajo, agotador en muchos momentos pero siempre ilusionado. «Yo siempre digo que por mis venas corre tinta, no corre sangre. Al final le hemos echado más horas y más tiempo al periódico que a nuestras propias familias. Y no creo que ninguno se arrepienta de ello», indica Luis Santana.

Como es lógico, muchas cosas han cambiado desde esa primera tirada, pero CANARIAS7 siempre ha estado abierto y ha sabido adaptarse a los cambios y nuevas tendencias que se han producido en el mundo de la comunicación. «Antes todo era manual y ahora todo se ha ido automatizando. En los inicios, los redactores hacían sus crónicas en la máquina de escribir y los teclistas y correctores las pasaban a ordenador. Después venía el montaje y las páginas continuaban su travesía hasta la distribución y posterior entrega a los lectores y lectoras. Era un proceso mucho más cercano porque podíamos participar mucho más en él. Un puzle que teníamos que montar todos los días», explica Juanma Mendoza.

CANARIAS7 ha estado presente para cubrir numerosos hitos históricos, como el nacimiento de la autonomía en Canarias, la llegada del primer Gobierno socialista en España con Felipe Gonzalez a finales de octubre del año 1982 o la entrada del país en la Unión Europea, entre otros.

Además, nunca ha dejado de ser fiel a sus principios y sus compromisos iniciales siguen manteniéndose igual de firmes. «Este periódico ha sabido adaptarse a todo, pero sin perder nunca su esencia. Y eso es de vital importancia», señala Salvador Navarro.

El CANARIAS7 no ha dejado de salir en cuarenta años

Muchas personas lo desconocen, pero CANARIAS7 adquirió ese nombre porque nació para llegar a las manos de los lectores y lectoras los siete días de la semana, sin falta. Y así lo ha hecho durante sus cuarenta años de vida. «No les hemos fallado ni un día. El periódico no ha dejado de salir a la calle ni una vez en estas cuatro décadas. Hemos vivido sabotajes, problemas técnicos, cortes en los cables de comunicación y hasta avisos de bomba. Y, a pesar de todo, siempre hemos luchado por llegar a la ciudadanía y con el esfuerzo de todo el equipo lo hemos conseguido», comentó Juanma Mendoza.

El periódico ha sido pionero en las promociones. En la imagen, unos lectores con la colección 'La Mochila'. / C7

Está claro que CANARIAS7 ha sido un periódico pionero en muchos sentidos, pero, una de sus mayores grandezas ha sido que, desde un primer momento, cada una de sus piezas encajó a la perfección. «Todo el equipo estaba implicado y todos y todas nos sentíamos importantes. Existía una simbiosis absoluta. Desde el telefonista hasta el último repartidor, pasando por la administración, publicidad, impresión y demás departamentos. Y es que entendimos, desde el primer instante, que los redactores podíamos escribir la mejor crónica del mundo, pero si ésta estaba emborronada o no llegaba a tiempo a los quioscos, no iba a ser leída por nadie», subrayó Vicente Llorca.

CANARIAS7 salió a la calle como un periódico completamente en blanco y negro. La impresión en cuatricromía quedaba entonces reservada para las revistas. Pero este periódico fue pionero en la introducción del color, siendo también el primero en imprimirse a todo color.

Aquella mañana de sábado, el 2 de octubre del 1982, CANARIAS7 anunciaba su llegada con un '¡Ya estamos aquí!'. Y cuarenta años después, grita a los cuatro vientos '¡Continuamos aquí!'.

Hablan los protagonistas de aquel primer día

«Nos daban cuatro meses de vida y esos cuatro meses hoy se han convertido en cuarenta años» vicente llorca Periodista, director adjunto

«Lo realmente bonito es que este periódico continúa caminando. No me gustaría verlo morir» LUIS SANTANA Planta de impresión

«Siempre me quedará la satisfacción de haber construido algo que ahora es tan grande» luis alberto pérez Técnico de Redacción

«Desde el primer día estoy ligado al CANARIAS7 y lo sigo estando cuatro décadas después» salvador navarro Expedición