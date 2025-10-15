La Aemet publica una imagen que deja claro lo que impactará en Canarias en cuestión de horas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 15 de octubre 2025, 06:00 Comenta Compartir

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este miércoles nubes altas en general y nubosidad de evolución con alguna lluvia ocasional poco probable en las islas montañosas. Las temperaturas con pocos cambios y viento flojo con predominio del régimen de brisas.

En cuanto al estado de la mar, anuncia viento variable de fuerza 1 a 3, rizada o marejadilla. Habrá mara de fondo del noroeste con olas de 1 a 2 metros.

La predicción de la Aemet para el jueves se mantiene con cielos nubosos en general. Durante las horas centrales del día, muy nuboso con lluvias débiles a moderadas que podrían ser tanto ocasionalmente en forma de chubascos como localmente persistentes, especialmente en las islas occidentales. Temperaturas máximas con pocos cambios y mínimas sin cambios o en ligero ascenso. Viento en general flojo de dirección variable.

Respecto al viernes, continuan los cielos nubosos o muy nubosos con probables lluvias débiles a moderadas que podrían ser, tanto ocasionalmente en forma de chubascos, como localmente persistentes. Se espera especialmente en las islas occidentales, amainando a partir del mediodía. Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo, del norte en las islas orientales y del este en las occidentales.

Predicción hasta el fin de la semana:



Hoy: en el nordeste peninsular y Baleares, lluvias intensas que podrían ir acompañadas de tormentas.



Miércoles: probables chubascos en Baleares.



De jueves a sábado: chubascos en Canarias y probables en el interior este peninsular.



La previsión por islas para este miércoles es la siguiente:

Lanzarote

Nubes altas con algunos intervalos de nubes bajas por la mañana. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio del régimen de brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Arrecife 18 y 26 grados.

Fuerteventura

Nubes altas con algunos intervalos de nubes bajas por la mañana. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio del régimen de brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Puerto del Rosario 18 y 25 grados.

Gran Canaria

Nubes altas en general, predominando durante las horas centrales del día la nubosidad de evolución en zonas de interior, con alguna lluvia ocasional poco probable. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio del régimen de brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Las Palmas de Gran Canaria 21 y 25 grados.

Tenerife

Nubes altas en general, predominando durante las horas centrales del día la nubosidad de evolución con alguna lluvia ocasional, especialmente en la vertiente sudeste. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio del régimen de brisas. En cumbres viento moderado del suroeste girando a oeste al final de la jornada.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de Tenerife 21 y 26 grados.

La Gomera

Nubes altas en general, predominando durante las horas centrales del día la nubosidad de evolución con alguna lluvia ocasional, especialmente en la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio del régimen de brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

San Sebastián de la Gomera 21 y 26 grados.

La Palma

Nubes altas en general, predominando durante las horas centrales del día la nubosidad de evolución con alguna lluvia ocasional, especialmente en la vertiente este. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio del régimen de brisas. En cumbres viento moderado del suroeste girando a oeste al final de la jornada.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de la Palma 18 y 24 grados.

El Hierro

Nubes altas en general, predominando durante las horas centrales del día la nubosidad de evolución en zonas de interior, con alguna lluvia ocasional poco probable. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio del régimen de brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Valverde 16 y 23 grados.