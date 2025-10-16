Canarias se prepara para el cruce de borrascas y la Aemet sentencia el fin de semana Las primeras lluvias de la temporada podrían caer desde este jueves y el los próximos días

La aproximación de dos borrascas en el Atlántico empezará a dejar lluvias a partir de este jueves y continuará de cara al fin de semana, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Las nubes altas empezarán en las horas centrales en la provincia occidental, que podrían tranformarse en forma de chubascos o precipitaciones localmente persistentes en el caso de La Palma. En Gran Canaria hay baja probabilidad de lluvia, pero podrían caer gotas débiles.

Las temperaturas, en cambio, se mantendrán estables e incluso las mínimas sufrirán un ligero ascenso. El viento soplará flojo con predominio del régimen de brisas en costas. En cumbres, habrá viento moderado del oeste.

De cara al viernes seguirá la previsión de nubosidad y cielo cubierto con predominio de nubes medias y altas. Las lluvias moderadas previstas para la provincia occidental, se irán extendiendo hacia la provincia oriental probablemente durante la tarde.

Ya para el fin de semana se prevén lluvias de carácter débil en general en todo el archipiélago y temperaturas con pocos cambios. El viento soplará flojo en dirección variable el sábado y del nordeste el domingo.

Domingo: lluvias en la mitad norte peninsular.



El ambiente será agradable, con temperaturas máximas más propias del mes de septiembre.



🌡️Las temperaturas máximas bajarán el sábado en Galicia y el domingo en el resto de la mitad norte peninsular. pic.twitter.com/qRJsrnqY9b — AEMET (@AEMET_Esp) October 14, 2025

La previsión por islas para este jueves:

Lanzarote

Nuboso, con predominio de nubosidad alta. Temperaturas máximas sin cambios y mínimas en ligero ascenso. Viento flojo con predominio de la componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 19 - 26

Fuerteventura

Nuboso, con predominio de nubosidad alta. Temperaturas máximas sin cambios y mínimas en ligero ascenso. Viento flojo con predominio de la componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 20 - 25

Gran Canaria

Nuboso, con predominio de nubosidad alta y media, y con baja probabilidad de lluvia débil durante las horas centrales del día. Temperaturas máximas sin cambios y mínimas con pocos cambios o con algún ligero ascenso. Viento flojo con predominio del régimen de brisas en costas. En cumbres, viento de flojo a moderado del noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 21 - 25

Tenerife

Nuboso, con predominio de nubosidad alta y media, y con probabilidad de lluvias, en general débiles, sin descartar que puedan ser localmente moderadas durante las horas centrales. Temperaturas máximas sin cambios y mínimas con pocos cambios o con algún ligero ascenso. Viento flojo con predominio del régimen de brisas en costas. En cumbres, viento moderado del noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 20 - 26

La Gomera

Nuboso, con predominio de nubosidad alta y media, y con probabilidad durante las horas centrales del día de lluvia débil a moderada, sin descartar algún chubasco ocasional. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio del suroeste. En cumbres, viento moderado del noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 21 - 27

La Palma

Nuboso, con predominio de nubosidad alta y media, y lluvias débiles a moderadas que podrían ser en forma de chubascos o localmente persistentes. Temperaturas máximas en ligero ascenso, las mínimas con pocos cambios. Viento flojo con predominio del régimen de brisas en costas. En cumbres, viento moderado del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 21 - 26

El Hierro

Nuboso, con predominio de nubosidad alta y media, y con probabilidad de lluvia débil a moderada que durante las horas centrales podría ser en forma de chubasco. Temperaturas con algún ligero ascenso. Viento flojo con predominio del suroeste. En cumbres, viento moderado del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 17 - 24