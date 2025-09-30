La Aemet mantiene la calma en Canarias antes del golpe de los 34 grados Baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en medianías del norte y en las islas más orientales, intervalos nubosos y temperaturas con pocos cambios antes del fin de semana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado, para este martes, baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en medianías del norte y en las islas más orientales. Se preveen alisios con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, especialmente a primeras horas, predominando las brisas en costas suroeste de las islas montañosas.

Se esperan intervalos nubosos, con predominio de las nubes bajas en el norte y de las altas en el resto de zonas, y las temperaturas en general con pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas en zonas orientadas al sur.

En cuanto a las condiciones del mar, se espera viento del norte o noreste de fuerza 4 o 5, arreciando a 6, marejada o fuerte marejada, y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros, aumentando a 2 a 3 metros.

Previsión para el miércoles y jueves

De cara a este miércoles, la predicción general de la Aemet esperan intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve a primeras y últimas horas y en zonas de interior y sur por la tarde. No se descartan lluvias débiles y ocasionales en medianías del norte a primeras y últimas horas y en zonas de interior y sur de las islas montañosas por la tarde.

Las temperaturas se mantienen con pocos cambios y un viento moderado del nordeste, más intenso en vertientes sureste y noroeste y con brisas en costas suroeste de las islas montañosas. En cumbres, viento flojo en general de dirección variable

Para este jueves, se esperan en las islas occidentales intervalos nubosos con formación de nubosidad de evolución en el interior y oeste por la tarde, sin descartar lluvias débiles y ocasionales en medianías del norte a primeras horas y en zonas de interior y oeste por la tarde. En las islas orientales, intervalos nubosos, con predomino de las nubes medias y altas y con baja probabilidad de precipitaciones ocasionales, en especial en Fuerteventura.

Las temperaturas mínimas continuan con pocos cambios y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo a moderado de componente este, siendo flojo de dirección variable en cumbres.

Según la previsión de Meteored, la semana acabará con chubascos aislados en las comunidades mediterráneas, pero destaca el repunte térmico en Canarias y en gran parte de la península por el ascenso de la dorsal subtropical. Las temperaturas en algunos puntos de archipiélago se moverán entre los 32 y 34 grados.

La predicción por islas:

Lanzarote

Intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Alisio ocasionalmente fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Arrecife 20 y 27 grados.

Fuerteventura

Intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles ocasionales. Temperaturas en general con pocos cambios, salvo ligeros descensos en zonas de interior. Alisio ocasionalmente fuerte, en especial en la mitad sur y a primeras horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Puerto del Rosario 20 y 25 grados.

Gran Canaria

Intervalos de nubes altas con predominio de cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales en medianías a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos de las mínimas en costas del sur. Alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste de madrugada y, con menor probabilidad, por la tarde. Predominio de las brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Las Palmas de Gran Canaria 21 y 26 grados.

Tenerife

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el norte a primeras horas y en medianías del interior por la tarde. Baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en medianías del norte a primeras y últimas horas y en medianías del oeste por la tarde. Temperaturas en general con pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas en altas cumbres. Alisio con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste de madrugada y, con menor probabilidad, por la tarde. Predominio de las brisas en el suroeste. En cumbres centrales, viento flojo de componente oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de Tenerife 21 y 26 grados.

La Gomera

Intervalos de nubes altas con predominio de cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales en medianías a primeras y últimas horas. Temperaturas en general con pocos cambios. Alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, especialmente a primeras horas, predominando las brisas en costas suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

San Sebastián de La Gomera 22 y 27 grados.

La Palma

Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte y este, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales, en especial en medianías. Temperaturas en general con pocos cambios. Alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, especialmente a primeras horas, predominando las brisas en el oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de La Palma 21 y 25 grados.

El Hierro

Intervalos nubosos con predominio de las nubes bajas en el norte y de altas en el resto de zonas. Temperaturas en general con pocos cambios. Alisio con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, especialmente a primeras horas, predominando las brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Valverde 18 y 23 grados.