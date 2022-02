El PP canario respalda sin fisuras a Casado en la guerra interna del partido Los populares isleños piden no desviarse del objetivo de llegar a la Moncloa y creen que la onda expansiva no les afectará

El PP de Canarias se ha posicionado en bloque a favor de la dirección nacional y de su presidente, Pablo Casado, en la guerra abierta que este mantiene con Isabel García Ayuso, a raíz de las filtraciones sobre un supuesto espionaje para comprobar si el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha beneficiado de comisiones como mediador en contratos con el Gobierno madrileño. Los populares canarios comparten con su líder nacional la preocupación por el deterioro que el enfrentamiento público, plagado de graves acusaciones recíprocas, pueda suponer para la imagen del partido y lamentan que pueda derivar en una pérdida de confianza por parte de la ciudadanía. También es unánime el llamamiento a la unidad y la lealtad para reconducir cuanto antes la situación, recomponer el partido y poner todos los esfuerzos en volver a gobernar.

Pese a la gravedad del terremoto interno, cuyas últimas consecuencias resultan aún impredecibles, en el PP canario están convencidos de que la onda expansiva de la batalla que mantienen Casado y Ayuso no va a afectar a las expectativas del partido en las islas, que en enero inició una nueva etapa con cambio de liderazgo y renovación de la dirección regional. En línea con lo que han hecho los dirigentes del PP en otras autonomías como Andalucía o Galicia desmarcándose del conflicto interno, los populares canarios circunscriben la crisis a una cuestión que afecta únicamente a la presidenta de Madrid y la dirección nacional, a la que apoyan.

El presidente del PP canario, Manuel Domínguez, apuesta por mantener el rumbo que hasta ahora ha trazado Génova para que el partido siga recuperando terreno. «El proyecto de PP es sin duda el mejor para Canarias y para el conjunto del país», señala, «bajo la presidencia de Pablo Casado podemos alcanzar la Moncloa, que ningún obstáculo nos descentre del objetivo común, que es ganar las próximas elecciones».

También el secretario de Organización de los populares canarios, Poli Suárez, muy cercano al número dos del PP, Teodoro García Egea, defiende la «ejemplaridad» de la dirección nacional y pide poner todas las energías en sumar para convertir a Pablo Casado en el próximo presidente del Gobierno. «España ha iniciado un cambio de ciclo político que tiene como referente indiscutible a Pablo Casado con un proyecto de unidad, sólido, transparente y ejemplar», señala Suárez, «confiamos plenamente en la dirección nacional y sus dirigentes para alcanzar el objetivo de ganar las próximas elecciones», añade.

Los representantes del PP canario en las Cortes cierran filas igualmente con el presidente nacional frente al desgaste de las acusaciones de guerra sucia y espionaje que ha vertido contra él la presidenta madrileña, con quien Casado mantenía un amistad de años deteriorada hace meses por la exigencia de Ayuso de adelantar el congreso regional, y que ahora ha saltado por los aires. «Soy del PP y lo seguiré siendo toda mi vida, con o sin cargo público», señala el senador por Gran Canaria, Sergio Ramos, «trabajo para que Casado sea presidente del Gobierno de Canarias y para que Manuel Domínguez sea presidente del Gobierno de Canarias, no me dedico a otra cosa y creo que todos en el partido hacemos eso», añade.

También Asier Antona, que presidió el PP canario hasta que en 2019 dejó el cargo tras perder la confianza de la dirección nacional presidida por Casado, se sitúa al lado del líder en la batalla interna que está resquebrajando el partido. «Llevo 28 años en el PP, en este tiempo he tenido múltiples responsabilidades públicas y orgánicas y siempre me he movido en un único eje de coordenadas: lealtad y unidad. Eso es lo que necesitamos para que Pablo Casado llegue a la Moncloa», señala Antona.

Por su parte, la diputada por Santa Cruz de Tenerife Ana Zurita asegura que cree plenamente «en el proyecto y los principios de Pablo Casado», razón por la que el presidente del PP «cuenta con mi confianza y mi lealtad», añade. La parlamentaria popular considera que «España, nuestros votantes y nuestros militantes necesitan más que nunca un PP fuerte y unido para llegar a la Moncloa y cambiar el rumbo de este gobierno sanchista». La portavoz del grupo popular en el Parlamento de Canarias, Australia Navarro, apuesta asimismo por «seguir avanzando unidos en el proyecto que Pablo Casado tiene para España».