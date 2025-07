La AUGC denuncia un clima laboral insostenible y vulneraciones graves de derechos en Tenerife

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 22 de julio 2025, 18:15 Comenta Compartir

El general jefe de la Guardia Civil en Canarias ha rechazado por segunda vez mantener una reunión solicitada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) para abordar la situación de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de Santa Cruz de Tenerife. La petición respondía a la preocupación de la asociación por los graves problemas laborales denunciados por agentes de la Usecic de Tenerife, especialmente tras conocer que algunas evaluaciones psicosociales oficiales —realizadas por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Guardia Civil— podrían haberse extraviado.

En su respuesta oficial del pasado 15 de julio, el general Juan Hernández Mosquera argumenta que los asuntos planteados «pueden ser de interés de otras Asociaciones Profesionales, y no revisten carácter de urgencia», por lo que se tratarán «en la reunión con las Asociaciones Profesionales con representación en esta Zona, que será convocada en la forma reglamentaria para celebrar próximamente». Todo ello porque la única asociación que mostró este problema referente a la Usecic fue la propia AUGC.

Este colectivo había solicitado ese encuentro formal a través de un escrito registrado el 18 de junio, tras recibir información directa de agentes de la Usecic que describen un entorno laboral que consideran sectario y de abuso de autoridad. Entre los documentos aportados figuran varios cuestionarios confidenciales de evaluación de riesgos psicosociales, elaborados oficialmente por el servicio de prevención, en los que se detallan episodios de trato degradante, discriminación interna, sobrecarga de trabajo y presiones psicológicas.

Uno de los agentes resume su situación de esta manera: «No estoy a gusto en la unidad, me crea ansiedad, estrés y mal rollo y hasta que no se vayan» los jefes «no pienso volver. Llevo más de 25 años de servicio y no he visto nada tan vergonzoso como lo que está pasando» .

Otro guardia denuncia cómo los jefes han promovido una división interna que afecta al ambiente profesional: «Hay dos grupos de trabajo Presa 10 según los jefes la élite y Presa 20 según jefes los moñigas y ecuases» .

Las comunicaciones internas también son objeto de crítica. Se señala que las órdenes de servicio se transmiten por canales no oficiales fuera del horario laboral: «Se ha impuesto la inclusión forzosa en un grupo de WhatsApp […] A través de esta vía no oficial de comunicación se distribuyen: órdenes de servicio, cuadrantes y novedades, modificaciones de servicios sin previo aviso, requerimientos de confirmación inmediata, incluso en horarios de descanso, vacaciones o asuntos propios» .

Las evaluaciones recogen además que se han vulnerado sistemáticamente los derechos a los descansos y a la desconexión digital. Uno de los cuestionarios expone: «No se cumple la Orden General, no se respetan los descansos semanales, las horas de descanso entre servicios […] Uno detrás de otro sin apenas descanso» , y se relatan prácticas como la siguiente: «Se les ha coaccionado diciéndoles que tienen que ir a las comisiones sí o sí porque es una orden y que ya se les pagará» .

En uno de los pasajes más graves, un agente describe lo ocurrido con un compañero que fue desarmado por motivos médicos: «A otro compañero que le retiraron el arma por el cuestionario médico que se venía haciendo cada año, lo encerraron en la oficina del Tte, le avasallaron, le humillaron, lo hicieron sentir culpable, hasta el punto de hacer llorar al mismo» .

La AUGC ha solicitado que se depuren responsabilidades, que se active el protocolo contra el acoso laboral y que se restablezca el control interno sobre los cuestionarios de riesgos. También exige que se garantice el respeto a los derechos fundamentales de los agentes y se restituya un entorno profesional sano y conforme a la normativa.

Hasta el momento, ni la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife ni la Dirección General de la Guardia Civil se han pronunciado públicamente sobre las denuncias.