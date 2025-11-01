La Aemet cierra el grifo de las lluvias en Canarias y lanza una advertencia para el inicio de la semana Desde el domingo hasta el martes se podrían alcanzar 30 ºC en algunas zonas, e incluso 32 ºC en medianías del sur y cumbre

La Agencia Estatal de Meteorología pronostica el fin de las lluvias ligeras en Canarias y anuncia altas temperaturas para el fin de semana y el comienzo de la misma.

Este domingo, la AEMET indica que los cielos estarán despejados y que las temperaturas ascenderán en ligero a moderado ascenso. Se podrían alcanzar 30 ºC en algunas zonas, e incluso 32 ºC en medianías del sur y cumbre. En cuanto al viento, será moderado en costas con algún intervalo fuerte

El lunes, el tiempo será similar al domigo con cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes altas y con temperaturas y vientos estables.

El martes continúa el calor en Canarias. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios y las máximas tenderán al alza, llegando a los 30º C. El viento seguirá dando tregua siendo flojo del nordeste en las islas orientales y del este en las islas occidentales.

Predicción para el resto de la semana:



El tiempo por islas

Lanzarote

Poco nuboso o despejado, con algún intervalo nuboso a primeras horas en el litoral este. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Temperaturas máximas en ligero ascenso en costas y moderado en zonas de interior. Viento flojo de componente este, girando por la tarde a nordeste moderado.

Arrecife: 20º-27º

Fuerteventura

Poco nuboso o despejado, con algún intervalo nuboso a primeras horas en el litoral este. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Temperaturas máximas en ligero ascenso en costas y moderado en zonas de interior. Viento flojo de componente este, girando por la tarde a nordeste moderado.

Puerto del Rosario: 19º-26º

Gran Canaria

Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos a primeras horas en el este. Temperaturas mínimas sin cambios en costas y en ligero ascenso en el interior. Temperaturas máximas en ligero ascenso en general, siendo moderado en zonas de interior, incluso notable en zonas altas. Viento flojo del sudeste, girando por la tarde a nordeste moderado. En zonas altas, viento del suroeste moderado.

Las Palmas de Gran Canaria: 20º-27º

Tenerife

Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos a primeras horas en el este. Temperaturas mínimas sin cambios en costas y en ligero ascenso en el interior. Temperaturas máximas en ligero ascenso en general, siendo moderado en zonas de interior, incluso notable en zonas altas. Viento flojo del sudeste, girando por la tarde a nordeste moderado. En zonas altas, viento del suroeste moderado, llegando a fuerte con probables rachas muy fuertes en cumbres centrales.

Santa Cruz de Tenerife: 20º-26º

La Gomera

Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos a primeras horas en el este. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Temperaturas máximas en ligero ascenso. Viento flojo del sur, girando por la tarde a nordeste moderado. En zonas altas, viento del suroeste moderado.

San Sebastián de La Gomera: 21º-27º

La Palma

Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos a primeras horas en el este. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Temperaturas máximas en ligero ascenso. Viento flojo del sur, girando por la tarde a nordeste moderado. En zonas altas, viento del suroeste moderado.

Santa Cruz de La Palma: 18º-27º

El Hierro

Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos a primeras horas en el este. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Temperaturas máximas en ligero ascenso. Viento flojo del sudeste, girando por la tarde a nordeste moderado. En zonas altas, viento del suroeste moderado.

Valverde: 16º-23º