Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 26 de noviembre de 2025
El Auditorio Alfredo Kraus custodia a los surferos. Juan Carlos Alonso

La Aemet prevé un nuevo episodio que se notará el fin de semana en Canarias

Las precipitaciones débiles podrían afectar a las vertientes norte de las islas montañosas, mientras las temperaturas continuarán con un ligero descenso

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 06:15

Comenta

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anuncia para este miércoles cielos con nubosidad de nubes altas y bajas en Canarias, que podrían compactarse a lo largo de la tarde. Además, se prevé probabilidad de precipitaciones débiles en las vertientes norte de las islas montañosas, sin descartarlas en otros puntos del archipiélago.

Las temperaturas continuarán con un ligero descenso, especialmente en las máximas de la jornada. El viento soplará moderado de componente noreste.

De cara al fin de semana, la Aemet anuncia la probabilidad de la entrada en Canarias de una nueva bolsa de partículas de polvo en suspensión, aunque de menor intensidad que el último episodio de calima que afectó al archipiélago días atrás.

Además, recalca la escasez de episodios de calima registrados en las islas a lo largo de 2025, lo que convierte este fenómeno en un hecho menos frecuente durante el presente año.

En la Península, la estabilidad meteorológica marcará los próximos días, con cielos poco nubosos en la mitad sur y noreste, y más cubiertos en el resto. Se esperan precipitaciones débiles en el área cantábrica y el norte de Galicia. Las temperaturas máximas descenderán en la mitad este peninsular, archipiélagos y Melilla, con pocos cambios en el resto. Las mínimas también bajarán, salvo en el tercio noroeste peninsular, donde se mantendrán estables.

Estas son las previsiones por islas para este miércoles:

Lanzarote

Intervalos de nubes altas y bajas, que aumentará a nuboso durante la mañana sin descartar lluvias débiles. Temperaturas en ligero descenso. Viento moderado del nordeste.

Arrecife 17º 23º

Fuerteventura

Intervalos de nubes altas y bajas, más compactos en torno al mediodía cuando no se descartan lluvias débiles. Temperaturas en ligero descenso, más acusado en el caso de las máximas. Viento moderado del nordeste.

Puerto del Rosario 17º 22º

Gran Canaria

Intervalos de nubes altas y bajas que aumentará a nuboso a partir de la tarde, cuando serán probables las lluvias débiles especialmente en el nordeste, pero sin descartarlas en otras zonas. Temperaturas en ligero descenso, que será moderado en el caso de las máximas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste.

Las Palmas de Gran Canaria 19º 24º

Tenerife

Intervalos de nubes altas y bajas que serán más compactos a partir de la tarde, cuando serán probables las lluvias débiles especialmente en la vertiente norte y en el interior suroeste, pero sin descartarlas en otras zonas. Temperaturas en ligero descenso, más acusado en el caso de las máximas. Viento de flojo a moderado con predominio del nordeste. En el Teide, viento flojo con predominio de la componente norte.

Santa Cruz de Tenerife 18º 24º

La Gomera

Intervalos de nubes altas y bajas que serán más compactos a partir de la tarde-noche cuando serán probables las lluvias débiles especialmente en la vertiente norte pero sin descartarlas en otras zonas. Temperaturas en ligero descenso, más acusado en el caso de las máximas en medianías orientadas al sur. Viento moderado del nordeste.

San Sebastián de La Gomera 20º 24º

La Palma

Intervalos de nubes altas y bajas que aumentará a nuboso al final del día, cuando serán probables las lluvias débiles o localmente moderadas especialmente en las vertientes norte y este, pero sin descartarlas en otras zonas. Tampoco se descarta lluvia débil durante la madrugada o primeras horas, especialmente en la vertiente oeste. Temperaturas en ligero descenso, más acusado en el caso de las máximas. Viento moderado del nordeste.

Santa Cruz de La Palma 17º 22º

El Hierro

Intervalos de nubes altas y bajas que serán más compactos por la noche cuando serán probables las lluvias débiles especialmente en la vertiente norte pero sin descartarlas también de madrugada y en otras zonas. Temperaturas en ligero descenso, más acusado en el caso de las máximas. Viento moderado del nordeste.

Valverde 15º 19º

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una luchadora de MMA irlandesa por pegar a dos guardias civiles en un vuelo Gran Canaria-Irlanda
  2. 2 Así fue el robo de varias motos en un furgón en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 El sicario que ejecutó al Conejero llegó en moto, «le pegó un par de tiros y se fue»
  4. 4 Muere Bernardo Álvarez, obispo emérito de la Diócesis Nivariense
  5. 5 Agaete se despide del bar El Perola: «Las piernas ya no me dan»
  6. 6 Persecución de película en Gáldar: ignora el alto de la policía, huye a gran velocidad y acaba detenido
  7. 7 Jóvenes que desmontan el machismo desde Canarias: del control al porno
  8. 8 El Ayuntamiento se persona como perjudicado en la pieza del Valka que tiene investigada a Medina
  9. 9 El cierre del aparcamiento de Hoya Viciosa, en San Mateo, ya es firme
  10. 10 Urbanización Díaz Casanova: «Esto es un vertedero»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La Aemet prevé un nuevo episodio que se notará el fin de semana en Canarias

La Aemet prevé un nuevo episodio que se notará el fin de semana en Canarias