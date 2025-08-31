Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo del aeropuerto de Gran Canaria Efe/ Elvira Urquijo A.
El aeropuerto de Gran Canaria prevé 1.053 vuelos este domingo

La operación retorno cierra agosto con un repunte de vuelos en las islas respecto al año pasado

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 31 de agosto 2025, 09:52

Los aeropuertos de Canarias despiden a quienes han venido a pasar las vacaciones a las islas este verano. La red de Aena tiene programado 1.247 vuelos para este domingo 31 de agosto, coincidiendo con la operación retorno de vacaciones, lo que supone 78 más que en 2024, según datos ofrecidos por el gestor aeroportuario a Europa press.

El aeropuerto de Gran Canaria será el que tenga una mayor actividad con 1.053 vuelos (9 más que año anterior), por delante de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna con 698 (+13) y Tenerife Sur con 638 (-7).

A continuación se sitúa el Aeropuerto de Lanzarote con 620 (+3), Fuerteventura con 456 (+37), La Palma con 204 (+77), El Hierro con 64 (+2) y La Gomera con 24 (sin variación).

Mientras, en toda España, Aena ha programado 21.327 vuelos entre 29 de agosto y el 1 de septiembre, lo que supone un 0,3% más que en las mismas fechas de 2024, cuando se registraron 21.269 movimientos. En la red en su conjunto, este domingo 31 de agosto será la jornada con mayor número de vuelos, con 7.147 operaciones previstas, seguido del sábado 30, con 7.141 vuelos programados

