Canarias se libra del impacto de la borrasca Gabrielle y la Aemet avisa: «No se descartan lluvias» Cielos nubosos, posibilidad de lluvias débiles y temperaturas algo más suaves marcarán el arranque de la semana

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 29 de septiembre 2025, 07:29 Comenta Compartir

El tiempo en Canarias para este lunes espera cielos nubosos en las islas de mayor relieve, con posibilidad de lluvias débiles y ocasionales, sobre todo en medianías, aunque por la tarde se abrirán claros. En Lanzarote y Fuerteventura también habrá intervalos nubosos, con alguna lluvia dispersa poco probable. Las temperaturas bajarán ligeramente, especialmente las máximas, y el alisio soplará con más fuerza en zonas expuestas, mientras que en costas del suroeste predominarán las brisas. En el mar, el viento del nordeste mantendrá cierta agitación, sobre todo en las vertientes este y oeste.

Además, la borrasca Gabrielle, cuyo paso ha sido objeto de seguimiento por los servicios meteorológicos nacionales, ha pasado prácticamente desapercibida en Canarias. Aunque se esperaba que sus restos pudieran generar algún cambio en el tiempo, las previsiones actuales confirman que el archipiélago no ha sufrido efectos significativos: no ha habido lluvias destacables ni vientos fuertes atribuibles al fenómeno.

Previsión para el martes y miércoles

Las islas afrontan el cierre de septiembre y el arranque de octubre con un tiempo marcado por los intervalos nubosos y la presencia del alisio.

Para el martes 30, se esperan nubes bajas en las vertientes norte y presencia de nubes altas en el resto del archipiélago. No se descartan lluvias débiles y ocasionales en medianías del norte durante las primeras y últimas horas del día, así como en las islas más orientales. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, aunque con un ligero descenso de las máximas en zonas orientadas al sur. El viento alisio soplará con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, mientras que en las costas del suroeste de las islas montañosas predominarán las brisas.

De cara al miércoles 1 de octubre, persistirá la nubosidad en el norte de las islas de mayor relieve, con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en medianías, sobre todo a primeras y últimas horas. Las temperaturas se mantendrán estables, sin cambios significativos. El viento del noreste seguirá siendo protagonista, con mayor intensidad en vertientes sureste y noroeste, y brisas en el suroeste de las islas montañosas. En cumbres, se prevé viento flojo y de dirección variable.

⛈️🧵Situación meteorológica potencialmente peligrosa entre el domingo 28 y martes 30.



➡️Las lluvias podrían alcanzar intensidad torrencial en puntos del área mediterránea, especialmente en la Comunitat Valenciana. pic.twitter.com/LO6GpoYZlm — AEMET (@AEMET_Esp) September 27, 2025

El tiempo por islas para el lunes

Ampliar Arcadio Suárez

Lanzarote

Intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. Temperaturas con pocos cambios salvo ligero descenso de las máximas en el este. Alisio con intervalos localmente fuertes.

Arrecife: 22º-26º

Fuerteventura

Intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso, más acusado en el este. Alisio con intervalos localmente fuertes.

Puerto del Rosario: 21º-26º

Gran Canaria

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde se prevén lluvias débiles y ocasionales en especial en medianías a primeras y últimas horas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso, más acusado en la mitad sur. Alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en el suroeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 22º-26º

Tenerife

Intervalos nubosos con predominio de cielos poco nubosos en el este y de cielos nubosos en el norte, donde se esperan lluvias débiles y ocasionales en especial en medianías a primeras y últimas horas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso en general, menos acusado en costas. Alisio con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el suroeste; en cumbres centrales, viento del noreste flojo en general, más intenso localmente.

Santa Cruz de Tenerife: 23º-27º

La Gomera

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte y de poco nubosos en el sur. Se esperan lluvias débiles y ocasionales en especial en medianías del norte a primeras y últimas horas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso en general, menos acusado en costas. Alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en costas suroeste.

San Sebastián de La Gomera: 23º-27º

La Palma

Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte y este, donde son probables lluvias débiles y ocasionales en especial en medianías a primeras horas. Temperaturas en general en ligero descenso, más acusado en las máximas de vertientes norte y este. Alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en el oeste.

Santa Cruz de La Palma: 21º-24º

El Hierro

Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte, donde son probables lluvias débiles y ocasionales en especial en medianías a primeras horas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso en general. Alisio con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el suroeste.

Valverde: 16º-20º