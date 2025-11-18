Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 18 de noviembre de 2025
Aemet

La Aemet lanza un comunicado por la llegada de una masa de origen ártico que se sentirá en los termómetros de Canarias

En los próximos días puede haber lluvias débiles en el archipiélago y un ligero descenso de las temperaturas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 18 de noviembre 2025, 06:52

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos nubosos en el norte de las islas este martes, con probables lluvias débiles, y cielos nubosos en el resto de zonas, con tendencia a nuboso con alguna lluvia ocasional durante las horas centrales del día en el interior del sur de las islas. Las temperaturas registrarán apenas cambios, si acaso un ligero descenso de las máximas en zonas de interior.

A partir del miércoles es probable que las temperaturas bajen un poco, consecuencia de una masa de aire de origen ártico que afectará de lleno a la península y que, aunque no impactará de la misma manera en Canarias, sí que se dejará notar en el archipiélago.

La Aemet ha lanzado una nota informativa avisando de un descenso generalizado de las temparaturas hasta el fin de semana, con heladas nocturnas y a primera hora de la mañana y temperaturas máximas por debajo de los 10 ºC 4 en algunas zonas. Se prevén nevadas copiosas el jueves y el viernes en la zona norte de la península, con la cota bajando hasta los 400-600 metros.

En Canarias, el miércoles será nuboso en el norte de las islas, con probables lluvias débiles a primeras y últimas horas. El jueves, la previsión es similar, aunque las lluvias pueden ser localmente moderadas en el sur de las islas montañosas. Las temperaturas registrarán pocos cambios, pero con tendencia a la baja.

Previsión para este martes por islas

Lanzarote

Nuboso en el norte, con probables lluvias débiles. Intervalos nubosos en el resto. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife: 18-23.

Fuerteventura

Intervalos nubosos, con lluvias débiles poco probables. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso de las máximas en zonas de interior. Viento de componente norte moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario: 17-23.

Gran Canaria

Nuboso en el norte, con probables lluvias débiles. Intervalos nubosos en el resto, tendiendo durante las horas centrales del día en el interior del sur a nuboso con alguna lluvia ocasional. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso de las máximas en zonas de interior. Viento del nordeste moderado ocasionalmente fuerte en vertientes sudeste y noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria: 19-24.

Tenerife

Nuboso en el norte, con probables lluvias débiles. Intervalos nubosos en el resto, tendiendo durante las horas centrales del día en el interior del sur a nuboso con alguna lluvia ocasional. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso de las máximas en zonas de interior, sobre todo en zonas altas. Viento del nordeste moderado ocasionalmente fuerte en vertientes sudeste y extremo noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife: 20-24.

La Gomera

Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte, con probables lluvias débiles. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado ocasionalmente fuerte en vertientes sudeste y noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de la Gomera: 20-25.

La Palma

Nuboso en el norte y este, con probables lluvias débiles. Intervalos nubosos en el resto, tendiendo durante las horas centrales del día en el interior del sur a nuboso con alguna lluvia ocasional. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado ocasionalmente fuerte en vertientes sudeste y noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de la Palma: 17-22.

El Hierro

Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte, con probables lluvias débiles. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado ocasionalmente fuerte en vertientes sudeste y extremo noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde: 15-21.

