«Tenemos que apoyar a nuestra industria y al sector primario para ser más autosuficientes»

Jueves, 29 de mayo 2025

–Ahora que tanto se habla de reorientar el modelo económico de Canarias, ¿Cómo está el sector industrial y qué posibilidades hay de mayor cuota en el PIB?

–En estos últimos años, pese a la terrible incertidumbre que hemos vivido, al impacto de los nuevos requerimientos normativos y de los conflictos geopolíticos, que han tenido gran repercusión en los costes, la industria canaria ha demostrado que es capaz de superar los desafíos que se han presentado, pues no sólo ha resistido esta adversa coyuntura, sino que han creado empleo, han mejorado su cadena de valor, han digitalizado sus procesos y han realizado importantes inversiones para ser más sostenibles y eficientes y todo ello, sin dejar de atender a la sociedad canaria a través de las numerosas acciones de responsabilidad social con las que se sostienen iniciativas deportivas, culturales y de apoyo a los menos favorecidos.

Por ello, creo firmemente, que si queremos una Canarias con mayor autonomía estratégica y menos dependiente del exterior, tenemos que apostar por desarrollar los sectores productivos, nuestro sector primario y nuestra industria.

–El pasado viernes 23 de mayo se celebró la 47 Asamblea de ASINCA. ¿Qué medias plantean para apoyar el desarrollo del tejido industrial en las islas?

–Desde ASINCA esperamos con mucho interés el Dictamen de la Comisión de Estudio del REF del Parlamento de Canarias. pues confiamos en que sea de consenso y que proponga medidas que refuercen la diversificación de la economía y a los sectores emergentes. Hemos propuesto la creación de una deducción en el impuesto de sociedades a las empresas que adquieran productos producidos y elaborados en Canarias de forma que se estimule la compra de productos de cercanía que generan economía local.

En cuanto a las compensaciones al transporte de mercancías, reclamamos que el Estado apruebe la nueva metodología de cálculo de los costes tipo para que se compense el 100% del coste efectivo de transporte como mandata el REF y que se dote de la ficha financiera necesaria para compensar todos los costes, pues actualmente las industrias canarias están percibiendo una compensación de entre un 60 y un 80 por ciento de los costes, lo que nos resta competitividad.

Sobre la gestión de residuos, demandamos que los residuos se queden en Canarias, de forma que se aplique el principio de proximidad. Para ello, estamos trabajando de la mano con la consejería de transición ecológica para aprobar la línea de compensación al transporte de residuos entre islas y desarrollar un modelo integral de economía circular del agua, de la energía y de los residuos, que dé solución a los problemas que actualmente tiene Canarias de gestión de residuos y que, a la vez, se cree empleo y empresas, pues la economía circular es una oportunidad de desarrollo económico y social. Para ello, deben alinearse todas las administraciones, y los ayuntamientos desplegar una mejor infraestructura de contenedores, para que la población incremente la separación de envases y residuos en origen.

«Si compras productos elaborados aquí, inviertes en la felicidad de todos»

En ASINCA seguimos creyendo que la administracion tiene un papel decisivo a la hora de dinamizar la economía local por ello, presentamos hace meses al Gobierno una propuesta de cláusula ambiental alineada con las normativas comunitarias y nacionales, para que se valore la menor huella de carbono que producen los productos locales. Confiamos en que dicha cláusula sea integrada en los pliegos de contratación pública en breve.

Por otra parte, en ASINCA estamos convencidos de que la Industrialización de la construcción es una oportunidad para el desarrollo de la industria canaria y de reconversión del sector de la construcción. Genera múltiples ventajas, entre ellas la reducción de tiempos de construcción, menores costos, mayor calidad y seguridad, y menor impacto ambiental.

–Háblenos ahora de La campaña «La felicidad viene de fábrica», con la que se pretende apoyar el consumo de productos elaborados en las islas.

–El sello Elaborado en Canarias goza de un alto reconocimiento y valoración entre la población local, y se asocia con productos de calidad, cercanos, sostenibles y comprometidos con la economía y la sociedad de las islas.

La campaña «La Felicidad Viene de Fábrica» ha logrado reforzar el orgullo de pertenencia, pues el mensaje: «Si compras productos elaborados aquí, inviertes en la felicidad de todos» se ha entendido, mostrando que el consumo de productos locales no solo beneficia a quienes los fabrican, sino al conjunto de la sociedad canaria, pues se asocia a la industria canaria con el progreso económico y social de las islas. Así, el consumidor lo vincula con la creación de empleo de calidad, la sostenibilidad medioambiental y el impulso a la industria local, consolidando su papel como motor de desarrollo regional.

Estamos muy satisfechos con la acogida de las campañas, también por parte de las propias industrias canarias. Esto nos sirve de estímulo para seguir en esta línea, ampliando el alcance de las campañas y consolidando el posicionamiento del sello Elaborado en Canarias, como garantía de origen y calidad, y como símbolo de futuro, progreso y cohesión para toda la sociedad canaria.

–¿Sigue siendo el AIEM una figura necesaria para la industria en las islas?

–Si queremos una Canarias con mayor autonomía estratégica y menos dependiente del exterior tenemos que apostar por desarrollar nuestro sector primario y nuestra industria y el AIEM es el instrumento de política económica más eficaz para lograr la diversificación de nuestra economía, favorecer la soberanía alimentaria e industrial, lograr un mayor reparto de la riqueza y generar empleo de más calidad, como está demandando nuestra sociedad.

Al mismo tiempo, decimos que el AIEM no es la causa única del encarecimiento de la cesta de la compra, pues la inflación responde a otros factores como los incrementos de los costes de materias primas, de la energía, de los transportes y por la aplicación de las tasas e impuestos derivados de las normativas sostenibles, como las ETS y el impuesto al plástico, que afecta a la mayor parte de los productos.

Aun así, nuestra Asociación defiende que el AIEM sea flexible y dinámico, y que se aplique exclusivamente a aquellos productos análogos a los producidos localmente por el sector primario e industrial, de forma que se evite gravar productos que no se producen en las islas. También, defendemos el desarrollo de uno de los considerandos de la Decisión del Consejo en la que se prevé que los recursos del AIEM se destinen al desarrollo de los sectores productivos.

–¿La exportación a África sigue siendo una asignatura pendiente?

–La industria canaria tiene un gran reto, que es el aumento del tamaño empresarial, siendo esencial generar sinergias entre las distintas actividades industriales y avanzar en la internacionalización de nuestras empresas, para ganar en productividad y competitividad. Necesitamos apoyo para salir al exterior, sobre todo a mercados como los africanos donde los productos de China o Turquía con unas legislaciones más laxas en los ámbitos ambientales y laborales, y menores costes, nos hacen difícil competir con ellos. Sin embargo, la industria canaria no cesa en su empeño, y cada vez más industrias exportan y se internacionalizan.

Por ello, es vital los acuerdos de colaboración que tenemos con PROEXCA para salir al exterior y con el Cabildo de Gran Canaria, con quien hemos acudido a varias ferias nacionales y prevemos ir próximamente a ferias internacionales.

–Finalmente, ¿Cómo ve ASINCA el encaje de la industria canaria en el nuevo contexto europeo?

–Entendemos que la UE no puede dejar a nadie atrás y que tiene que velar porque la transición digital y ecológica se produzca en todas las regiones incluyendo las RUP, por lo que pedimos que se modulen las políticas comunes y se establezcan ayudas en el Clean Industrial Deal para la industria de las RUP afronte los procesos de descarbonización y sea competitiva.

Recientemente, estuvimos en Bruselas con el Gobierno de Canarias y las sectoriales del sector primario defendiendo la necesidad de duplicar la Ficha del POSEI que no se actualiza desde 2007, pese al tremendo incremento de costes que hemos soportado. El objetivo de Europa de mayor seguridad, pasa por garantizar su autonomía estratégica y su soberanía alimentaria, por lo que es fundamental lograr incrementar la Ficha del POSEI y del Rea y ganar en flexibilidad.

También, reclamamos la revisión de la Directiva de los derechos de emisión, ETS y que se excluya a las RUP de su aplicación, pues ha incrementado los sobre costes de importación de insumos y exportación de productos elaborados en Canarias.

Finalmente, consideramos esencial que la estrategia de mercado único europeo no se puede olvidar de las RUP, de nuestra situación particular, y que pese a nuestros hándicaps, hay sectores innovadores y tractores como la industria. Europa debe apoyar a sus regiones y a sus empresas. Nos jugamos mucho con el nuevo mecanismo de fondos europeos y la nueva política europea, no podemos perder nuestra posición. Todo lo contrario, hemos de salir reforzados en este nuevo periodo.

