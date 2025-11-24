La Aemet anuncia una tregua y advierte de lo que está por venir en Canarias El archipiélago despide a lo largo de la jornada a la calima de los últimos días

Las Canteras recibe a algunos bañistas en la tarde de este lunes, con la calima de fondo.

La predicción del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para la jornada de este martes en Canarias sitúa un descenso moderado de las temperaturas, con especial impacto en las máximas y más acusado en las islas orientales. A lo largo de la mañana comenzará a disminuir la calima en cotas bajas y, durante las últimas horas de la tarde, se empezará a notar en medianías.

En cuanto a los cielos, la situación estará marcada por intervalos poco nubosos, con presencia de nubosidad que podría afectar a zonas de medianías a partir de la medianoche. El viento tendrá componente nordeste, con intervalos fuertes en zonas bajas del sureste y noreste de las islas montañosas. Finalmente, en las cumbres se prevé viento flojo a moderado del sureste, que revertirá a flojo de componente norte, según indica la AEMET.

En la Península, la situación empeorará por precipitaciones de carácter extremo en zonas del norte peninsular y Baleares. Asimismo, se prevén cotas de nieve que alcanzarán entre los 1.000 y 1.200 metros de altitud. El resto de la semana, los episodios de precipitaciones disminuirán en intensidad.

Finalmente, con la llegada del fin de semana, la estabilidad dará paso de nuevo a lluvias concentradas en el noreste peninsular, litoral catalán y Baleares, según informa la AEMET en su perfil oficial de X.

Predicción semanal:



Hoy: lluvias en toda la península, más persistentes en el extremo norte; episodio de calima en Canarias.



Martes: lluvias en el extremo norte peninsular y Baleares; de nieve en cotas 1000-1200 m.



Miércoles a viernes: sin precipitaciones significativas.

Predicción por islas para este martes:

Lanzarote

Cielos poco nubosos, intervalos de nubosidad alta y con intervalos en el norte a últimas horas del día. Calima en altura y remitiendo a lo largo del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero descenso. Máximas en descenso. Viento moderado del nordeste.

Arrecife 18º 24º

Fuerteventura

Cielos poco nubosos, intervalos de nubosidad alta y con intervalos en el norte y oeste a últimas horas del día. Calima en altura y remitiendo a lo largo del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero descenso. Máximas en descenso. Viento moderado del nordeste, modulado por las brisas durante la madrugada.

Puerto del Rosario 17º 23º

Gran Canaria

Cielos poco nubosos con intervalos de nubosidad alta. A partir del anochecer tiende a nuboso en el norte por debajo de los 900-1.000 metros. Calima, remitiendo en zonas bajas a partir de la mañana y en medianías a partir de últimas horas del día. Temperaturas en ligero descenso, moderado en medianías. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas bajas del sureste y noroeste a partir de mediodía; predominando las brisas en costas del suroeste.

Las Palmas de Gran Canaria 20º 24º

Tenerife

Cielos poco nubosos con intervalos de nubosidad alta. A partir del mediodía se esperan intervalos nubosos en zonas de interior y en la vertiente sur donde no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales. Calima, remitiendo en zonas bajas a partir de la mañana y en medianías a partir de últimas horas del día. Temperaturas en ligero descenso, moderado en medianías. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas bajas del sureste y noroeste a partir de mediodía; predominando las brisas en costas del oeste. En el Teide, flojo de componente este girando a norte.

Santa Cruz de Tenerife 19º 23º

La Gomera

Intervalos de nubosidad baja en el norte, inicialmente por debajo de los 500-700 metros, aumentando a los 900-1.200 al final del día y tendiendo a nuboso. En el resto, poco nuboso, salvo intervalos de nubosidad alta. Calima, remitiendo en zonas bajas a partir de la mañana y en medianías a partir de últimas horas del día. Temperaturas en ligero a moderado descenso, especialmente las máximas en medianías del norte. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas bajas del este y noroeste a partir de mediodía; predominando las brisas en costas del sur. En cumbres soplará flojo del sureste durante la madrugada, rolando a norte a lo largo del día.

San Sebastián de La Gomera 21º 25º

La Palma

Nuboso en el este, inicialmente por debajo de los 800 metros, aumentando a los 900 - 1.200 al final del día. En el resto de zonas, poco nuboso en general con intervalos de medias durante las horas centrales cuando no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales. Calima, remitiendo en zonas bajas a partir de la mañana y en medianías a partir de últimas horas del día. Temperaturas en ligero a moderado descenso, especialmente en medianías. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas bajas del sureste y noroeste; predominando las brisas en costas del oeste. En la Caldera de Taburiente, flojo de componente este girando a norte.

Santa Cruz de La Palma 20º 23º

El hierro

Poco nuboso, con algún intervalo de nubosidad baja en el norte, inicialmente por debajo de los 500 metros, aumentando a los 600 - 800 al final del día. Además, intervalos de medias durante las horas centrales cuando no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales en zonas de interior. Calima, remitiendo en zonas bajas y medianías a partir de la mañana. Temperaturas en ligero descenso, localmente moderado en medianías. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en zonas bajas del sureste y noroeste a partir de mediodía; predominando las brisas en costas del suroeste. En cumbres soplará flojo a moderado del sureste durante la madrugada, rolando a norte a lo largo del día.

Valverde 16º 18º