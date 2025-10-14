Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 14 de octubre de 2025

Canarias se prepara para un golpe entre borrascas y la Aemet marca una fecha en el calendario

En el Atlántico habrá una interacción entre una polar y otra subtropical que se traducirá en el primer episodio de lluvias de la temporada

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 14 de octubre 2025, 07:13

Comenta

Las primeras lluvias del otoño podrían estar a la vuelta de la esquina, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meterología (Aemet). En concreto, se esperan a partir del jueves como consecuencia de una interacción entre una borrasca polar y otra subtropical que se juntarán en el Océano Atlántico con trayectoria hacia el este.

Desde este martes perdominarán los intervalos de nubosidad alta y baja con formación de nubosidad de evolución diurna en las islas de mayor relieve, donde no se descartan precipitaciones débiles, aisladas y ocasionales. Las temperaturas experimentarán pocos cambios, salvo ligero descenso de las mínimas en las islas más orientales.

Habrá viento flojo en general del nordeste en la provincia oriental y del este en la occidental, acoplado con el régimen de brisas. En altas cumbres, viento moderado del suroeste, así como en cumbres de Gran Canaria.

De cara al miércoles, esa abundante nubosidad podría venir acompañada de alguna precipitación débil y aislada, principalmente en zonas de interior y vertientes sureste, siendo más probables en La Palma. Las temperaturas se mantendrán con respecto al día anterior y habrá viento flojo con predominio del régimen de brisas, acoplado a una componente norte en la provincia oriental. En altas cumbres, viento moderado del suroeste, rolando a oeste al final de la jornada.

A partir del jueves, la Aemet observa un elevado grado de incertidumbre. Se esperan cielos nubosos compuestos por nubosidad alta y media, y progresivamente con nubosidad baja desplazándose de oeste a este por las islas más occidentales tras el mediodía, donde serán probables las precipitaciones débiles a moderadas, sin descartar que sean en forma de chubascos y localmente persistentes en vertientes sur y oeste. En las islas centrales, baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas en la segunda mitad del día.

Esta es la predicción por islas para este martes:

Lanzarote

Predominio de intervalos de nubosidad alta, con intervalos de baja durante las horas nocturnas. Temperaturas máximas con pocos cambios y mínimas en ligero descenso. Viento flojo del nordeste acoplado con el régimen de brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): Arrecife 19 - 27

Fuerteventura

Predominio de intervalos de nubosidad alta, con intervalos de baja durante las horas nocturnas. Temperaturas sin cambios o mínimas en ligero descenso. Viento flojo del nordeste acoplado con el régimen de brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): Puerto del Rosario 20 - 25

Gran Canaria

En el norte, predominio de los intervalos de nubosidad alta y baja. En el sureste, cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna y sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales. En el resto, poco nuboso o despejado salvo por intervalos de nubosidad alta. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del nordeste acoplado con el régimen de brisas. En cumbres, viento flojo a moderado del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): Las Palmas de Gran Canaria 21 - 25

Tenerife

Predominio de intervalos de nubosidad alta y baja con formación de nubosidad de evolución diurna, especialmente en el norte y sureste, donde no se descartan precipitaciones débiles, aisladas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del este acoplado con el régimen de brisas. En altas cumbres, viento moderado del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): Santa Cruz de Tenerife 21 - 27

La Gomera

Predominio de intervalos de nubosidad alta y baja con formación de nubosidad de evolución diurna cuando no se descartan precipitaciones débiles, aisladas y ocasionales, especialmente en el norte y sureste. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable acoplado con el régimen de brisas. En cumbres, viento flojo con dirección variable.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): San Sebastián de La Gomera 21 - 26

La Palma

Predominio de intervalos de nubosidad alta y baja con formación de nubosidad de evolución diurna cuando no se descartan precipitaciones débiles, aisladas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del este acoplado con el régimen de brisas. En altas cumbres, viento moderado del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): Santa Cruz de La Palma 19 - 25

El Hierro

Predominio de intervalos de nubosidad alta y baja con formación de nubosidad de evolución diurna cuando no se descartan precipitaciones débiles, aisladas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio del régimen de brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): Valverde 16 - 17

