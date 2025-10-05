El calor vuelve de golpe a Canarias y la Aemet ya ha señalado la fecha en el calendario La máxima llegará a 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, con mínimas de 22 grados

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 5 de octubre 2025, 06:00

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este domingo intervalos nubosos en el norte de las islas. En el resto, poco nuboso, salvo algunas nubes altas. Temperaturas en ligero descenso, localmente moderado en zonas de interior. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en los extremos sudeste y noroeste de las islas montañosas.

Para el lunes, continúan los intervalos nubosos en el norte de las islas, abriéndose amplios claros durante las horas centrales del día. En el resto, poco nuboso, salvo algunas nubes altas. Temperaturas sin cambios, o en ligero descenso de las mínimas en las islas occidentales. Viento del nordeste flojo a moderado.

De cara al martes se prevén igualmente nubes en el norte de las islas, tendiendo a poco nuboso en las islas más orientales tras el mediodía. En el resto, poco nuboso en general. Probable calima ligera afectando a zonas altas de la provincia oriental. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en los extremos sudeste y noroeste de las islas montañosas, así como en zonas de interior de las islas más orientales, donde serán probables las rachas localmente muy fuertes durante la segunda mitad del día.

Predicción hasta el final de la semana:



➡️En general, ambiente estable y cálido, predominio de sol con temperaturas máximas más propias de septiembre.



➡️Sólo se esperan chubascos, el jueves en el litoral catalán e islas Canarias orientales y el sábado en el litoral cantábrico. pic.twitter.com/4MRiMl33ke — AEMET (@AEMET_Esp) October 1, 2025

Consulte la predicción por islas para este domingo:

Lanzarote

Poco nuboso en general, con intervalos nubosos en el norte y este durante la madrugada y a últimas horas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso de las máximas. Viento del nordeste moderado.

Las temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 21 - 27

Fuerteventura

Poco nuboso en general, con intervalos nubosos en el norte y este durante la madrugada. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero a moderado descenso. Viento del nordeste moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 21 - 26

Gran Canaria

Poco nuboso o despejado en general, salvo intervalos nubosos en el norte. Temperaturas en ligero descenso, que será moderado en las máximas de zonas de interior. Viento del nordeste moderado que soplará fuerte en extremos sudeste y noroeste, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 22 - 26

Tenerife

Poco nuboso o despejado en general, con nubes altas durante la segunda mitad del día e intervalos nubosos en el nordeste a primeras y últimas horas. Temperaturas en ligero descenso, localmente moderado en zonas de interior. Viento del nordeste moderado, con algún intervalo de fuerte en el litoral sudeste y extremo oeste. En cumbres centrales, viento del noroeste moderado con algún intervalo de fuerte y donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 22 - 26

La Gomera

Poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en el norte a primeras y últimas horas, y de nubes altas durante las horas centrales. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso de las máximas. Viento del nordeste moderado, ocasionalmente fuerte en extremos este y noroeste, y donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte en la primera mitad del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 23 - 28

La Palma

Poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en el noreste y este a primeras y últimas horas, y de nubes altas en general. Temperaturas máximas en ligero descenso, más pronunciado en zonas altas. Mínimas sin cambios, salvo descenso moderado en el sureste. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en extremos sudeste y noroeste, no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 20 - 27

El Hierro

Intervalos de nubosidad alta en general, con algún intervalo de bajas en el norte. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en extremos sudeste y oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 17 - 23