La Aemet sentencia el fin de semana en Canarias y marca en el calendario la llegada de nuevas lluvias El tiempo anticipa final de semana con aumento de nubosidad y viento en Canarias, mientras Meteored prevé que las lluvias más notables podrían llegar en los próximos días

El tiempo en Canarias se mantendrá estable pero con matices este fin de semana, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La nubosidad aumentará a partir del viernes y no se descarta alguna llovizna débil y dispersa, especialmente en zonas del norte de las islas. Las temperaturas apenas variarán, con máximas en torno a los 24 °C y mínimas de unos 20 °C tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife. El viento soplará del nordeste con intensidad moderada, aunque podría reforzarse en algunos puntos del archipiélago.

Por su parte, Meteored apunta que, según la última actualización del modelo europeo de predicción, las lluvias más significativas podrían regresar al archipiélago en los próximos días, marcando un cambio de tendencia hacia un tiempo más húmedo y variable conforme avance noviembre.

Predicción de sábado a lunes

El fin de semana comenzará en Canarias con predominio de cielos nubosos, especialmente en las vertientes norte de las islas montañosas, donde no se descartan lluvias débiles y puntuales. También se esperan nubes compactas en el noroeste de las islas más orientales, mientras que en el resto del archipiélago predominarán los intervalos nubosos. Por la tarde, la nubosidad tenderá a desarrollarse en el oeste y sur de las islas de mayor relieve. Las temperaturas se mantendrán estables o con un ligero ascenso, y el viento soplará moderado del nordeste, con rachas más intensas en zonas expuestas.

Durante la jornada del domingo, los intervalos nubosos continuarán siendo la tónica general, más densos en las vertientes norte de las islas con mayor relieve. En cambio, las islas más orientales tenderán a presentar cielos poco nubosos a lo largo del día. No se descartan lluvias débiles y aisladas en el norte, especialmente durante las primeras horas. Las temperaturas seguirán sin grandes cambios, mientras el viento del nordeste continuará moderado, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste.

El inicio de la nueva semana mantendrá un panorama similar. Los cielos estarán parcialmente cubiertos, con mayor nubosidad en las vertientes norte de las islas de mayor relieve, donde podrían darse precipitaciones débiles y dispersas. Las temperaturas apenas variarán respecto a los días anteriores, y el viento persistirá del nordeste con intensidad moderada, marcando una continuidad del ambiente otoñal característico del mes de noviembre en el archipiélago.

Predicción para el resto de semana:



Esta tarde y noche: en Cataluña y Baleares chubascos de fuerte intensidad y acompañados de tormenta; también se esperan lluvias en Galicia.



Viernes: un frente frío con lluvias barrerá la península de oeste a este.



🧵(1/2) pic.twitter.com/c2xReuLsF2 — AEMET (@AEMET_Esp) November 6, 2025

El tiempo por islas para el viernes

Lanzarote

Intervalos nubosos con apertura de claros durante la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste, intensificándose durante la segunda mitad del día.

Arrecife: 19º-24º

Fuerteventura

Predominio de intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste, intensificándose durante la segunda mitad del día.

Puerto del Rosario: 20º-23º

Gran Canaria

Nuboso en la vertiente norte con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos en el sur. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste durante la segunda mitad del día.

Las Palmas de Gran Canaria: 20º-24º

Tenerife

Nuboso en el norte con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, y poco nuboso en cumbres centrales. En el resto de zonas predominio de intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. No se descartan heladas débiles en cumbres centrales. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste durante la segunda mitad del día.

Santa Cruz de Tenerife: 20º-24º

La Gomera

Cielos nubosos en el norte con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente a primeras y últimas horas del día. En el resto de zonas, poco nuboso con algún intervalo ocasional. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos sureste y noroeste durante la segunda mitad del día.

San Sebastián de La Gomera: 18º-24º

La Palma

Intervalos en el norte y este que tienden a nuboso por el día, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en medianías del norte y este. En el resto de zonas poco nuboso que tiende a intervalos durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste ocasionalmente fuerte en extremos sureste y noroeste durante la segunda mitad del día.

Santa Cruz de La Palma: 17º-23º

El Hierro

Cielos nubosos en el norte. En el resto de zonas predominio de intervalos. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste ocasionalmente fuerte en extremos sureste y noroeste durante la segunda mitad del día.

Valverde: 17º-21º