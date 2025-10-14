Canarias se prepara para un golpe entre borrascas y la Aemet marca una fecha en el calendario En el Atlántico habrá una interacción entre una polar y otra subtropical que se traducirá en el primer episodio de lluvias de la temporada

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 14 de octubre 2025, 07:13

Las primeras lluvias del otoño podrían estar a la vuelta de la esquina, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meterología (Aemet). En concreto, se esperan a partir del jueves como consecuencia de una interacción entre una borrasca polar y otra subtropical que se juntarán en el Océano Atlántico con trayectoria hacia el este.

Desde este martes perdominarán los intervalos de nubosidad alta y baja con formación de nubosidad de evolución diurna en las islas de mayor relieve, donde no se descartan precipitaciones débiles, aisladas y ocasionales. Las temperaturas experimentarán pocos cambios, salvo ligero descenso de las mínimas en las islas más orientales.

Habrá viento flojo en general del nordeste en la provincia oriental y del este en la occidental, acoplado con el régimen de brisas. En altas cumbres, viento moderado del suroeste, así como en cumbres de Gran Canaria.

Llega una semana de cambios #Canarias



En el Atlántico se producirá una interacción entre una🅱️polar y otra🅱️subtropical, con probable trayectoria zonal➡️. Podría traducirse en el primer episodio de lluvias destacables de la temporada a partir del jueves🌧️, lo iremos siguiendo📊 https://t.co/BC45sUXcx7 pic.twitter.com/xgKHk1nQnD — Edgar Cedrés (@CedresEdgar) October 12, 2025

De cara al miércoles, esa abundante nubosidad podría venir acompañada de alguna precipitación débil y aislada, principalmente en zonas de interior y vertientes sureste, siendo más probables en La Palma. Las temperaturas se mantendrán con respecto al día anterior y habrá viento flojo con predominio del régimen de brisas, acoplado a una componente norte en la provincia oriental. En altas cumbres, viento moderado del suroeste, rolando a oeste al final de la jornada.

A partir del jueves, la Aemet observa un elevado grado de incertidumbre. Se esperan cielos nubosos compuestos por nubosidad alta y media, y progresivamente con nubosidad baja desplazándose de oeste a este por las islas más occidentales tras el mediodía, donde serán probables las precipitaciones débiles a moderadas, sin descartar que sean en forma de chubascos y localmente persistentes en vertientes sur y oeste. En las islas centrales, baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas en la segunda mitad del día.

Esta es la predicción por islas para este martes:

Lanzarote

Predominio de intervalos de nubosidad alta, con intervalos de baja durante las horas nocturnas. Temperaturas máximas con pocos cambios y mínimas en ligero descenso. Viento flojo del nordeste acoplado con el régimen de brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): Arrecife 19 - 27

Fuerteventura

Predominio de intervalos de nubosidad alta, con intervalos de baja durante las horas nocturnas. Temperaturas sin cambios o mínimas en ligero descenso. Viento flojo del nordeste acoplado con el régimen de brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): Puerto del Rosario 20 - 25

Gran Canaria

En el norte, predominio de los intervalos de nubosidad alta y baja. En el sureste, cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna y sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales. En el resto, poco nuboso o despejado salvo por intervalos de nubosidad alta. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del nordeste acoplado con el régimen de brisas. En cumbres, viento flojo a moderado del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): Las Palmas de Gran Canaria 21 - 25

Tenerife

Predominio de intervalos de nubosidad alta y baja con formación de nubosidad de evolución diurna, especialmente en el norte y sureste, donde no se descartan precipitaciones débiles, aisladas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del este acoplado con el régimen de brisas. En altas cumbres, viento moderado del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): Santa Cruz de Tenerife 21 - 27

La Gomera

Predominio de intervalos de nubosidad alta y baja con formación de nubosidad de evolución diurna cuando no se descartan precipitaciones débiles, aisladas y ocasionales, especialmente en el norte y sureste. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable acoplado con el régimen de brisas. En cumbres, viento flojo con dirección variable.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): San Sebastián de La Gomera 21 - 26

La Palma

Predominio de intervalos de nubosidad alta y baja con formación de nubosidad de evolución diurna cuando no se descartan precipitaciones débiles, aisladas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del este acoplado con el régimen de brisas. En altas cumbres, viento moderado del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): Santa Cruz de La Palma 19 - 25

El Hierro

Predominio de intervalos de nubosidad alta y baja con formación de nubosidad de evolución diurna cuando no se descartan precipitaciones débiles, aisladas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio del régimen de brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): Valverde 16 - 17