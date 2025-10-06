Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Aemet anuncia un nuevo paraguas de tierra que llegará a Canarias acompañado de calor

Continúan los cielos poco nubosos y las temperaturas sin cambios este lunes en el archipiélago

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:17

Comenta

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este lunes intervalos nubosos en el norte de las islas, principalmente a primeras y últimas horas, y cielos poco nubosos o despejados en el resto, así como temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso.

El viento soplará del nordeste moderado, ocasionalmente fuerte en los extremos sudeste y noroeste de Gran Canaria, Tenerife y El Hierro.

En el mar se espera viento del nordeste de fuerza 4 o 5, arreciando a 6 mar adentro, marejada aumentando a fuerte marejada mar adentro, y mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros.

Para el martes se espera nuboso en el norte con apertura de claros durante la primera mitad del día u horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso. Probable calima ligera en altura en las islas orientales. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste de las islas montañosas, así como en El Paso en La Palma, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes. Brisas en costas del suroeste de las islas de mayor relieve.

Y para el miércoles en el norte de las islas montañosas, intervalos nubosos con cielos nubosos a primeras y últimas horas. En el resto, poco nuboso o despejado en general, salvo intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura durante la primera mitad del día. Probable calima ligera en altura. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en los extremos sudeste y noroeste de las islas montañosas, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes durante la primera mitad del día.

Consulte la predicción por islas para este lunes:

Lanzarote

Poco nuboso en general, con intervalos nubosos en el norte y este a primeras y a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 21 - 28

Fuerteventura

Poco nuboso en general, con intervalos nubosos en el norte y este a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 21 - 25

Gran Canaria

En el norte, nuboso que tiende a intervalos durante el día. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado, ocasionalmente fuerte en extremos sudeste y noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 22 - 25

Tenerife

En el norte, nuboso que tiende a intervalos durante el día. En el resto, poco nuboso o despejado con intervalos ocasionales en la vertiente sur durante el día. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, más acusado en zonas altas. Viento del nordeste moderado, con algún intervalo de fuerte en el litoral sudeste y extremo oeste. En cumbres centrales, viento del noroeste moderado de madrugada tendiendo a flojo de dirección variable. Brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 22 - 28

La Gomera

Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en el norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado. Brisas en costas del sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 23 - 28

La Palma

Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en el noreste y este a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado. Brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 21 - 26

El Hierro

Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos ocasionales en el norte. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en zonas altas. Viento del nordeste moderado, con algunos intervalos de fuerte en extremos sudeste y oeste. Brisas en costas del sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 15 - 20

Publicidad

Top 50
  1. 1 El calor vuelve de golpe a Canarias y la Aemet ya ha señalado la fecha en el calendario
  2. 2 Rescatan a un joven desaparecido desde este sábado en una moto de agua entre Tenerife y La Gomera
  3. 3 Fallece Javier Hidalgo, director de Empresas de La Caixa en Lanzarote y Fuerteventura
  4. 4 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  5. 5 «Primero Canarias no se va a entregar a CC ni a nadie; este ataque no tiene credibilidad»
  6. 6 Este triunfo vale doble para la UD Las Palmas: Kirian Rodríguez juega y está de vuelta
  7. 7

    21 de los 49 españoles de la flotilla detenidos en Israel regresarán este domingo a España
  8. 8 El estreno imposible del Gran Canaria en el fortín del campeón
  9. 9 Una gran fiesta a lomos de las dos ruedas
  10. 10

    El infierno de los rehenes en el infierno de Gaza

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La Aemet anuncia un nuevo paraguas de tierra que llegará a Canarias acompañado de calor

La Aemet anuncia un nuevo paraguas de tierra que llegará a Canarias acompañado de calor