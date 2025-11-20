La Aemet enciende los avisos en Canarias a las puertas del fin de semana por la acumulación de lluvia Las alertas entran en vigor en La Palma este viernes mientras las precipitaciones avanzan de forma irregular por el archipiélago, condicionadas por la masa de aire ártico que roza las islas

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos en La Palma para este viernes ante la previsión de acumulaciones de lluvia, en un contexto marcado por el descenso térmico y el aumento de la nubosidad. Aunque las precipitaciones serán, en general, débiles, podrán aparecer de forma más persistente en las islas occidentales y no se descarta que caigan en forma de nieve en las cumbres de Tenerife y La Palma.

La llegada de una masa de aire ártico a la Península, que roza también al archipiélago, favorecerá este ambiente invernal, mientras los vientos del nordeste tenderán a reforzarse y la inestabilidad se irá desplazando hacia el resto de islas a lo largo del fin de semana.

El tiempo en Canarias este viernes y sábado

La jornada del viernes llegará marcada por un aumento de la inestabilidad, especialmente en el este de La Palma, donde la Aemet mantiene un aviso amarillo por precipitaciones acumuladas en 12 horas durante la segunda mitad del día. En el resto del archipiélago predominarán los intervalos nubosos, con lluvias ocasionales de intensidad débil a moderada, más probables en las vertientes del nordeste de las islas montañosas. Las temperaturas apenas variarán, aunque las mínimas subirán ligeramente en las islas orientales. El viento soplará moderado del nordeste, intensificándose por la tarde en las vertientes noroeste y sureste, así como en zonas altas de La Palma, donde no se descartan rachas muy fuertes a últimas horas.

El sábado comenzará con intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura, cielos que tenderán a despejarse tras el mediodía. En el resto del archipiélago se mantendrá una mayor presencia de nubosidad, con precipitaciones débiles en general, aunque las vertientes noreste de las islas montañosas registrarán lluvias moderadas, persistentes de nuevo en el este de La Palma. Además, se apreciará nubosidad alta sobre el conjunto del territorio. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios o con un ligero ascenso. El viento seguirá siendo moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas expuestas, donde podrán darse rachas localmente muy intensas, mientras que en cumbres rolará progresivamente al este.

19/11 10:42 AVISOS PASADO MAÑANA | Canarias: lluvias. Nivel máximo de aviso: amarillo.

Predicción por islas este jueves

Lanzarote

Intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles, ocasionales y dispersas con abundante nubosidad alta. Temperaturas sin apenas cambios. Viento del nordeste, flojo durante la madrugada y aumentando a moderado posteriormente.

Arrecife: 16º-25º

Fuerteventura

Intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles, ocasionales y dispersas con abundante nubosidad alta. Temperaturas sin apenas cambios. Viento flojo del nordeste, aumentando a moderado tras el mediodía.

Puerto del Rosario: 17º-24º

Gran Canaria

Nubosidad alta en general, con escasa nubosidad baja tendiendo tras la madrugada a intervalos de nubes bajas y medias, que serán más compactos en el norte y en zonas de interior durante las horas centrales, y donde serán probables las lluvias débiles en general. Temperaturas máximas con pocos cambios, mínimas en ligero descenso. Viento flojo del nordeste, aumentando a moderado por la tarde. Brisas en costas del oeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 19º-23º

Tenerife

Nubosidad alta en general, con escasa nubosidad baja y tendiendo tras el mediodía a intervalos de nubes bajas y medias, que serán más compactos en el norte y vertiente suroeste, así como en la vertiente este a últimas horas, zonas donde serán probables las lluvias débiles o localmente moderadas y en forma de nieve a partir de los 2300-2400 m. Temperaturas sin cambios, salvo ligero descenso de las máximas en zonas altas y vertiente norte. Viento flojo del nordeste, aumentando a moderado por la tarde; estableciéndose el este en altas cumbres. Brisas en costas del oeste.

Santa Cruz de Tenerife: 19º-24º

La Gomera

Nubosidad alta en general, con escasa nubosidad baja tendiendo tras el mediodía a intervalos de nubes bajas y medias, que serán más compactos en el norte y en zonas de interior del suroeste, y donde hay baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso en cumbres. Viento flojo del nordeste, aumentando a moderado a últimas horas. Brisas en costas del oeste.

San Sebastián de La Gomera: 20º-24º

La Palma

Nubosidad alta en general, tendiendo tras el mediodía a intervalos de nubes bajas y medias, que serán más compactos en el noroeste, norte y este, y donde serán probables las lluvias débiles en general, siendo en forma de nieve a partir de los 2400-2600 m. Temperaturas máximas sin cambios, mínimas en ligero descenso. Viento flojo con predominio de la componente este, aumentando a moderado y del nordeste a últimas horas; estableciéndose el este en altas cumbres. Brisas en costas del oeste.

Santa Cruz de La Palma: 18º-23º

El Hierro

Nubosidad alta en general, con intervalos de nubes bajas y medias, que serán más compactos en las vertientes norte y sur, y donde hay baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas mínimas sin cambios, máximas en ligero descenso. Viento flojo con predominio de la componente este, aumentando a moderado y del nordeste a últimas horas. Brisas en costas del oeste.

Valverde: 14º17º