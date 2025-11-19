El aire ártico roza Canarias y la Aemet ya avisa de termómetros en bajada y nuevas lluvias La masa de aire de origen ártico que llega a la península también se deja notar en el archipiélago

Intervalos nubosos con probables lluvias débiles y ocasionales, temperaturas sin cambios o en ligero descenso y viento flojo a moderado en general. Esa es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este miércoles en Canarias.

La masa de aire de origen árico que llega a la península a partir de hoy también se dejará notar en las islas. Es la culpable de ese ligero descenso de las temperaturas que puede producirse en algunas zonas del archipiélago.

Para el jueves, los modelos prevén intervalos nubosos de madrugada con baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas, tendiendo posteriormente a poca nubosidad baja con abundante nubosidad alta en Fuerteventura y Lanzarote. En el resto de islas, nubosidad alta en general, tendiendo desde por la mañana a intervalos de nubes bajas y medias, que serán más compactos en vertientes norte y sur, y donde serán probables las lluvias débiles en general. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso.

Situación similar el viernes, con baja probabilidad de alguna precipitación débil en Fuerteventura y Lanzarote. En el resto, intervalos nubosos con precipitaciones débiles en general, salvo predominio de los cielos nubosos en las vertientes noreste y así como en las suroeste tras el mediodía, donde las precipitaciones se esperan de carácter moderado. Temperaturas de nuevo con pocos cambios o mínimas en ligero ascenso.

Previsión por islas para este miércoles

Lanzarote

Predominio de los intervalos nubosos con probables lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas sin cambios. Viento flojo a moderado del norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife: 17-23.

Fuerteventura

Predominio de los intervalos nubosos con probables lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso de las mínimas. Viento flojo a moderado del norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario: 16-23.

Gran Canaria

En el norte, predominio de los cielos nubosos con probables lluvias débiles y ocasionales, principalmente en la primera mitad del día, abriendo claros durante la tarde. Intervalos nubosos en el resto, tendiendo tras el mediodía a nuboso en el sur con alguna lluvia ocasional. Temperaturas máximas con pocos cambios, mínimas en ligero descenso. Viento flojo a moderado de componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria: 19-23.

Tenerife

En el norte, predominio de los cielos nubosos con probables lluvias débiles en general. Intervalos nubosos en el resto, tendiendo tras el mediodía a nuboso en el sur con probables lluvias ocasionales, débiles en general. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo a moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife: 18-23.

La Gomera

En el norte, predominio de cielos nubosos con probables lluvias débiles y ocasionales, principalmente durante las horas centrales. Intervalos nubosos en el resto, tendiendo durante las horas centrales del día en el interior del sur a nuboso con alguna lluvia ocasional. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste, tendiendo a flojo al final del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera: 19-24.

La Palma

Nuboso en el norte y este, con probables lluvias débiles y ocasionales. Intervalos nubosos en el resto, tendiendo tras el mediodía a nuboso en el sur y zonas de interior con probables lluvias ocasionales, en general débiles. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso de las mínimas. Viento flojo a moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma: 17-22.

El Hierro

Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte, con probables lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado, tendiendo progresivamente a flojo a lo largo del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde: 14-17.