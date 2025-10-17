La Aemet lanza una advertencia a Canarias por el impacto de la borrasca: intensidad fuerte En la provincia orientalse espera baja probabilidad de lluvias débiles a moderadas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 17 de octubre 2025, 06:00

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia probabilidad de lluvias localmente fuertes este viernes en El Hierro, La Palma y La Gomera, que pueden ir acompañadas de tormentas ocasionales, y menos probables en Tenerife.

En la provincia oriental, baja probabilidad de lluvias débiles a moderadas, principalmente durante la tarde. Las temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en las islas occidentales.

Viento flojo variable con predominio del noroeste en la provincia occidental y del sur en la oriental. En cumbres, noroeste moderado, amainando a flojo al final del día. En el mar habrá componente norte o noreste fuerza 2 o 3 amainando pronto a variable 1 a 3. rizada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros al norte.

Previsión hasta el lunes

Para el sábado se preveen intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en las islas occidentales. Probabilidad de lluvias débiles a moderadas en las islas de mayor relieve, principalmente en zonas de interior por la tarde y de forma más ocasional en el norte a primeras horas. Temperaturas máximas con pocos cambios y mínimas en ligero ascenso. Viento en general flojo de dirección variable con brisas en costas.

De cara al domingo, en las islas de mayor relieve, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos durante las horas centrales, cuando hay probabilidad de lluvias débiles a moderadas de carácter ocasional. En Lanzarote y Fuerteventura, poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo del nordeste con brisas en costas.

Para el lunes, en las islas de mayor relieve, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en zonas de interior durante las horas centrales. En Lanzarote y Fuerteventura, poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo del nordeste.

Predicción para el resto de la semana:



➡️En las Canarias occidentales lluvias que algunas podrían ser de fuerte intensidad.



➡️Hoy y mañana, en el interior sur peninsular y Baleares, chubascos que podrían ser de fuerte intensidad y acompañados de tormenta.



(1/2) pic.twitter.com/8zpXaHgN6r — AEMET (@AEMET_Esp) October 16, 2025

Previsión del tiempo de este viernes por islas:

Lanzarote

Intervalos nubosos con predominio de nubes medias y altas. Baja probabilidad de lluvias, en general débiles y ocasionales, por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento variable flojo, con brisas en horas centrales.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Arrecife 19 y 25 grados.

Fuerteventura

Intervalos nubosos con predominio de nubes medias y altas. Baja probabilidad de lluvias, en general débiles y ocasionales, por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento variable flojo con brisas en horas centrales.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Puerto del Rosario 20 y 25 grados.

Gran Canaria

Intervalos nubosos tendiendo a nuboso o cubierto por la tarde. Baja probabilidad de lluvias débiles a moderadas de carácter ocasional, principalmente durante la segunda mitad del día. Temperaturas sin cambios, salvo ligeros ascensos en zonas de interior. Viento flojo con predominio del sur. Brisas en costas. En cumbres, noroeste moderado amainando a flojo al final del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Las Palmas de Gran Canaria 22 y 25 grados.

Tenerife

Predominio de cielos nubosos o cubiertos. Probabilidad de lluvias moderadas y ocasionales que podrían ser en forma de chubasco, serán más probables al norte y oeste durante la primera mitad del día, y en el este por la tarde-noche. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo con predominio del noroeste. Brisas en costas. En cumbres centrales, noroeste moderado con intervalos de fuerte, amainando por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de Tenerife 21 y 26 grados.

La Gomera

Predominio de cielos nubosos o cubiertos, con apertura de claros al final. Probabilidad de lluvias moderadas que podrían ser en forma de chubasco y ser localmente fuertes, especialmente en la vertiente oeste. No se descarta que vayan acompañadas de alguna tormenta ocasional. En general irán remitiendo por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, siendo más significativo el de las mínimas en zonas de interior. Viento flojo variable con predominio del oeste a primeras y últimas horas. Brisas en costas. En cumbres, noroeste flojo a moderado amainando por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

San Sebastián de la Gomera 22 y 27 grados.

La Palma

Predominio de cielos nubosos o cubiertos. Precipitaciones moderadas con probabilidad de que sean ocasionalmente fuertes e ir acompañadas de tormentas, especialmente en la vertiente oeste durante la primera mitad del día donde podrán ser localmente persistentes en medianías. Por la tarde serán más probables en la vertiente este. Temperaturas en ligero ascenso, siendo más significativo en zonas de interior. Viento del noroeste flojo a moderado, disminuyendo por la tarde. Brisas en la costa este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de la Palma 22 y 25 grados.

El Hierro

Predominio de cielos nubosos o cubiertos. Lluvias moderadas con probabilidad de ser localmente fuertes durante la primera mitad del día e ir acompañadas de alguna tormenta ocasional, especialmente al norte y oeste. Por la tarde irán remitiendo. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, siendo más significativo en zonas de interior. Viento flojo a moderado del noroeste, disminuyendo a variable flojo al final del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Valverde 17 y 22 grados.

