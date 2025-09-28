La Aemet anuncia el regreso de las lluvias al norte de Canarias, con más probabilidad en medianías Las temperaturas máximas descenderán ligeramente mientras las mínimas se mantendrán estables

El inicio de la semana vendrá marcado por el regreso de las lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes cielos nubosos con precipitaciones ocasionales, sobre todo en medianías, que darán paso a claros a lo largo de la tarde. En Lanzarote y Fuerteventura se esperan intervalos nubosos con baja probabilidad de chubascos dispersos, mientras que en el resto del Archipiélago predominarán los cielos poco nubosos.

Las temperaturas máximas experimentarán un ligero a moderado descenso, mientras que las mínimas se mantendrán con pocos cambios. El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, acompañado de brisas en las costas del suroeste de las islas montañosas.

De cara al martes, la Aemet anuncia intervalos nubosos en Lanzarote, Fuerteventura y en las vertientes norte del resto de islas, con mayor predominio de los cielos cubiertos en estas últimas. También se mantiene la baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en las islas de mayor relieve, especialmente en medianías, y sin descartarlas en Lanzarote.

Desde Meteo Tenerife recuerdan que uno de los frentes asociados a la borrasca Ex-Gabrielle, situada al oeste de la Península con un centro muy simétrico, será el responsable de dejar estas lluvias en zonas del archipiélago, sobre todo hacia el norte. Se trata de precipitaciones en general débiles, ya que el frente llegará muy debilitado.

Las temperaturas seguirán sin grandes cambios, con posibilidad de un ligero descenso. El viento continuará siendo moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste, y brisas en la costa suroeste de las islas montañosas.

La preciosa Borrasca Ex-Gabrielle con un centro muy simétrico al oeste peninsular.



Uno de sus frentes será el responsable de dejar lluvias en zonas de Canarias (sobre todo hacia nortes) este domingo, de carácter en general débil pues estará muy debilitado. pic.twitter.com/MJ0c1h8e4N — Meteo_Tenerife (@tenerife_meteo) September 27, 2025

Predicción del tiempo por islas para este domingo:

Lanzarote

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en la vertiente norte. Baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales durante la tarde, más probables al norte. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte al final del día. Durante las horas centrales soplará del noroeste con intervalos de flojo.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Arrecife 21 y 27 grados.

Fuerteventura

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en las vertientes norte y oeste. Baja probabilidad de lluvias débiles, ocasionales y dispersas por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste, predominando la componente norte durante las horas centrales del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Puerto del Rosario 21y 27 grados.

Gran Canaria

En el norte, cielos nubosos con lluvias débiles y ocasionales tras el mediodía. Es probable que sean más frecuentes y localmente moderadas en medianías. En el resto, cielos poco nubosos tendiendo a intervalos nubosos por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. En zonas de interior el ascenso podrá ser puntualmente moderado. Viento moderado del nordeste durante la primera mitad del día y a últimas horas. Por la tarde soplará del noroeste. No se descartan rachas localmente muy fuertes en cumbres al final del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Las Palmas de Gran Canaria 22 y 26 grados.

Tenerife

En el norte, predominio de los cielos nubosos con lluvias débiles y ocasionales tras el mediodía. Es probable que sean más frecuentes y localmente moderadas en medianías. En el resto, cielos poco nubosos tendiendo a intervalos de evolución durante la segunda mitad del día. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. En zonas de interior el ascenso podrá ser puntualmente moderado. Viento flojo de componente norte al inicio, durante las horas centrales predominará el noroeste. Por la tarde aumentará a nordeste moderado con intervalos de fuerte, sin descartar rachas localmente muy fuertes al final en la Dorsal y medianías rientadas al este del área metropolitana.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de Tenerife 22 y 29 grados.

La Gomera

En el norte, cielos nubosos con lluvias débiles y ocasionales ras el mediodía. Es probable que sean más frecuentes y localmente moderadas en medianías. En el resto, poco nuboso tendiendo a intervalos nubosos por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. En zonas de interior el ascenso podrá ser puntualmente moderado. Viento moderado del nordeste durante la primera mitad del día y a últimas horas. Por la tarde soplará del norte. No se descartan rachas localmente muy fuertes en cumbres y vertientes este y noroeste al final del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

San Sebastián de La Gomera 23 y 28 grados.

La Palma

En el norte y este, predominio de los cielos nubosos con lluvias débiles y ocasionales tras el mediodía. Es probable que sean más frecuentes y localmente moderadas en medianías. En el resto, cielos poco nubosos tendiendo a nuboso por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. En zonas de interior el ascenso podrá ser puntualmente moderado. Viento flojo de componente norte, por la tarde aumentará a nordeste moderado. A últimas horas no se descartan rachas puntualmente muy fuertes en extremos sudeste y noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de La Palma 21 y 27 grados.

El Hierro

En el norte, intervalos nubosos tendiendo a nuboso por la tarde cuando hay probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías. En el resto, cielos poco nubosos o despejados tendiendo a intervalos al final. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. En zonas de interior el ascenso podrá ser puntualmente moderado. Viento moderado del nordeste durante la primera mitad del día y a últimas horas. Por la tarde soplará del norte. No se descartan rachas localmente muy fuertes en cumbres al final del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Valverde 17 y 22 grados.

