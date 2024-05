Consulte el discurso completo de Fernando Clavijo por el Día de Canarias

CANARIAS7 Las Palmas de Gran CAnaria Jueves, 30 de mayo 2024, 22:05 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Lea el discurso del Presidente de Canarias, Fernando Clavijo en el acto Institucional por el Día de Canarias:

Presidente del Senado

Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática

Embajadoras

Presidenta del Parlamento

Vicepresidente

Compañeros y compañeras del Consejo de Gobierno

Presidente del Cabildo de Gran Canaria

Alcaldesa de esta magnífica ciudad que nos acoge

Autoridades civiles, militares, obispos.

A todo el público que hoy ha acudido a este teatro a ver el acto y a quienes nos siguen desde sus casas

Canarios y canarias…

Buenas noches.

Vuelvo a tener el honor de dirigirme a todos ustedes para celebrar el Día de Canarias. El escenario es el mismo pero aunque parezca que todo es igual; lo cierto es que muchas cosas han cambiado. Tras este tardío despertar del siglo XXI con crisis económicas, pandemias y guerras el mundo ha cambiado y Canarias, aunque tarde, también debe hacerlo. No es una oportunidad, es una necesidad.

En los últimos doce meses hemos perdido a dos ex presidentes de Canarias, Jerónimo Saavedra y Lorenzo Olarte. Dos grandes servidores públicos que creyeron que Canarias era posible y lucharon por hacerla realidad y, gracias a ellos y a muchos hombres y mujeres que trabajaron por y para las 8 islas desde todos los ámbitos, hoy sabemos que no se equivocaban. Porque hoy Canarias es algo que parecía imposible; es isla y archipiélago.

Así la entienden, la viven y la defienden los canarios y canarias. Es un pueblo y un país del que podemos sentirnos orgullosos.

Aquellas duras y acertadas palabras de Juan Manuel Trujillo, en el pasado siglo, que «el canario se ignora e ignora que se ignora», ya han perdido significado. Ya no es así porque, efectivamente, la realidad de hoy nos indica que «Canarias fue posible y es posible«.

Pero en este siglo XXI, que como decía, ha arrancado de forma convulsa, debemos adaptarnos a un tiempo nuevo marcado por nuevas prioridades y necesidades. No hacerlo supondría rendirnos y si algo nos han enseñado los hombres y mujeres a los que Canarias dedica esta noche de homenaje es que esa no es una opción.

Todos ellos, de una u otra forma, son ejemplo de perseverancia, compromiso y lucha; señas de identidad del pueblo canario como ha demostrado tantas veces a lo largo de los siglos.

Como bien señalaba el profesor Valladares la historia nos ha confirmado que la riqueza de los países no depende solo de sus recursos naturales, sino de lo que es más relevante, el capital humano. La educación de sus ciudadanos, la capacidad de aplicar el desarrollo tecnológico y la inteligencia para elegir las mejores opciones para su prosperidad.

Estamos en el inicio de un nuevo capítulo en la historia de nuestras islas en el que el conocimiento y la innovación debe iluminar el camino. Y de la misma forma que durante décadas hombres y mujeres creyeron que la Canarias actual era posible; hay una nueva generación que defiende que es necesario revisar el actual modelo de Canarias y decidir, entre todos, qué Canarias queremos en el futuro.

Cómo queremos ser, cómo queremos relacionarnos con nuestro entorno, cómo y cuánto queremos crecer y cómo y de qué forma queremos distribuir la riqueza en nuestra sociedad.

Y para empezar a andar ese camino hemos iniciado una profunda reflexión y un debate sosegado para revisar nuestro modelo económico y social. Para encontrar las claves de nuevas propuestas que consigan un reparto más justo de la riqueza y un pueblo más próspero. Un debate y una revisión que abordamos de la mano, todas las administraciones, junto a las universidades públicas y la sociedad civil. Porque no se trata de una decisión de Gobierno, ni siquiera de una decisión que afecte a un mandato. Debe ser una decisión colectiva. Estamos llamados a hacerlo porque Canarias lo necesita.

Pero esto requiere del esfuerzo de todos. De una administración pública que sea capaz de fomentar y ayudar a los emprendedores. De unas empresas que sean capaces de modernizarse, aumentar sus beneficios y mejorar las condiciones salariales de sus trabajadores. De unos profesionales que sean capaces de mejorar su formación y su productividad como base para exigir con todas las razones mejoras en sus condiciones laborales.

Defender una revisión del modelo de Canarias y repensar qué Canarias queremos para el futuro no es renegar de todo lo conquistado. Hay logros que deben ser mantenidos y ensalzados.

La tarea de cualquier gobierno consiste en escuchar a la sociedad a la que sirve. Apoyarse en ella, porque es ahí donde adquiere su mayor fuerza. Y recabar el concurso y la colaboración de la ciudadanía que atesora el conocimiento y la experiencia, que son las mejores alas para conseguir elevarse hacia el horizonte del mañana.

Esta noche estamos aquí porque estamos rindiendo homenaje a un conjunto de gente excelente de la que cualquier pueblo debe sentirse orgulloso. Personas que, de diferentes formas y maneras, han demostrado ampliamente que son excepcionales. No solo porque son triunfadores, sino porque con su triunfo personal han hecho mejor la tierra en la que viven. Porque son ejemplares. Un espejo en donde debemos mirarnos para aprender cómo el talento, el trabajo y la voluntad son capaces de conseguir lo imposible.

«Celebrar lo que Somos» rinde homenaje a 16 mujeres y hombres que a título individual o colectivo, son el ejemplo al que debemos aspirar. Perseverancia, talento, solidaridad, compromiso, coraje, trabajo, lucha… son vocablos que distinguen y avalan las medallas y Premios Canarias que otorgamos este año.

Personas y colectivos en los que nos inspiramos

En el día de hoy Canarias ha querido reconocer el ejemplo que ha sido para el mundo la entrega de los voluntarios de El Hierro que han atendido a 23.000 personas. 23.000 niños, mujeres y hombres que se han jugado la vida navegando hasta la isla huyendo del hambre y de la guerra y en busca de un sueño. Esos mismos voluntarios, como los de la Asociación de Protección Civil Valle de El Golfo, los han recibido dándoles esperanza y atención. Y son ellos también testigos del triste cementerio en el que se ha convertido el Atlántico.

Solidaridad y entrega de las que también son protagonistas tanto la asociación de bomberos voluntarios de La Gomera, en Alajeró, como la asociación de bomberos voluntarios de Valle Gran Rey, que sin más recompensa que el trabajo bien hecho atienden emergencias, establecen planes preventivos y forman a otros voluntarios para garantizar el bienestar de sus vecinos y vecinas, la integridad de sus bienes y la conservación del medio ambiente.

Y no hay solidaridad sin compromiso, y de ella dicen que tienen un corazón tan grande como el compromiso y entrega hacia los suyos y lo cierto es que Goya Alonso lleva más de cincuenta años siendo una figura imprescindible en los colectivos vecinales de Anaga, en Tenerife, desde los que ha propiciado grandes avances para sus barrios. A Goya Alonso hace muchos años le dijeron que no se podía, que era imposible, que no valía la pena… Y ella, día a día, lucha a lucha y obstáculo a obstáculo ha demostrado que sí se podía, que no era imposible y que por supuesto, por su pueblo y por sus vecinos, Sí valía la pena.

Ejemplos de ayuda y entrega que vemos también en la actividad de, ASOMASAMEN, en Fuerteventura, dedicada a la atención de personas que sufren un trastorno mental grave, así como a sus familias, durante su proceso de recuperación. Un apoyo firme y constante que da luz cuando las sombras se adueñan de todo.

Ejemplo que toman las instituciones públicas, como el Juzgado especializado en Violencia contra la Infancia y la Adolescencia que se caracteriza por su enfoque innovador y seguro para proteger a las niñas y niños y que puedan sentirse cómodos y apoyados mientras se enfrentan a procesos legales difíciles. Es el mejor ejemplo de cómo es posible adaptar una administración o un servicio a la realidad del ciudadano, en este caso niños y niñas. El mimo, el cuidado y la atención de los profesionales de la justicia en este juzgado debe ser reconocido y aplaudido por todos.

Avanzamos en la sociedad del bienestar, y sin duda, todos aspiramos a mejorar nuestra calidad de vida, pero cuando empezamos a envejecer es esencial contar con especialistas que nos permitan hacerlo de manera activa, y a ello se ha dedicado toda su vida el doctor René de Lamar, desde Gran Canaria, pero con una importante presencia en asociaciones médicas internacionales desde las que ha contribuido a mejorar la atención geriátrica y gerontológica.

Otra figura que, desde Canarias, aporta en el ámbito científico internacional, es la de Antonia Varela, investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias, directora del Museo de la Ciencia y el Cosmos, en Tenerife, especialista en contaminación lumínica y en las amenazas al cielo nocturno. Ese cielo que los observatorios de Izaña y el Roque de los Muchachos escrutan para conocer el pasado, el presente y el futuro del Universo.

Una mujer relevante que recibe la medalla de oro de Canarias junto a una joven y prometedora Valeria Castro, que con su música y las letras de sus canciones, conocidas en un momento muy difícil para su isla natal, La Palma, inspira a otros con su pasión y talento, demostrando que con determinación y dedicación los sueños pueden realizarse en Canarias y fuera de ellas.

Como es el caso de Misa Rodríguez, nuestra campeona del mundo de futbol femenino, cuyo tesón y empeño hizo realidad los sueños de una niña que empezó a jugar como delantera en el Club Yoñé de La Garita (Telde) para llegar al Real Madrid y a la selección nacional, a la que ha sido convocada también para la clasificación de la Eurocopa de 2025.

Historias de esfuerzo y superación, que traspasan nuestras fronteras, como la de Amid Achí que desde que llegó a Tenerife desde Siria, su país de origen, trabajó sin descanso para que sus empresas fueran punteras en el sector comercial no solo de las islas canarias sino también de los países de África occidental. Hoy no se entendería el comercio en Canarias sin la influencia de Amid.

Hablamos de influencias y de ejemplos, y Canarias ha sido históricamente un crisol de culturas, una encrucijada de caminos y Los Diabletes de Teguise, de Lanzarote, son una expresión vibrante de una tradición producto de la mezcla de creencias autóctonas, influencias castellanas y connotaciones brujeriles que se gestaron a partir del final del siglo XV.

Nuestro patrimonio cultural se protege y se potencia también con la labor de la Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio, fundada hace 75 años, que ha mantenido una labor ininterrumpida, siendo su principal activo la escuela donde se transmiten los valores culturales a las nuevas generaciones, para que en el futuro, con sus cambios inevitables, nuestra identidad se siga celebrando como lo hacemos hoy.

Y en ese proceso de innovación, reconocemos hoy a Emerge, la Asociación Canaria de Startups, Empresas de Base Tecnológica que actúan como un agente facilitador para fomentar un ecosistema emprendedor e innovador en Canarias, promoviendo un modelo de desarrollo económico sostenible e inclusivo basado en el talento, la diversificación de recursos y la economía del conocimiento.

Medallas de Oro que reconocen trayectorias de pasado, presente y futuro, desde Canarias hacia el mundo, con la más profunda conexión de sus protagonistas con el entorno, sean cuales sean sus características y sus dificultades, desde el terreno volcánico a la laurisilva, desde el mar hasta el pinar.

Señoras, señores…

Todos estas medallas de oro que hoy Canarias entrega con orgullo nos hablan de una Canarias real llena de compromiso, lucha, trabajo y talento como lo es también la historia de nuestros tres premios Canarias.

Premio Canaria de Bellas Artes e Interpretación, Gonzalo González.

Gonzalo González es una de las figuras más relevantes de la plástica en Canarias. Un artista fascinado constantemente con el ejercicio de la creación hasta el punto de convertirse en el elemento central de su práctica artística. Sus jardines, acantilados, cuadernos de botánica o nocturnos aportan una visión subjetiva sobre la problemática de las imágenes, sus lenguajes y sus derroteros.

Después de más de 50 años de trayectoria, su trabajo ha transitado por numerosas formas de hacer, alcanzando la excelencia, la belleza y la autenticidad en todas ellas. Pinturas, ilustraciones, escenografías, dibujos y objetos conforman un universo estético que proyecta su visión del mundo y del arte.

Hoy Canarias, lo premia orgullosa de su talento y de su obra.

Premio Canarias de Investigación e Innovación, Basilio Valladares Hernández. Los méritos del profesor Valladares para alcanzar este reconocimiento son incontables. A la calidad y relevancia de su investigación a lo largo de más de 40 años de investigación en Canarias, materializada en más de 200 publicaciones, de las cuales la mitad se encuentran dentro del 25% de documentos científicos más citados de todas las especialidades a nivel mundial, sumamos los premios y reconocimientos locales, nacionales e internacionales recibidos durante su carrera.

Su enorme contribución a la promoción de vocaciones científicas en el campo de las enfermedades infectocontagiosas, lo atestigua el alto número de quienes se consideran sus discípulos y discípulas. La mejor muestra de su benemérita contribución a la promoción de la ciencia se encuentra en los equipos de investigadores que trabajan en los 18 laboratorios del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, que el propio Dr. Valladares fundó y dirigió hasta su jubilación.

Investigador y divulgador ha llevado el nombre de Canarias por todo el mundo y ha sido el germen impulsor de la creación de centros de investigación en enfermedades tropicales y biomedicina en Perú, Cabo Verde y Guinea-Conakri.

Hoy, Canarias, hace justicia con un hombre que ha dedicado su vida a hacer de este un mundo mejor.

Premio Canarias de Patrimonio Histórico, Eduardo Aznar,

Medievalista de reconocido prestigio dentro y fuera de nuestras fronteras, Eduardo Aznar ha sido y es un investigador metódico y riguroso pero valiente e innovador en su campo, siempre dispuesto a abrir nuevas líneas de trabajo, usar fuentes alternativas de información o ampliar los puntos de vista para enriquecer el debate. Su exitosa trayectoria científica y académica personal es también la de la conformación de sólidos equipos de trabajo y la de la colaboración estrecha con especialistas en otras disciplinas, dando lugar a espacios de generación e intercambio de conocimiento novedosos con resultados excepcionales para la cultura de nuestra tierra.

Defensor de la trascendencia de los siglos XIV y XV en la historia de Canarias y de su relevante papel en el África y Europa de la época, ha llevado el conocimiento de nuestro Archipiélago a los más diversos foros.

Enhorabuena a los tres premiados. Canarias, hoy, les da las gracias.

Señoras, señores...

En el camino hacia la Canarias a la que aspiramos es necesario contar con el talento, la entrega y la perseverancia de los que son ejemplo nuestras Medallas y Premios Canarias. Un camino que emprendemos con pie firme con la convicción de que el «modo canario» de hacer las cosas -juntos, con diálogo y con respeto a la opinión que difiere- nos hará triunfar.

No nos asusta el reto. Asumimos la responsabilidad porque no es momento de repetir errores del pasado. El trabajo colectivo que tenemos por delante no será fácil. Estará lleno de obstáculos. Pero no hay vuelta atrás y nada ni nadie lo va parar porque es algo que afrontamos juntos; como sociedad. El cambio ha empezado. Y es imparable.

Y les prometo que este gobierno lo hará de la mano de los cabildos y de los ayuntamientos, con respeto institucional y apoyándonos en universidades públicas, empresas y sindicatos.

Escuchando a todos y contado con todos. Codo a codo para volver a diseñar lo que aspiramos ser.

En estos tiempos que vivimos se ha puesto de moda ver el vaso medio vacío. Poner el foco en todo lo que funciona mal y cerrar los ojos ante todo lo bueno. Pero el exceso de orgullo es tan pernicioso como su ausencia. No debemos olvidarlo porque cometeríamos una enorme injusticia.

Hay motivos para el orgullo y por eso Celebramos lo que Somos. Convencidos de que no existe nada que con voluntad, trabajo y constancia no pueda ser cambiado.

Siempre repito una frase en la que de verdad creo: Las cosas no son así; están así y se pueden cambiar. Porque la resignación solo nos llevará a la melancolía y al fracaso.

Puedo asegurarles que no hemos venido a hacer más de lo mismo. Pero somos conscientes de que recogemos el testigo de quienes dieron lo mejor de sí mismos trabajando para los demás. Vamos a diseñar el futuro sobre las bases que ellos nos han legado.

Sobre un legado de identidad, manteniendo nuestras raíces, agradeciendo lo que tantos y tantas hicieron por esta tierra; sin renegar del sacrificio de nuestros padres y abuelas y agradeciéndoles todo lo que hicieron para mantener vivo el amor y el respeto a nuestras ocho islas.

Y con respeto a ese legado, emprendemos un nuevo rumbo. Con la esperanza de que otros y otras después de nosotros, dentro de algunas décadas, puedan decir que lo que nosotros soñamos hoy aquí, fue posible.

Feliz Día de Canarias.