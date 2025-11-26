La Aemet prevé un nuevo episodio que se notará el fin de semana en Canarias Las precipitaciones débiles podrían afectar a las vertientes norte de las islas montañosas, mientras las temperaturas continuarán con un ligero descenso

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 26 de noviembre 2025, 06:15 Comenta Compartir

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anuncia para este miércoles cielos con nubosidad de nubes altas y bajas en Canarias, que podrían compactarse a lo largo de la tarde. Además, se prevé probabilidad de precipitaciones débiles en las vertientes norte de las islas montañosas, sin descartarlas en otros puntos del archipiélago.

Las temperaturas continuarán con un ligero descenso, especialmente en las máximas de la jornada. El viento soplará moderado de componente noreste.

De cara al fin de semana, la Aemet anuncia la probabilidad de la entrada en Canarias de una nueva bolsa de partículas de polvo en suspensión, aunque de menor intensidad que el último episodio de calima que afectó al archipiélago días atrás.

Además, recalca la escasez de episodios de calima registrados en las islas a lo largo de 2025, lo que convierte este fenómeno en un hecho menos frecuente durante el presente año.

Buenos días. Después de un fin de semana con entrada de polvo y subida de temperaturas, se recuperan los alisios por unos días.



2025 no ha tenido episodios notables de calima. Se prevé que de cara al fin de semana vuelva a entrar polvo en altura pero en menor cantidad. pic.twitter.com/M6ppXeskjA — AEMET Canarias (@AEMET_Canarias) November 25, 2025

En la Península, la estabilidad meteorológica marcará los próximos días, con cielos poco nubosos en la mitad sur y noreste, y más cubiertos en el resto. Se esperan precipitaciones débiles en el área cantábrica y el norte de Galicia. Las temperaturas máximas descenderán en la mitad este peninsular, archipiélagos y Melilla, con pocos cambios en el resto. Las mínimas también bajarán, salvo en el tercio noroeste peninsular, donde se mantendrán estables.

Estas son las previsiones por islas para este miércoles:

Lanzarote

Intervalos de nubes altas y bajas, que aumentará a nuboso durante la mañana sin descartar lluvias débiles. Temperaturas en ligero descenso. Viento moderado del nordeste.

Arrecife 17º 23º

Fuerteventura

Intervalos de nubes altas y bajas, más compactos en torno al mediodía cuando no se descartan lluvias débiles. Temperaturas en ligero descenso, más acusado en el caso de las máximas. Viento moderado del nordeste.

Puerto del Rosario 17º 22º

Gran Canaria

Intervalos de nubes altas y bajas que aumentará a nuboso a partir de la tarde, cuando serán probables las lluvias débiles especialmente en el nordeste, pero sin descartarlas en otras zonas. Temperaturas en ligero descenso, que será moderado en el caso de las máximas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste.

Las Palmas de Gran Canaria 19º 24º

Tenerife

Intervalos de nubes altas y bajas que serán más compactos a partir de la tarde, cuando serán probables las lluvias débiles especialmente en la vertiente norte y en el interior suroeste, pero sin descartarlas en otras zonas. Temperaturas en ligero descenso, más acusado en el caso de las máximas. Viento de flojo a moderado con predominio del nordeste. En el Teide, viento flojo con predominio de la componente norte.

Santa Cruz de Tenerife 18º 24º

La Gomera

Intervalos de nubes altas y bajas que serán más compactos a partir de la tarde-noche cuando serán probables las lluvias débiles especialmente en la vertiente norte pero sin descartarlas en otras zonas. Temperaturas en ligero descenso, más acusado en el caso de las máximas en medianías orientadas al sur. Viento moderado del nordeste.

San Sebastián de La Gomera 20º 24º

La Palma

Intervalos de nubes altas y bajas que aumentará a nuboso al final del día, cuando serán probables las lluvias débiles o localmente moderadas especialmente en las vertientes norte y este, pero sin descartarlas en otras zonas. Tampoco se descarta lluvia débil durante la madrugada o primeras horas, especialmente en la vertiente oeste. Temperaturas en ligero descenso, más acusado en el caso de las máximas. Viento moderado del nordeste.

Santa Cruz de La Palma 17º 22º

El Hierro

Intervalos de nubes altas y bajas que serán más compactos por la noche cuando serán probables las lluvias débiles especialmente en la vertiente norte pero sin descartarlas también de madrugada y en otras zonas. Temperaturas en ligero descenso, más acusado en el caso de las máximas. Viento moderado del nordeste.

Valverde 15º 19º