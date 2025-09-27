La Aemet confirma las buenas noticias para Canarias y Sanidad lanza la advertencia: «Riesgo muy alto» Las temperaturas no registran grandes variaciones | Las islas se encuentran con un índice UV de 8 y 10, el segundo más alto

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este sábado cielos poco nubosos. En el mar habrá este o noreste 2 a 4, arreciando a noreste 3 a 5. Marejadilla, aumentando a marejada. En la costa oeste, variable 1 a 3 y rizada.

En cuanto a la predicción del domingo, en Lanzarote y Fuerteventura predominarán los intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales durante las horas centrales. En el norte de las islas montañosas, la Aemet espera cielos nubosos con probables lluvias débiles y ocasionales tras el mediodía, especialmente en medianías. En el resto, cielos poco nubosos.

Respecto a las temperaturas no se esperan cambios o en ligero ascenso. El viento flojo a moderado del noreste, con intervalos del noroeste en las islas montañosas por la tarde, pero no se descarta alguna racha localmente muy fuerte en vertientes expuestas.

En la predicción del lunes predomina los intervalos nubosos en Lanzarote, Fuerteventura y vertientes norte del resto de islas, con probables lluvias débiles y ocasionales en las islas montañosas, siendo poco probables en las islas más orientales. En el resto, predominio de los cielos poco nubosos.

Se esperan temperaturas máximas con ligeros descensos y mínimas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes.

Sanidad advierte del riesgo por UV

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha compartido, a través de su cuenta de X, las recomendaciones por riesgo muy alto de radiación ultravioleta (UV)en todos los municipios de Canarias.

El termómetro de los índices de radiación ultravioleta solar comprende desde el índice UV 0, siendo bajo, hasta el 11+, considerándose extremo. En estos momentos, el archipiélago se encuentra entre un 8 a 10 puntos de índice UV, considerado muy alto.

La protección sugerida consta de gorra, sombrero, ropa de colores oscuros que cubra la piel, gafas de sol y crema fotoprotectora (nunca menos de 30 FPS). Además, piden no exponer a menores de 3 años, evitar la franja horaria de 11h a 17h y siempre optar por áreas de sombra.

Predicción del tiempo por islas:

Lanzarote

Cielos poco nubosos o despejados, salvo por intervalos de nubosidad baja durante las horas nocturnas. Temperaturas sin cambios o mínimas en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Arrecife 21 y 28 grados.

Fuerteventura

Cielos poco nubosos o despejados, salvo por intervalos de nubosidad baja durante las horas nocturnas. Temperaturas sin cambios o mínimas en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Puerto del Rosario 21y 26 grados.

Gran Canaria

Cielos poco nubosos o despejados, salvo por intervalos de nubosidad baja durante las horas nocturnas en la vertiente norte. Temperaturas sin cambios o máximas en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en litorales del sureste y oeste durante las horas centrales, cuando no se descarta alguna racha muy fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Las Palmas de Gran Canaria 22 y 26 grados.

Tenerife

Cielos poco nubosos o despejados, salvo por intervalos de nubosidad baja durante las horas nocturnas, en la vertiente norte y zonas del suroeste. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del nordeste con algún intervalo de fuerte en el litoral este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de Tenerife 22 y 27 grados.

La Gomera

Cielos poco nubosos o despejados, salvo por intervalos de nubosidad baja durante las horas nocturnas, en la vertiente norte. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

San Sebastián de La Gomera 22 y 27 grados.

La Palma

Cielos poco nubosos, salvo por intervalos de nubosidad baja durante las horas nocturnas, en el noreste. Temperaturas sin cambios o máximas en ligero ascenso. Viento flojo a moderado del nordeste con intervalos de fuerte en litorales noroeste y sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de La Palma 18 y 27 grados.

El Hierro

Cielos poco nubosos, salvo por intervalos de nubosidad baja durante las horas nocturnas, en la vertiente norte. Temperaturas sin cambios o máximas en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el extremo sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Valverde 15 y 22 grados.