La Aemet da carpetazo a las lluvias en Canarias: todo acabará este día Este domingo puede llover por la tarde en el interior y sur de las islas más montañosas

Previsión del tiempo en cada isla para este domingo a las 12.00.

La Agencia Estatal de Meterología (Aemet) prevé cielos nubosos para este domingo, con probabilidad de lluvia en el interior y sur de las islas más montañosas por la tarde. No se descartan precipitaciones también en la vertiente norte, aunque serían débiles. Las temperaturas se mantendrán estables, con posibilidad de ligero descenso, y el viento soplará flojo.

Para el lunes, cielos nubosos y posibles lluvias débiles durante la madrugada y las últimas horas del día en el norte de las islas occidentales, aunque tampoco se descartan en las zonas del interior. En las islas orientales, intervalos nubosos con apertura de claros durante el día. En general, el archipiélago vivirá un día con temperaturas con pocos cambios y viento entre flojo y moderado del nordeste.

Para el martes y el miércoles, la previsión se mantiene en la misma línea, con predominio de cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas, y en el sur y oeste durante la tarde, donde habrá probabilidad de precipitaciones en general débiles y ocasionales. Las temperaturas irán en ligero ascenso en cumbres de Tenerife y con pocos cambios en el resto. El miércoles también puede haber un ligero ascenso de las temperaturas.

La predicción por islas para este domingo:

Lanzarote

Intervalos nubosos, que tiende a poco nuboso durante el día. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del nordeste, que aumentará a moderado de componente norte por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Arrecife 20 y 27 grados.

Fuerteventura

Nuboso que tiende a poco nuboso durante el día. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del nordeste, aumentando a moderado de componente norte por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Puerto del Rosario 19 y 26 grados.

Gran Canaria

Intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos de madrugada y por la tarde. Probables precipitaciones ocasionales, débiles a moderadas, en el interior y sur durante la tarde, y sin descartarlas, en general débiles, en el norte a primeras y últimas horas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, principalmente en zonas de interior y sur. Máximas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo del nordeste, aumentando a moderado a lo largo de la tarde. Brisas en costas, en especial en el norte y suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Las Palmas de Gran Canaria 21 y 25 grados.

Tenerife

Intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos de madrugada y por la tarde, especialmente en vertientes sur. Probables precipitaciones ocasionales, débiles a moderadas, en vertientes sur durante la tarde y sin descartarlas, en general débiles, en el norte a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento flojo del nordeste, aumentando a moderado durante la tarde. Brisas en costas, principalmente en el oeste. En cumbres centrales, viento moderado del norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de Tenerife 22 y 26 grados.

La Gomera

Intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos en el interior y sur por la tarde, donde habrá probabilidad de precipitaciones ocasionales, débiles a moderadas; no se descartan, en general débiles, en vertientes norte a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente norte, aumentando a moderado por la tarde. Brisas en costas, especialmente del sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

San Sebastián de La Gomera 23 y 26 grados.

La Palma

Intervalos nubosos que tienden a nuboso durante el día, con probabilidad de lluvias débiles a moderadas en zonas de interior durante la tarde y a últimas horas en el norte. Temperaturas mínimas en ligero descenso. Máximas con pocos cambios o en ligero ascenso en zonas de interior. Viento flojo a moderado del nordeste. Brisas en costas oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de La Palma 21 y 25 grados.

El Hierro

Intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos en el interior y sur por la tarde, donde habrá probabilidad de precipitaciones ocasionales, débiles a moderadas; no se descartan, débiles en general, en la vertiente norte a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del nordeste, que aumentará a moderado por la tarde. Brisas en costas, especialmente del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Valverde 18 y 23 grados.