«La UE está bajo la amenaza de Putin y las consecuencias son incalculables»

La amenaza estaba ahí pero pocos creyeron que se materializaría. ¿Hemos infravalorado las ansias expansionistas de Putin?

–Durante demasiado tiempo. Esta guerra estaba dentro de las hipótesis que se barajaban pero desarbola definitivamente cualquier presunción de que el comportamiento de Rusia en la arena internacional pueda supeditarse a parámetros previsibles. Lo más inquietante es el poder absoluto que Putin ejerce sobre todos los aparatos del Estado y sobre el conjunto de la sociedad de Rusia, pero al mismo tiempo este es el indicador de que la única forma de disuadirle es hacer daño a la oligarquía corrupta próxima al poder, congelar todos sus activos en el exterior e impedirle cualquier transacción financiera que le permita blanquear el dinero. Eso es lo que más daño puede hacer a Putin y lo que puede llevarle a frenar la escalada destructiva en la que se ha embarcado a las puertas de la UE. Putin lleva más de 20 años de poder absoluto cada vez más autocrático, ha sobrevivido a muchos presidentes de los Estados Unidos y aspira a sobrevivir a unos cuantos más y a todos los gobernantes de la UE que están adoptando sanciones contra su régimen. A Putin no le hace daño el empobrecimiento abrupto del pueblo ruso, no le hace daño la devaluación brutal del rublo ni el cierre del gaseoducto Nord Stream, que impone también sacrificio a la propia UE, empezando por Alemania que está en un cambio de paradigma histórico. Lo que a Putin le hace daño es la desafección que produzca en esa oligarquía corrupta que blanquea el dinero procedente del crimen organizado en toda la UE, también en España, incluida Canarias.

–El alcance de esta guerra es imprevisible. ¿A qué nos enfrentamos?

–La preocupación esta desatada con el máximo nivel de alarma a la vista de los hechos consumados. Es una acción bélica en toda regla, no caben eufemismos, es una invasión que está causando víctimas civiles, con operaciones militares de gran escala, bombardeos sobre ciudades y destrucción de infraestructuras. Pero todo puede empeorar porque conocemos la superioridad incontestable del régimen de Putin en la denominada guerra cibernética, todo el mundo reconoce su capacidad de desestabilizar o hackear un banco, un aeropuerto o un hospital. Insisto siempre en que Putin es un actor individual en la medida que ya no existe la kremlinología, que fue una rama de la ciencia política que duró años desde la guerra fría, hoy solo hay putinología, porque Putin es el actor decisivo y absoluto que controla todo el poder militar, político, económico y social, implacable y despiadadamente. Por tanto todos los escenarios tienen que ser barajados para estar prevenidos. La UE está siendo amenazada, con un mensaje intimidatorio a escala mundial y las consecuencias son incalculables teniendo en cuenta que Putin ha ordenado a su Estado Mayor activar sus fuerzas de disuasión nuclear. Esta es la crisis de seguridad contra el orden internacional más grave desde la Segunda Guerra Mundial, es una situación que recuerda el comportamiento de Hitler en los años 30, cuando se acumularon las advertencias de que no iba a pararse ante nada hasta que fue inevitable la catástrofe.

–¿Son suficientes las sanciones impuestas por la UE?

–Hay que destacar que la UE se está comportando a la altura de las exigencias de la historia, marcando una diferencia con el rumbo errático, equivocado e incluso abyecto con que reaccionó a las crisis que arrancaron con la gran recesión de 2008. Ahora marca la diferencia con una actitud de unidad y cohesión en su respuesta y con su disposición a acompasar este primer paquete de medidas sancionadoras sin precedentes con cuantas hagan falta hasta que Putin retire sus tropas de Ucrania. La UE ha cerrado el acceso del régimen ruso al sistema internacional de transacciones bancarias y financieras conocido como Swift, ha cerrado su espacio aéreo a cualquier vuelo procedente de Rusia, ha congelado los activos financieros de los miembros del gobierno de Putin y de la oligarquía financiera corrupta, ha cerrado además la emisión de los canales de propaganda Russia Today y Sputnik y ha activado por fin la directiva de atención temporal que permite dar asistencia humanitaria inmediata a las 450.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, que ya han huido de la guerra. Por tanto, creo que hay una respuesta a la altura bajo el liderazgo claro del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que marca así una diferencia con sus antecesoras, que se limitaron al mínimo común denominador de las cancillerías de los 27 estados miembros. Ahora la UE está por fin saliendo de la edad de la inocencia para adquirir de una vez la madurez y la capacidad de aspirar al poder duro que se espera de un actor relevante en el plano internacional.

–¿Debería la UE tener una estructura propia de seguridad y defensa?

–Sin duda, la venimos urgiendo muchos hace mucho tiempo, desde luego los federalistas europeos entre los que me encuentro. La UE no es una potencia militar pero sí debe tener autonomía estratégica y una capacidad militar de intervención rápida que además haría eficaz el esfuerzo defensivo de sus 27 estados miembros, que por su fragmentación en la actualidad se reduce a la impotencia e impide que puedan tomarnos en serio. Es imprescindible que la UE madure y crezca de una vez desarrollando una capacidad de intervención, incluso en los círculos concéntricos de la organización de la gobernanza global, incluso por tanto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo mismo que en el Consejo de Europa, y en la propia OTAN, donde la UE puede y debe hablar con voz propia frente a Estados Unidos y Canadá.