Urgente Viernes de caos en la GC-1 con largas retenciones dirección Las Palmas de Gran Canaria
Imagen de archivo de fuertes fenómenos costeros. Arcadio Suárez

Canarias activa la prealerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago

La medida, vigente desde las 17.00 horas de este viernes, afecta principalmente a las costas del norte y oeste de las islas por el mal estado del mar y oleaje de hasta cuatro metros

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:32

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, actualiza este viernes 7 de septiembre la situación de prealerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago. La medida entra en vigor a partir de las 17.00 horas, según ha informado el Ejecutivo autonómico, y responde a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes oficiales, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (Pefma).

La prealerta abarca el litoral norte y oeste de El Hierro, La Palma, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote, así como la costa norte de Tenerife y de Gran Canaria. En estas zonas se espera un mal estado del mar, con oleaje combinado de entre 2,5 y 4 metros.

Las previsiones marítimas apuntan a vientos del nordeste de fuerza 4 a 5 (20 a 40 km/h), con áreas de fuerza 6 (hasta 50 km/h) en altamar entre Tenerife y Gran Canaria y al sureste de esta última. Además, se prevé marejada a fuerte marejada y mar de fondo del noroeste con olas de entre 2 y 4 metros.

El Gobierno de Canarias recomienda extremar las precauciones en zonas costeras, evitar el baño en playas con fuerte oleaje y no acercarse a rompientes o espigones, ya que las condiciones del mar podrían empeorar durante las próximas horas.

