La Aemet da la bienvenida al invierno meteorológico y anuncia lluvias en Canarias El archipiélago registrará intervalos nubosos, temperaturas estables y alisios con rachas fuertes en algunas vertientes

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 1 de diciembre 2025, 06:00

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), anuncia para el inicio de semana, intervalos nubosos en el archipiélago, con predominio de cielos cubiertos en el norte de las islas de mayor relieve. Las predicciones pueden apuntar a probables episodios de precipitaciones de carácter intensas en las primeras horas de la jornada.

Por otra lado, las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, salvo ligeros descensos en las máximas. El viento de componente noreste soplará como alisio, con intervalos de fuerte en las vertientes sudeste y noroeste, mientras que en las costas suroeste de las islas montañosas se registrarán brisas.

De cara al resto de la semana, la AEMET prevé cierta estabilidad, con predominio de cielos nubosos y la probable continuidad de episodios de lluvias ocasionales y débiles. Además, no se descartan rachas localmente muy fuertes en zonas de cumbre de las islas de mayor relieve a últimas horas del próximo martes. En cuanto a las temperaturas, no se esperan grandes cambios.

Inicio del invierno meteorológico

A partir de hoy, 1 de diciembre, comienza lo que la AEMET denomina invierno meteorológico, que se prolongará hasta el próximo 28 de febrero. Según la agencia, esta época invernal presenta entre un 60 y un 70% de probabilidades de ser más cálida de lo habitual. En cambio, solo existe un 10% de opciones de que resulte más fría de lo normal en España.

Del mismo modo, la AEMET señala que «no está claro» cómo se desarrollarán los episodios de lluvia a lo largo de la geografía española.

🗓 El invierno meteorológico transcurre entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero.



🌡Hay un 60 a 70 % de probabilidad de que sea más cálido de lo normal en toda España, frente a un 10 % de que sea más frío.



[1/2] pic.twitter.com/aGmCqDUETf — AEMET (@AEMET_Esp) November 30, 2025

La predicción del tiempo para el domingo, por islas, es la siguiente:

Lanzarote

Intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos en el sur. No se descartan lluvia débiles dispersas a últimas horas. Calima ligera en niveles altos, remitiendo durante la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios salvo ligeros descensos de las máximas en la mitad sur. Viento de componente norte.

Arrecife 18º 22º

Fuerteventura

Intervalos nubosos. Calima ligera en niveles altos, remitiendo durante la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios salvo ligeros descensos en la mitad sur. Viento de componente norte.

Puerto del Rosario 18º 22º

Gran Canaria

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles a primeras y últimas horas, y de poco nubosos en el sur. Calima ligera en medianías y cumbres, más significativa en las orientadas al sur y remitiendo a partir del mediodía. Temperaturas con pocos cambios. Alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste durante las horas centrales y con brisas en el suroeste.

Las Palmas de Gran Canaria 19º 23º

Tenerife

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde son probables lluvias débiles y ocasionales en especial a últimas horas. Calima ligera en medianías orientadas al sur, remitiendo durante la mañana. Temperaturas con pocos cambios. Alisio con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste y con brisas en el suroeste; en cumbres centrales, viento flojo del noreste.

Santa Cruz de Tenerife 18º 23º

La Gomera

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste y con brisas en costas suroeste.

San Sebastián de La Gomera 19º 24º

La Palma

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte y este, donde son probables lluvias débiles y ocasionales a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, siendo ocasionalmente fuerte también en la zona de El Paso, y con brisas en costas del oeste.

Santa Cruz de La Palma 19º 22º

El Hierro

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Alisio con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste y con brisas en costas suroeste.

Valverde 14º 17º