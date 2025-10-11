La Aemet desvela lo que llega a Canarias a final de octubre: superior a lo normal Esta situación meteorológica se mantendrá durante el domingo y el lunes, aunque se abrirán algunos claros en las islas más montañosas que podrían suavizar el ambiente

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 11 de octubre 2025, 06:00 Comenta Compartir

La jornada comenzará con cielos parcialmente nubosos en el norte del archipiélago, donde existe una baja probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas, especialmente en las islas de mayor relieve. En el sur, se espera un panorama más despejado, con predominio de cielos poco nubosos.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los vientos alisios soplarán con intensidad moderada, manteniendo la tónica habitual de esta época del año.

En lo que respecta al estado de la mar, se prevé viento del norte y nordeste de fuerza 4 a 5, con intervalos de fuerza 6 en algunas zonas. Las condiciones marítimas incluirán marejadilla, marejada o fuerte marejada, mientras que en áreas más resguardadas se esperan vientos variables de fuerza 1 a 3 y mar rizada. Además, se registrará mar de fondo con olas de entre 1 y 2 metros.

Esta situación meteorológica se mantendrá durante el domingo y el lunes, aunque se abrirán algunos claros en las islas más montañosas que podrían suavizar el ambiente. Las temperaturas no experimentarán grandes variaciones, con mínimas en torno a los 21 grados y máximas que alcanzarán los 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria.

Incertidumbre climática para finales de octubre

Los primeros indicios meteorológicos apuntan a una situación poco habitual en Canarias durante la semana del 20 al 26 de octubre. A diferencia del ascenso térmico previsto en la Península Ibérica, donde se esperan temperaturas superiores a lo habitual para esta época del año, el archipiélago canario podría experimentar un ambiente más fresco, especialmente en las islas orientales.

Además, los modelos actuales señalan la posibilidad de precipitaciones intensas tanto en Canarias como en el sur peninsular. Sin embargo, desde AEMET advierten que esta tendencia aún debe confirmarse en próximos pronósticos, debido a la incertidumbre que conllevan las predicciones a medio y largo plazo.

La previsiones por islas es la siguiente

Lanzarote

Nuboso en el norte. En el resto de zonas, intervalos nubosos que tienden a poco nuboso durante el día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del norte.

Arrecife 20º 26º

Fuerteventura

Nuboso en la mitad norte que tiende a poco nuboso durante la primera mitad del día y a intervalos durante la segunda. En el resto de zonas, poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.

Puerto del Rosario 20º 25º

Gran Canaria

Nuboso en el norte con apertura de grandes claros durante las horas diurnas. En el resto de zonas, poco nuboso con presencia de nubosidad alta por la tarde. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos sureste y noroeste por la tarde. En cumbres, viento flojo de componente norte. Brisas en costa suroeste.

Las Palmas de Gran Canaria 22º 25º

Tenerife

Nuboso en el norte con apertura de grandes claros durante las horas diurnas. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos en el oeste y presencia de nubosidad alta en horas de la tarde. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en el extremo sureste por la tarde. En cumbres, viento flojo de componente norte. Brisas en costa suroeste.

Santa Cruz de Tenerife 21º 26º

La Gomera

Nuboso en el norte con apertura de grandes claros durante las horas diurnas. En el resto de zonas, poco nuboso con presencia de nubosidad alta durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste. En cumbres, viento flojo de componente norte. Brisas en costa suroeste.

San Sebastián de la Gomera 23º 26º

La Palma

Nuboso en el norte y este con apertura de grandes claros durante las horas diurnas. En el resto de zonas, poco nuboso con algún intervalo ocasional. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste. En cumbres, viento flojo de componente norte. Brisas en costa oeste.

Santa Cruz de la Palma 21º 24º

El Hierro

Predominio de intervalos nubosos en la vertiente norte de la isla, en el resto de zonas poco nuboso con algún intervalo ocasional. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste. Brisas en costa suroeste.

Valverde 16º 19º