Directo Comisión parlamentaria, en directo: Poli Suárez aborda el plan contra acoso escolar
Imagen de archivo de Poli Suárez.
Imagen de archivo de Poli Suárez. Efe

Comisión parlamentaria, en directo: Poli Suárez aborda el plan contra acoso escolar

El consejero de Educación, Formación Profesional y Actividad Física y Deportes responderá a las preguntas que se abordarán en el Parlamento de Canarias

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 2 de diciembre 2025, 10:00

En la mañana de este martes, el consejero de Educación Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, responde a preguntas de los diputados en comisión parlamentaria sobre el acoso escolar, entre otros asuntos.

