Canarias seguirá pendiente de la calima según informa la Aemet En el norte de las islas montañosas habrán cielos nubosos pero con baja probabilidad de lluvias

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 29 de noviembre 2025, 06:00

La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para este sábado en el norte de las islas montañosas, intervalos nubosos que serán más compactos a primeras y últimas horas, con baja probabilidad de lloviznas ocasionales, principalmente en medianías. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Entrada de polvo en suspensión entre los 500-2000 m, dejando calimas ligeras en altura sobre el archipiélago. Temperaturas con pocos cambios.

Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes sudeste y noroeste de las islas montañosas, sin descartar algunas rachas localmente muy fuertes; predominando las brisas en costas del suroeste. En cumbres, viento flojo a moderado del este.

La calima se notará en los cielos cuando estarán con pocas nubes o despejados salvo en algún área del norte donde hasta podría caer alguna llovizna, entre temperaturas que permanecerán sin apenas cambios.

Esta tarde y mañana: rachas de viento fuertes o muy fuertes en el extremo este peninsular y Baleares; temporal marítimo importante en zonas del Mediterráneo (litoral catalán, balear y norte valenciano).



La predicción del tiempo para el sábado, por islas, es la siguiente:

Lanzarote

Poco nuboso o despejado. Calima ligera en altura. Temperaturas sin apenas cambios. Viento moderado del nordeste con algún intervalo de fuerte en la vertiente oeste al final del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 16 - 24

Fuerteventura

Poco nuboso o despejado. Calima ligera en altura. Temperaturas sin apenas cambios. Viento moderado del nordeste con algunos intervalos de fuerte en la vertiente oeste y costas del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 18 - 23

Gran Canaria

En el norte, intervalos nubosos que serán más compactos a primeras y últimas horas, cuando no se descarta alguna llovizna, principalmente en medianías. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Calima ligera en altura, con concentraciones más significativas en medianías. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes sudeste y noroeste, especialmente durante la segunda mitad del día, cuando no se descartan rachas localmente muy fuertes; en las costas del suroeste, predominio de brisas. En cumbres, viento flojo a moderado del este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 20 - 22

Tenerife

En el norte y nordeste, intervalos nubosos que serán más compactos a primeras horas y durante la tarde y noche, cuando habrá baja probabilidad de lloviznas ocasionales, principalmente en medianías. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Calima ligera en altura, con concentraciones más significativas en medianías. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en la vertiente sudeste y punta noroeste tras el mediodía, sin descartar rachas localmente muy fuertes; en las costas del suroeste, predominio de brisas. En zonas altas, viento flojo a moderado del este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 19 - 24

La Gomera

En el norte, intervalos nubosos que serán más compactos a primeras y últimas horas, con baja probabilidad de lloviznas ocasionales, principalmente en medianías. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima ligera en altura a partir de la tarde, con concentraciones más significativas en cumbres. Temperaturas sin apenas cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y oeste por la tarde y noche, sin descartar rachas localmente muy fuertes. En cumbres, viento flojo a moderado del este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 19 - 24

La Palma

En el norte y este, intervalos nubosos que serán más compactos a primeras y últimas horas, con baja probabilidad de lloviznas ocasionales, principalmente en medianías. Poco nuboso en el resto. Calima ligera en altura a partir de la tarde, con concentraciones más significativas en cumbres. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte tras el mediodía en la vertiente sudeste, punta noroeste y zona de El Paso, con probables rachas localmente muy fuertes; en las costas del oeste, predominio de brisas. En cumbres, viento moderado de componente este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 19 - 22

El Hierro

En el norte, intervalos nubosos con baja probabilidad de alguna llovizna aislada. Poco nuboso o despejado en el resto. Calima ligera en altura a partir de la tarde, con concentraciones más significativas en cumbres. Temperaturas sin apenas cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el sudeste y extremo oeste por la tarde y noche, sin descartar rachas localmente muy fuertes. En cumbres, viento moderado del este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 14 - 16