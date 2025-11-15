Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 15 de noviembre de 2025
Mapa de precipitaciones el sábado al mediodía. Aemet

La cola del frente roza Canarias este domingo y la Aemet avisa de cómo afectará a las islas

La agencia no descarta precipitaciones débiles en algunas zonas del archipiélago durante el fin de semana

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 15 de noviembre 2025, 06:00

Comenta

Los intervalos de nubes se alternarán con los claros en Canarias este sábado, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que no descarta alguna precipitación débil. Las temperaturas apenas registrarán cambios: la máxima será de 26 grados en Santa Cruz de Tenerife y de 25 en Las Palmas de Gran Canaria, con mínimas de 18 y 19.

El domingo, los cielos poco nubosos tenderán a intervalos durante las horas centrales en las islas montañosas. En La Palma se espera que los cielos se cubran a partir de la mañana y que vengan acompañados de precipitaciones débiles y persistentes en las vertientes norte y este, donde podrían ser localmente moderadas.

Una previsión similar a la de Meteored, que indica que en el norte del archipiélago la cola de un frente dejará cielo nuboso con precipitaciones débiles y alisio moderado.

El lunes, en el norte de las islas de mayor relieve, habrá predominio de cielos nubosos con probabilidad de lluvias en general débiles. En el resto de islas y zonas, intervalos nubosos con baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional. Temperaturas mínimas en ligero ascenso. Previsión parecida anuncia la Aemet para el martes, con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales en el norte durante las horas nocturnas y en el interior de las islas montañosas durante las horas centrales. Pocos cambios en las temperaturas.

La predicción del tiempo por islas

Lanzarote

Intervalos nubosos de madrugada, tendiendo en general a poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas con pocos cambios. Viento flojo, con predominio del suroeste y oeste, y con brisas en costas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife: 17-24.

Fuerteventura

Poco nuboso con intervalos de nubes altas, con algún intervalo durante la tarde en el este. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros descensos de las mínimas en el norte y oeste. Viento flojo, con predominio del suroeste y oeste, y con brisas en costas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario: 18-24.

Gran Canaria

Poco nuboso con intervalos de nubes altas, con presencia también de nubosidad baja en el oeste de madrugada y en zonas de interior y este por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas con pocos cambios o en ligero ascenso en zonas de interior. Viento flojo, con predominio de las brisas en costas y de la componente oeste en medianías y cumbres.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria:19-25.

Tenerife

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el oeste a primeras horas y durante las horas centrales en zonas de interior, donde no se descarta alguna precipitación ocasional y dispersa. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas en zonas altas. Viento flojo, con brisas en costas, y predominio de la componente oeste en medianías y zonas altas. En altas cumbres centrales, flojo a moderado del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife: 18-26.

La Gomera

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos durante las horas centrales en zonas de interior, donde no se descarta alguna precipitación débil, ocasional y dispersa. Temperaturas sin cambios. Viento flojo, con brisas en costas, y predominio de la componente oeste en medianías y cumbres.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera: 17-25.

La Palma

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el oeste a primeras horas y durante las horas centrales en zonas de interior y este, donde no se descarta alguna precipitación ocasional y dispersa. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, especialmente en zonas altas. Viento flojo de componente oeste, con brisas en costas este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma: 19-26.

El Hierro

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos durante las horas centrales en zonas de interior y este, donde no se descarta alguna precipitación débil, ocasional y dispersa. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, especialmente en zonas altas. Viento flojo de componente oeste, con brisas en costas este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde: 14-18.

