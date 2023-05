«Canarias es el mundo, va conmigo en todo lo que hago»

Si hay un cocinero que cree de verdad y apuesta por el producto local en todas sus formas e intenciones ese es Carmelo Florido. Lleva muchos años reinventando, a su particular manera, la cocina tradicional canaria, con una capacidad creativa admirada por todos.

Estamos, por tanto, ante un patriota culinario que quiere tanto a esta tierra que su mejor manera de expresarlo es a través de los platos. «El Día de Canarias es el día en el que las ocho islas estamos unidas en una, teniendo todos una misma visión de nuestro territorio», apunta Florido, que reflexiona de manera muy profunda sobre lo que supone para él Canarias. «Es el mundo. Va conmigo, en mi forma de ser, en mi forma de actuar, en mi forma de entender las cosas, de mirar al horizonte, de intentar buscar el mar».

El reputado cocinero apunta que «este es el territorio en el que te has criado, el agua en el que te has regado, la cultura y el cariño de la gente que te ha rodeado. Canarias soy yo». Profundizando en este concepto, Florido destaca que «esta tierra es mi abuela, mi abuelo, mi madre, mi padre, la tierra, el mar, lo que siento, lo que huelo. Significa todo. No podría separar una rosa del jardín, por lo que Canarias es uno y todo lo que rodea a uno.

Canarias es muchas cosas, pero sobre todo es la esencia que hace que uno sienta como siente y que piense como piensa. Todo el que llega aquí se termina endemizando y cuando estás fuera quieres volver para no perder ese endemismo de tu tierra. Esta forma de vivir se contagia». Toda una declaración de amor por Canarias.