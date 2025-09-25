La Aemet anuncia un cambio de tendencia en Canarias para el fin de semana y señala estas zonas de las islas Se esperan temperaturas con pocos cambios y viento flojo a moderado de componente norte

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 25 de septiembre 2025, 07:41 Comenta Compartir

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves intervalos nubosos y posibles lluvias débiles y ocasionales, que serán más probables durante la mañana en el norte de las islas montañosas. Se esperan temperaturas con pocos cambios y viento flojo a moderado de componente norte.

En cuanto al estado de la mar, la Aemet anuncia viento del norte y nordeste de fuerza 3 o 4, arreciando a 5, marejadilla o marejada y ocasionalmente fuerte marejada, así como variable de fuerza 1 a 3 con mar rizada o marejadilla. Se espera mar de fondo del norte con olas de 1 a 2 metros.

Predicción fin de semana

Según la predicción general de la Aemet, este sábado se esperan intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura. Nuboso en el norte de las demás islas, abriéndose claros durante las horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto de vertientes. Temperaturas sin cambios y viento del nordeste moderado.

El domingo continuará la predicción del sábado a excepción de un ligero ascenso de las temperaturas, más acusado en los valores de las máximas en interior. El viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en las vertientes expuestas.

Respecto al huracán 'Gabrielle', la Aemet ha actualizado, a través de su cuenta de X, que «sigue desplazándose hacia las islas Azores, para posteriormente perder sus características tropicales». Una vez llegue el fin de semana y el huracán se haya convertido en borrasca, «podría provocar mal estado de la mar, viento intenso y lluvias en el oeste peninsular».

🌀 El huracán Gabrielle sigue desplazándose hacia las islas Azores, para posteriormente perder sus características tropicales.



➡️ El fin de semana, ya convertido en borrasca, podría provocar mal estado de la mar, viento intenso y lluvias en el oeste peninsular. pic.twitter.com/ErxtOZMWf9 — AEMET (@AEMET_Esp) September 24, 2025

Predicción por islas:

Lanzarote

Intervalos nubosos en general, con baja probabilidad de lluvia débil y dispersa. Temperaturas sin cambios. Viento del norte de flojo a moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Arrecife 20 y 27 grados.

Fuerteventura

Intervalos nubosos en general, con baja probabilidad de lluvia débil y dispersa. Temperaturas con algún ligero descenso. Viento del norte de flojo a moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Puerto del Rosario 20 y 24 grados.

Gran Canaria

Intervalos nubosos en general, con baja probabilidad de lluvias débiles que serán más probables en la mitad norte durante la mañana. En el sur, a partir de mediodía nuboso sin descartar lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento del norte flojo a moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Las Palmas de Gran Canaria 21 y 26 grados.

Tenerife

Intervalos nubosos en general, con baja probabilidad de lluvias débiles que serán más probables en el norte durante la mañana, especialmente en el extremo nordeste. En zonas de interior al sur, a partir de mediodía nuboso con probables lluvias débiles. Temperaturas con pocos cambios. Viento del norte flojo a moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de Tenerife 21 y 27 grados.

La Gomera

Intervalos nubosos, con baja probabilidad de lluvias débiles, más probables en norte por la mañana, pero sin descartar otras zonas. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste flojo a moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

San Sebastián de la Gomera 21 y 26 grados.

La Palma

Nuboso en general, con lluvias débiles dispersas, más probables durante la mañana en la vertiente noreste y por la tarde en el oeste. Apertura de algún claro al final del día. Temperaturas con pocos cambios, salvo algún ligero ascenso de las máximas. Viento del nordeste flojo a moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de la Palma 18 y 24 grados.

El Hierro

Intervalos nubosos, con baja probabilidad de lluvias débiles, más probables en norte por la mañana, pero sin descartar otras zonas. Temperaturas con pocos cambios, salvo algún ligero ascenso de las máximas. Viento del nordeste flojo a moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Valverde 18 y 23 grados