La Aemet activa el aviso amarillo en Canarias por calima La alerta afecta principalmente a la provincia de Las Palmas

Imagen de archivo de una jornada de calima en la capital grancanaria.

EFE Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 7 de septiembre 2025, 11:05 Comenta Compartir

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activado este domingo el aviso amarillo (riesgo) por polvo en suspensión en Canarias.

El polvo en suspensión o calima afecta a Lanzarote y Fuerteventura en su totalidad, mientras que en Gran Canaria se refiere a cumbres, este, sur y oeste de la isla, con una visibilidad de 3.000 metros, que afectará principalmente a las zonas altas orientadas al sur, aunque no se descarta que las reducciones también puedan registrarse en zonas bajas.

Con el aviso amarillo, indica la Aemet, no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.