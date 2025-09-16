Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Colas kilómetricas en la GC-1 tras el choque de un motorista y un vehículo en plena hora punta

Astrid Pérez recibe en el Parlamento a la Asociación ASEME para fortalecer el papel de la mujer empresaria en Canarias

La Asociación Española de Mujeres Empresarias de Canarias presentó el proyecto «Red Conecta Canarias», que busca fortalecer la colaboración interinsular y potenciar la digitalización de las mujeres empresarias del archipiélago

Martes, 16 de septiembre 2025, 15:06

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, mantuvo este martes una reunión con representantes de la Asociación Española de Mujeres Empresarias de Canarias (ASEME Canarias), una entidad sin ánimo de lucro dedicada a promover el liderazgo y la participación de la mujer en el ámbito empresarial y directivo.

Durante el encuentro, celebrado en la sede de la Cámara autonómica, se abordó la importancia de consolidar el diálogo institucional para mejorar las oportunidades de las empresarias y emprendedoras canarias, así como para visibilizar su papel en la economía del archipiélago.

ASEME Canarias presentó a la presidenta del Parlamento su proyecto estratégico «Red Conecta Canarias», una plataforma digital que tiene como objetivo:

-Superar las barreras geográficas, garantizando la conexión y colaboración entre empresarias de todas las islas.

-Fomentar la digitalización, mediante programas de capacitación en herramientas tecnológicas.

-Impulsar la economía local, promoviendo la cooperación y el comercio entre empresas lideradas por mujeres en Canarias.

La presidenta Astrid Pérez mostró su interés en conocer de primera mano la labor de la asociación y en explorar vías de colaboración que permitan fortalecer la igualdad de género en el tejido empresarial del archipiélago.

El encuentro también sirvió para analizar retos clave como el acceso de las mujeres a recursos financieros, la necesidad de marcos normativos más favorables al emprendimiento femenino y el impulso de programas de apoyo y visibilidad para empresarias y directivas.

Con esta reunión, ASEME Canarias y el Parlamento de Canarias refuerzan su compromiso compartido con la creación de un entorno más inclusivo, competitivo y justo para las mujeres en el ámbito económico y empresarial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se entrega a la Policía José el del Buque, investigado por presuntos delitos de narcotráfico
  2. 2 Un operario muere al caer con una excavadora por una ladera en las obras de la carretera Telde%u2013Valsequillo
  3. 3 Canarias en prealerta: la Aemet mantiene los avisos y desvela el día en que los termómetros llegarán a su máximo
  4. 4 Detienen a 15 personas en una operación antidroga en Canarias tras la declaración de José el del Buque
  5. 5 Los médicos canarios confirman la huelga: será indefinida y a partir del 23 de septiembre
  6. 6 Los contenedores no dan para más: reboso de basura en Las Palmas de Gran Canaria
  7. 7 11 guaguas atacadas en la primera jornada de huelga en el transporte regular de viajeros de Las Palmas
  8. 8 Las Fuerzas Armadas engrasan en Canarias su defensa aérea ante posibles amenazas: «Estamos preparados»
  9. 9 Libertad provisional para el joven investigado por prender fuego a una menor en La Isleta
  10. 10 Muere Robert Redford a los 89 años

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Astrid Pérez recibe en el Parlamento a la Asociación ASEME para fortalecer el papel de la mujer empresaria en Canarias

Astrid Pérez recibe en el Parlamento a la Asociación ASEME para fortalecer el papel de la mujer empresaria en Canarias