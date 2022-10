Casa África y la mujer africana

Vvimos una época en la que, afortunadamente, el papel de la mujer y las políticas de igualdad de género se han situado en primera línea de la conversación pública (y en demasiadas ocasiones, lamentablemente, del debate público, al ser este un tema, el de la igualdad, sobre el que no debería existir discusión posible). Al respecto, hoy quería hablarles de lo que desde Casa África estamos haciendo en materia de género.

Siempre he pensado que hay quienes hablan mucho y hacen poco y los hay quienes prefieren hablar menos y tratar de hacer mucho más. En este ámbito, estoy profundamente orgulloso de lo que nuestra institución está haciendo para visibilizar el enorme y espectacular trabajo no solo de las mujeres africanas, sino de aquellas mujeres de nuestro país y de nuestra tierra que trabajan día a día con África.

La cuestión de la mujer, su empoderamiento y visibilidad, ocupan la centralidad en la acción de este instrumento de la diplomacia pública. Si no me creen o piensan que exagero, les invito a abrir nuestra web oficial y observar las actividades que hemos organizado estas últimas semanas, todas reflejadas en nuestra agenda y en redes sociales. Para ilustrar lo que afirmo, les referencio seis de ellas:

Este pasado jueves, 20 de octubre, colaboramos con el ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana en la organización del XXIV Encuentro de Bibliotecas Municipales de Gran Canaria, que se desarrolló bajo el lema 'Perspectiva de género e igualdad en bibliotecas'. Lo hicimos con un taller online a cargo de una joven afrofeminista y activista antirracista, Ana Bueriberi, que no pudo estar con nosotros en persona, desgraciadamente, por culpa de la pandemia. Sin embargo, se las apañó para impartir su taller con solvencia y profesionalidad, dándonos pistas y consejos para evitar y combatir el racismo en redes sociales desde una perspectiva afro y feminista. Una iniciativa con la que todos aprendimos y que me parece necesaria para el conjunto de nuestra sociedad, además de especialmente relevante para Casa África, porque nos vincula a los españoles de origen africano que reivindican su sitio en nuestra institución y nos muestran el camino en diferentes ámbitos.

Ayer también, clausuramos con la Fundación CIDEAL un cineforum sobre el Sahel, que se celebró durante dos tardes consecutivas en nuestro auditorio. En esta ocasión, además de prestar nuestra sede para la celebración del evento, propusimos parte del programa y decidimos con nuestros socios dar cabida a las voces de un amigo de la Casa, Mame Cheick Mbaye, y de Farhana Mahamud Dich, también colaboradora y amiga, además de un referente en nuestra comunidad. Farhana ejerce como vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Africanas en Canarias (AMAC) y presidenta de la Asociación Cultural Silvestre de Balboa. Ella fue la responsable, en el coloquio posterior a las proyecciones del primer día, de recordarnos que las africanas están empujando, preparándose y creciéndose y que se disponen a llevar al continente a lo más alto.

En la tarde de este viernes, de nuevo en nuestra sede, facilitamos un espacio de encuentro del Proyecto CIMPI, que pretende conformar una red entre universidades canarias y africanas centrada en el diseño, la aplicación y la evaluación de políticas de igualdad. Me complace este proyecto porque se cimenta en metodologías colaborativas innovadoras y porque se desarrolla en un territorio que me es familiar y querido: el contexto universitario. Une a académicas de varias universidades: La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, Cabo Verde, Letras y Ciencias Humanas de Bamako, Nuakchot Al-Aasriya y Hassan II-Casablanca. Una de las personas que lo lidera es otra cómplice de la Casa, la profesora Carmen Ascanio, que suele presentarnos propuestas estimulantes, siempre armada con una curiosidad tan grande como su pasión por lo que hace y su espíritu emprendedor. Algo que tampoco me asombra, puesto que las académicas tienen una relevancia fundamental en el ámbito universitario, como lo demuestra, entre otras cosas, el hecho de que la profesora nigeriana Belinda Archibong, de la Universidad de Columbia, fuera la responsoble de cerrar el magnífico congreso que la Red de Historia Económica Africana organizó en Las Palmas de Gran Canaria la semana pasada.

Finalmente, y también en la tarde de este viernes, ahora en Llanos de Aridane (La Palma), concitamos a un grupo de mujeres que van a leer una novela de otra mujer, la zambiana Petina Gappah, que a su vez cuenta la historia de Memory, una mujer albina acusada de asesinato. Se trata del club de lectura 'A la sombra de la moringa', una iniciativa propiciada por la concejala de Cultura de ese municipio, Charo González Palmero, una mujer cultivada y de una enorme vitalidad, que no deja de viajar, aprender, enseñar y programar todo tipo de actividades en un municipio que sufrió la erupción de un volcán y se recupera con cultura y alegría. Nuestra colaboración con ella siempre es fructífera y abre nuevos caminos y posibilidades.

Hace poco más de dos semanas acogimos en nuestra sede unas Jornadas de Seguridad para hablar sobre el Sahel. Tres de las cuatro personas que trajimos desde fuera de Canarias para aportar sus visiones sobre la realidad actual eran mujeres. Aún estoy impresionado por la charla que la periodista y académica Beatriz Mesa nos regaló alrededor de su libro 'Los grupos armados del Sahel. Conflicto y economía criminal en el norte de Mali', por el relato histórico de Madina Thiam sobre el papel de las mujeres en la lucha contra el colonialismo en el Sahel o la de Siga Maguiraga sobre las conexiones culturales entre los países sahelianos y el mundo musulmán.

Tenemos en estos momentos dos exposiciones en marcha, una en San Sebastián de La Gomera, en la sede del Cabildo insular, que muestra las mujeres del Sahel que retrata el fotógrafo canario Ángel Luis Alday, y en Gijón, en el Museo Barjola tenemos la espectacular muestra 'Mujeres del Congo' de la fotógrafa Isabel Muñoz, y que retrata con el máximo respeto y dignidad a víctimas de la violencia sexual en las zonas más conflictivas de la República Democrática del Congo (RDC).

Quiero asegurarles que no se trata de acciones y actividades puntuales y aisladas que coincidieran esta semana: no es casualidad ver a las mujeres en la vanguardia de nuestra programación y nuestras actividades, ejerciendo como nuestro corazón, nuestros pulmones y nuestro cerebro. El plan estratégico de Casa África establece como una de sus prioridades los temas de género y a las mujeres, junto con migraciones y cambio climático, tres ámbitos de trabajo imprescindibles que atraviesan todo lo que hacemos. Por tanto, somos especialmente cuidadosos a la hora de seleccionar ponentes respetando la paridad, tenemos una sensibilidad especial con las temáticas para abordarlas desde una perspectiva de género y nos inclinamos a diseñar actividades que tengan a las mujeres en el centro.

Pero, además, me enorgullece constatar que nos visita una mayoría de mujeres atraídas por nuestra programación y que, encima, tengo el enorme privilegio de trabajar en una institución donde las mujeres son mayoría. Ya he explicado en otras ocasiones que junto a nuestra gerente Ana María Hernández, la mitad de los jefes de área y la gran mayoría del personal técnico de Casa África son mujeres.

Empezaba este artículo diciendo que hay gente que habla y gente que hace. Y lo termino presumiendo de esas mujeres con las que hago, aprendo y convivo. Ya sea como público en las exposiciones o parte de las reuniones del club de lectura o enorgulleciéndome por el amor que esa plantilla, mayoritariamente femenina, pone en alimentar la institución, ofrecérsela a la ciudadanía y hacernos crecer y hacer cosas desde el respeto y la alegría.