AUGC denuncia irregularidades en la custodia y traslado de presos en Lanzarote La asociación advierte que guardias civiles asumen funciones de la Policía Nacional y trasladan internos en condiciones inseguras, lo que vulnera la normativa y pone en riesgo a agentes y reclusos

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 23 de agosto 2025, 09:57

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha trasladado al Ministerio del Interior y a la jefatura de la Guardia Civil en Canarias una denuncia formal por los «reiterados incumplimientos» que se están produciendo en la custodia y traslado de presos desde el Centro Penitenciario de Tahiche, en Lanzarote.

Según la organización, los guardias civiles de la unidad de seguridad de la prisión se ven obligados a custodiar a los internos en las sedes judiciales de Arrecife (Lanzarote) y Puerto del Rosario (Fuerteventura), cuando esa competencia territorial corresponde a la Policía Nacional.

Esta situación, subraya AUGC, vulnera la Instrucción 5/2009 de la Secretaría de Estado de Seguridad y la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que establecen con claridad qué cuerpo policial debe asumir esas funciones.

A esta irregularidad se suma, además, el modo en que se están realizando los traslados marítimos a Fuerteventura. Según AUGC, los presos son trasladados en barcos que carecen de camarotes-celdas, por lo que los agentes deben vigilarlos en cubierta, lo que supone un riesgo evidente de fugas o agresiones, incluso con ayuda externa.

Este procedimiento, advierten, no solo pone en peligro a los guardias civiles, sino que también vulnera la Ley Orgánica General Penitenciaria, que obliga a garantizar la dignidad, intimidad y seguridad de los internos durante los traslados.

La asociación también denuncia que, de manera habitual, especialmente en fines de semana y festivos, a los agentes de la prisión de Tahiche se les asigna la custodia de detenidos de distintos puestos de la Guardia Civil de la isla en los juzgados de Arrecife, una tarea que no les corresponde y que reduce los efectivos disponibles para la vigilancia del centro penitenciario.

Para la Comisión de los Servicios de Protección y Seguridad de AUGC, estos incumplimientos constituyen un riesgo tanto para los agentes como para la seguridad de la prisión y los derechos de los internos. Por ello, exigen una intervención urgente del Ministerio del Interior y de la jefatura de la Guardia Civil en Canarias para corregir una situación que, recalcan, «no debería estar produciéndose».