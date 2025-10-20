Canarias esquiva los frentes atlánticos y la Aemet despeja las dudas sobre lo que se espera esta semana La amenaza de lluvia continuará de cara a los próximos días

Los frentes atlánticos pasan de largo en el archipiélago, pero las nubes y sobre todo la amenaza de lluvia continuará de cara a los próximos días. En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos en general, que tienden a cielos nubosos a primeras y últimas horas, con baja probabilidad de lluvia débil por la noche.

En las islas montañosas, nuboso en el norte sin descartar lluvia débil, así como en la vertiente sur durante la tarde. El resto de zonas, intervalos ocasionales. Las temperaturas sufrirán pocos cambios o con algún ligero ascenso de las máximas, mientras que el viento soplará de flojo a moderado del nordeste.

Para el martes se mantendrán esas nubes, sobre todo en el norte de las islas montañosas a primeras y últimas horas, y en el sur durante la tarde cuando hay probabilidad de precipitaciones débiles. También se prevé con baja probabilidad lluvia débil y ocasional en las vertientes norte de las islas montañosas.

Y el miércoles empezará a asomar más el sol con apertura de claros en las islas montañosas durante las horas centrales del día, aunque las nubes seguirán predominando en el resto. El viendo soplará del nordeste moderado, tendiendo a amainar por la noche.

☔️ Llegan lluvias: el paso de frentes asociados a borrascas atlánticas dará lugar a precipitaciones en el oeste y norte de la Península en los próximos días.



🌡️Temperaturas, sin embargo, altas para la época; a mediados de semana se podrán superar los 32 °C en el sur del país. pic.twitter.com/mDaEBsFinY — AEMET (@AEMET_Esp) October 19, 2025

La prevision por islas para este lunes:

Lanzarote

Intervalos nubosos que tenderán a nuboso a primeras y últimas horas. Baja probabilidad de lluvia débil y aislada en horas nocturnas. Temperaturas con pocos cambios o con ligeros ascensos de las máximas. Viento flojo con predominio del régimen de brisas durante la primera mitad del día y de la componente norte durante la tarde.

Las temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): Arrecife 20 - 28

Fuerteventura

Intervalos nubosos que tenderán a nuboso a primeras y últimas horas y con apertura de claros durante las horas centrales. Baja probabilidad de lluvia débil y aislada en horas nocturnas. Temperaturas con pocos cambios o con ligeros ascensos de las máximas. Viento de flojo a moderado con predominio de la componente norte.

Las temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): Puerto del Rosario 19 - 26

Gran Canaria

Nuboso en el norte sin descartar lluvia débil en horas nocturnas. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos en zonas de interior especialmente de la vertiente sur y con baja probabilidad de lluvia débil. Temperaturas con pocos cambios salvo algún ligero ascenso de las máximas. Viento de flojo a moderado del nordeste, más intenso en extremos sureste y noroeste.

Las temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): Las Palmas de Gran Canaria 22 - 26

Tenerife

Intervalos nubosos en general, que tienden a cielos nubosos durante las horas centrales en la vertiente sur, salvo en cumbres que se mantiene con cielos despejados. No se descartan precipitaciones débiles en el nordeste durante las horas nocturnas y en la vertiente sur durante la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del nordeste.

Las temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): Santa Cruz de Tenerife 22 - 27

La Gomera

Intervalos nubosos, más compactos en el norte y durante la tarde en zonas de interior especialmente de la vertiente sur. No se descartan precipitaciones débiles en el norte durante las horas nocturnas y en zonas de interior durante la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del nordeste, moderado en extremos sureste y noroeste.

Las temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): San Sebastián de La Gomera 23 - 26

La Palma

Intervalos nubosos en general, que aumentarán a nuboso durante las horas centrales en el interior, salvo en cumbres que se mantiene poco nuboso. Baja probabilidad de lluvia débil y ocasional. Temperaturas con pocos cambios o con ligero ascenso de las máximas. Viento de flojo a moderado del nordeste, más intenso en las vertientes sureste y noroeste.

Las temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): Santa Cruz de La Palma 19 - 26

El Hierro

Intervalos nubosos, más compactos en el norte y durante la tarde en zonas de interior especialmente de la vertiente sur. No se descartan precipitaciones débiles en el norte durante las horas nocturnas y en zonas de interior durante la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del nordeste, más intenso en extremos sureste y noroeste.

Las temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): Valverde 18 - 24