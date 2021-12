Calima para Nochebuena y lluvias para Navidad

Un año más la meteorología sonreirá a Canarias con el predominio de cielos poco nubosos y más sol que lluvias, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para estas fechas. La que sí repetirá presencia, como no puede ser de otra manera, es la calima que llegará esta Nochebuena a las islas más orientales. El polvo en suspensión no faltará a su cita navideña aunque no se espera que llegue en altas concentraciones.

Así, para este jueves se esperan cielos poco nubosos o despejados en las islas orientales, con algún intervalo nuboso, principalmente a primeras y últimas horas. En las occidentales, los cielos estarán algo más nubosos tendiendo con probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales.

En las orientales hay una baja probabilidad de calima ligera, principalmente en vertientes sur. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o en ligero descenso y el viento será variable flojo con régimen de brisas en costas. En cumbres de las islas de mayor relieve, viento del oeste a suroeste.

De cara al viernes, la Aemet espera cielos poco nubososo en las islas más orientales mientras en el resto los intervalos nubosos irán aumentando a nuboso en zonas de interior, este y sur por la tarde, cuando se abrirán amplios claros en vertientes norte. No se descartan lluvias débiles y ocasionales en el norte de Tenerife a primeras horas y en el interior de las islas de mayor relieve durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, salvo en Lanzarote y Fuerteventura, donde se espera un ligero ascenso de las mínimas. El viento será de componente oeste a noroeste en general flojo, más intenso en zonas altas durante la primera mitad del día.

En cuanto al domingo predominarán los cielos poco nubosos, tendiendo a nuboso en zonas del interior de las islas durante la tarde. No se descarta alguna lluvia débil y ocasional en el interior de las islas de mayor relieve a partir de mediodía. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios o en ligero ascenso y el viento será variable flojo, con predominio de la componente norte y de las brisas en costas.