«Bajo ningún concepto permitiremos un gobierno de derechas o caciquil en Canarias»

Alberto Rodríguez vuelve a la política un año y medio después de perder su escaño en el Congreso tras ser condenado por el Supremo por un delito de atentado a agentes de la autoridad, y darse de baja de Podemos. El exdiputado se presenta a las elecciones del 28M con un nuevo proyecto que define de «obediencia canaria, de Canarias para Canarias».

– Visto ahora desde fuera ¿aprueba la gestión de sus excompañeros de Podemos?

– Digamos que el balance de la legislatura lo podríamos definir en que arrancó en 2019 como una ilusión muy grande y que en 2023 tornó en una frustración y decepción. Se supone que veníamos a cambiar el modelo productivo del modelo económico canario en profundidad, tal como se reflejaba en el programa de Gobierno del pacto de las flores y nada de eso ha ocurrido. También hablaba de mejoras de políticas de viviendas para hacerlas más asequibles, de políticas del empleo para aumentar la capacidad de la población del archipiélago de llegar a fin de mes, de servicios sociales en lo que refiere a sanidad, dependencia, educación... En general, no se ha cumplido nada de las líneas principales del programa. Sobre todo, no se ha cumplido con esa ilusión generada en esa parte importante de la población que les votó.

– ¿Esto fue lo que les distanció?

– Evidentemente, para nosotras esto no es una cuestión de nombres, ni etiquetas, ni colores...es una cuestión de políticas concretas y de gestión. Qué mas nos dan si los que están gobernando se autodefinen de una manera u otra cuando no ha cambiado nada en las condiciones materiales de vida de la gente del archipiélago o peor aún, si algo ha cambiado, ha sido para empeorar. Por ejemplo, ahí tenemos la política de vivienda que fue ninguneada por parte de los partidos que estuvieron cuatro años en el Gobierno. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, da la sensación de que es Airbnb o Idealista quien la dirige porque no hay vivienda publica con precios asequibles, no ha habido un control efectivo del alquiler vacacional que está disparando los precios y expulsando a la gente de los barrios y pueblos. Y eso es solo esta temática, lo mismo ocurre con otras.

Balance de la legislatura «No se ha cumplido nada de las líneas principales del programa de gobierno»

– La división de la izquierda podría traerles dificultades para entrar en el hemiciclo canario

– Nosotras nacemos como antídoto a la desafección y abstención. El archipiélago está a la cabeza en abstención en el Estado, cifras que han ido aumentado progresivamente en las ultimas citas electorales, rozando ya el 50%. Estamos convencidas de que si no existiera una fuerza como Drago Verdes Canarias seguiría aumentando. Por ello aspiramos a que toda esa gente que no se ha visto representada por el Gobierno de Canarias en las últimas tres décadas o que se ha sentido defraudada y decepcionada por los regidores de estos últimos cuatro años, encuentre un espacio útil y de futuro que de verdad plantee un cambio del modelo productivo que nos conceda vidas dignas.

– Hablando de diversificar, la coalición quiere darle una vuelta de tuerca al turismo, proteger el territorio, limitar las viviendas al extranjero, una ecotasa...

– Lo primordial ahora es decrecer. Nuestro modelo productivo, guste más o menos, está directamente vinculado al turismo. El 35% del PIB y el 40% del empleo dependen directamente de este sector. Nosotras lo que ponemos sobre la mesa es que con el paso de los años el número de millones de turistas que nos visitan ha ido aumentando mientras que la cifra de personas en riesgo de exclusión social, de salario, en paro o de servicios públicos no solo continúa siendo las mismas sino que, en algunos casos, ha empeorado. Hay que hacer un planteamiento valiente y decrecer y además debe hacerse acorde a los tiempos que corren siendo conscientes del cambio climático y de que vivimos en un territorio limitado, con recursos limitados. Lo que tenemos que conseguir es que pare la industria turística y para ello tiene que haber una moratoria inmediata a la construcción y a la expansión de viviendas vacacionales, con más recursos en destino y esto pasa por tener una ecotasa como existe en otros lugares. Es una medida de urgencia y emergencia. Lo que hay que conseguir es que vengan menos turistas pero que gasten más, primar la calidad sobre la calidad. Y con los recursos que vayan dejando, diversificar el modelo productivo. Pero hacerlo de verdad.

Economía «Canarias debe decrecer, debe ir hacia un modelo productivo diversificado»

– ¿Cómo se puede diversificar Canarias?

– En Canarias hay un talento enorme que se tiene que ir fuera porque aquí el modelo productivo no ofrece alternativas. Podemos hablar de mil cosas, por ejemplo, en el plano energético implica hablar de movilidad sostenible, de implementar energía renovables, producción distribuida y, para ello, tenemos un planteamiento claro. Vamos a generar un eje que para nosotros atraviesa todas las políticas y que desde nuestro punto de vista, es la participación ciudadana. Nosotras estamos proponiendo una asamblea ciudadana canaria del clima y la energía. Esta es una experiencia que se ha llevado a cabo en ciudades en otros países pero también en españolas en las que trabajan las instituciones con la sociedad civil y en la que elaboran, diagnostican, proponen y ejecutan cómo se puede diversificar el modelo productivo. Creemos firmemente que las decisiones que se tomen en esa asamblea deben ser vinculantes.

– Si la composición de Gobierno estuviera en sus manos, cuáles serían sus líneas rojas

– Para nosotras lo importante no es con quién sino para qué se hace. Es clave marcar un programa de gobierno ambicioso, con unos plazos determinados y si hay un acuerdo en torno a esto, Drago Verdes Canarias estará ahí. Lo que no permitiremos, bajo ningún concepto, es ni un gobierno de derechas ni un gobierno del caciquismo en Canarias.

– ¿Le preocupa un pacto CC-PSOE y volver a lo de antes?

– Lo que tememos es que se sigan haciendo las mismas políticas que se han hecho hasta ahora. Lo que nos interesa es que esas políticas cambien ya que hemos vivido unos gobiernos del tridente entre PP, PSOE y CC durante 25-30 años que cambió en 2019 con cuatro fuerzas, pero las políticas no han cambiado. Nos aterra que sigan así, viendo como se destruyen 4 km de costa al año, se disparan los precios de la viviendas, las lista de espera y la urgencias saturadas, como no se implanta la escuela de 0 a 3 años o se sacan los contenidos e historia de Canarias de las aulas.