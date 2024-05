Clavijo ve «imparable» el cambio de modelo en Canarias

B. Hernández Las Palmas de Canarias Jueves, 30 de mayo 2024, 22:16 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

«El cambio ha empezado y es imparable». El presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, se comprometió en el acto institucional del Día de Canarias a afrontar el modelo de desarrollo del archipiélago de manera distinta y sin repetir los errores del pasado, aprendiendo del legado recibido y abierto a escuchar.

Aunque reconoció que esta tarea estará llena de obstáculos, en su discurso destacó que «no hay vuelta atrás» y garantizó que contará con la participación de toda la sociedad con «diálogo y respeto a la opinión del que difiere».

Clavijo aprovechó el acto celebrado este 30 de mayo en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria -donde los convocantes de las manifestaciones del 20A volvieron a reclamar un cambio en el modelo económico y turístico del archipiélago- para hacer hincapié en torno al trabajo emprendido sobre el reto demográfico.

Señaló en este sentido que «hay una nueva generación que defiende que es preciso revisar el actual modelo de Canarias», posición a la que hay que dar una respuesta participada porque, reiteró, «se debe decidir entre todos qué queremos para el futuro».

En su opinión, la tarea de cualquier Gobierno es escuchar a la sociedad que sirve y «apoyarse en ella, porque ahí radica una de sus grandes fortalezas. No solo eso.

El presidente considera que también es momento de reflexionar «cómo queremos relacionarnos con el entorno, cómo y cuánto queremos seguir creciendo y cómo y de qué forma queremos distribuir la riqueza en la sociedad», en línea con la tarea en la que se han empeñado las distintas instituciones a través de la Conferencia de Presidentes.

Reparto de la riqueza

Estos asuntos se deben dilucidar en ese trabajo emprendido con un debate «sosegado», con la vista puesta en la revisión del modelo económico y social de las islas y encontrar las «claves» que conduzcan «a un reparto más justo de la riqueza y a un pueblo más próspero».

En su opinión, este trabajo no compete solo al Gobierno autonómico, ni siquiera afecta a un solo mandato, sino que se llevará a cabo de la mano de todas las administraciones junto a las universidades públicas y la sociedad civil.

«Estamos llamados a hacerlo porque Canarias lo necesita». En este sentido, insistió en que es preciso contar con la colaboración de todos «codo con codo para diseñar lo que aspiramos ser».

Defender lo conquistado

En este primer acto del Día de Canarias de esta legislatura, presidida nuevamente por Fernando Clavijo (CC), subrayó que en el despertar del siglo XXI con crisis económicas, pandemias y guerras, el mundo ha cambiado y el archipiélago «debe hacerlo. No es una oportunidad, es una necesidad», insistió.

En su intervención -y ante una audiencia compuesta fundamentalmente por las primeras autoridades de la comunidad autónoma, además del presidente del Senado, Pedro Rollán, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres-, el jefe del Ejecutivo regional puntualizó que «repensar» Canarias no significa renegar de lo conquistado, porque hay logros, aseguró, que «deben ser mantenidos y ensalzados».

En este sentido, mantuvo que «no ha venido a hacer más de lo mismo», aunque es consciente de recoger el testigo de otras personas que dieron lo mejor de sí mismas trabajando por los demás, e insistió en que «vamos a diseñar el futuro sobre el legado que otras y otros nos han legado».

Fernando Clavijo dedicó una parte de su discurso a destacar la valía de los galardonados con los Premios Canarias y las Medallas de Oro de Canarias a los que calificó de «gente excelente de la que cualquier pueblo puede sentirse orgullo».

Porque puntualizó, no sólo son triunfadores, sino que con su triunfo «han hecho mejor la tierra en la que viven». Son agregó Fernando Clavijo, un espejo para aprender «cómo el talento, el trabajo y la voluntad son capaces de conseguir lo imposible».

Estos reconocimientos que Canarias concedió con «orgullo» en este acto institucional «nos hablan de una comunidad autónoma real llena de compromiso, de lucha, trabajo y talento».

Igualmente, recordó en su discurso en el Pérez Galdós a los dos expresidentes de Canarias que han fallecido a lo largo del último año, Jerónimo Saavedra y Lorenzo Olarte, a los que definió como «dos grandes servidores públicos que creyeron que esta tierra era posible y lucharon para hacerla realidad».

El jefe del Ejecutivo mantuvo asimismo en su intervención que, frente a la moda de ver el vaso medio vacío, poner el foco en lo que funciona mal y cerrar los ojos ante todo lo bueno, es preciso ver también las cosas positivas. «El exceso de orgullo es tan pernicioso como su ausencia y olvidarlo sería una injusticia».

«Celebramos lo que somos»

Por eso, aseguró que hay motivos para el orgullo «y celebramos lo que somos», convencidos, añadió, «de que no existe nada que no pueda ser cambiado con voluntad, trabajo y constancia». Las cosas no son así, sino que están así y pueden cambiarse, afirmó el presidente del Gobierno.

Concluyó Fernando Clavijo su discurso institucional del Día de Canarias indicando que «con respeto al legado emprendemos un nuevo rumbo, con la esperanza de que en las próximas décadas se pueda decir que lo que nosotros soñamos fue posible». Y todo ello, apuntó, sobre un legado de identidad, manteniendo las raíces, y agradeciendo el esfuerzo de quienes han trabajado anteriormente por las islas.