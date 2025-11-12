Estas son las carreteras cortadas en Canarias por la borrasca Claudia Numerosas vías han sido cortadas al paso de vehículos por las intensas lluvias que ya se están haciendo notar en gran parte del archipiélago

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:26 Comenta Compartir

La borrasca Claudia está provocando importantes incidencias en el archipiélago canario, con numerosos cortes de carreteras en todas las islas debido a las fuertes lluvias, el viento intenso y los desprendimientos registrados. Las autoridades insulares han recomendado evitar los desplazamientos innecesarios y extremar la precaución ante la presencia de zonas anegadas, caída de árboles y acumulación de piedras en las vías.

La Palma

- LP-109 Las Mimbreras.

- LP-214 La Caldera.

-LP-4 Roque de Los Muchachos.

La Gomera

- Cierre preventivo de la carretera de El Rejo, que conecta la GM-1 con la GM-2.

El Hierro

- HI-400

- HI-500.

- HI-45.

- HI-1.

Tenerife

- TF-445.

Gran Canaria

A partir de las 22.00 horas de este miércoles:

- GC-210 Artenara - Tejeda, del km 1 al km 5.

- GC-200 Tramo de Faneque.

- GC-605 Ayacata- Pie de la Cuesta.

- GC-60 entre el km 25+500 y el km 25+300.

Fuerteventura

No han habido corte de carreteras por el momento.

Lanzarote

No han habido corte de carreteras por el momento.