Canarias activa la prealerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago La medida, vigente desde las 17.00 horas de este viernes, afecta principalmente a las costas del norte y oeste de las islas por el mal estado del mar y oleaje de hasta cuatro metros

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:32 Comenta Compartir

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, actualiza este viernes 7 de septiembre la situación de prealerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago. La medida entra en vigor a partir de las 17.00 horas, según ha informado el Ejecutivo autonómico, y responde a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes oficiales, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (Pefma).

La prealerta abarca el litoral norte y oeste de El Hierro, La Palma, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote, así como la costa norte de Tenerife y de Gran Canaria. En estas zonas se espera un mal estado del mar, con oleaje combinado de entre 2,5 y 4 metros.

Las previsiones marítimas apuntan a vientos del nordeste de fuerza 4 a 5 (20 a 40 km/h), con áreas de fuerza 6 (hasta 50 km/h) en altamar entre Tenerife y Gran Canaria y al sureste de esta última. Además, se prevé marejada a fuerte marejada y mar de fondo del noroeste con olas de entre 2 y 4 metros.

El Gobierno de Canarias recomienda extremar las precauciones en zonas costeras, evitar el baño en playas con fuerte oleaje y no acercarse a rompientes o espigones, ya que las condiciones del mar podrían empeorar durante las próximas horas.

Precaución‼️



🌊Situación de #PrealertaFenómenosCosteros en Canarias



➡️Mal estado del mar, con oleaje de mar combinada de 2,5 – 4 metros



📸Ni fotos ni selfies cerca de donde rompen las olas, podrían arrastrarte mar adentro pic.twitter.com/Cg49JTx9qu — 112 Canarias (@112canarias) November 7, 2025