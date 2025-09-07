Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una jornada de calima en la capital grancanaria. EFE

La Aemet activa el aviso amarillo en Canarias por calima

La alerta afecta principalmente a la provincia de Las Palmas

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 7 de septiembre 2025, 11:05

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activado este domingo el aviso amarillo (riesgo) por polvo en suspensión en Canarias.

El polvo en suspensión o calima afecta a Lanzarote y Fuerteventura en su totalidad, mientras que en Gran Canaria se refiere a cumbres, este, sur y oeste de la isla, con una visibilidad de 3.000 metros, que afectará principalmente a las zonas altas orientadas al sur, aunque no se descarta que las reducciones también puedan registrarse en zonas bajas.

Con el aviso amarillo, indica la Aemet, no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Local localiza tres talleres clandestinos en Los Tarahales
  2. 2 El Gobierno de Canarias declara desde este sábado la prealerta por calima en las islas orientales
  3. 3 Fallece un pintor en Arrecife tras caerse a la vía pública
  4. 4 Eidher celebra 15 años de vida contra todo pronóstico
  5. 5 Dónde saborear Gran Canaria, según la modelo Marina García Calderín
  6. 6 Piletas pide dimisiones tras la caída de otro árbol
  7. 7 «Si el Gobierno de Canarias rechaza la condonación de la deuda estará dando la espalda a los isleños»
  8. 8 Examen de credibilidad en Burgos
  9. 9 «Hay que ser muy pobre en Canarias para tener la ayuda para los libros de texto»
  10. 10 Biotecnología engancha al alumnado y el primer grado dual de Canarias no cubre las plazas: cara y cruz de las nuevas carreras de la ULPGC

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La Aemet activa el aviso amarillo en Canarias por calima

La Aemet activa el aviso amarillo en Canarias por calima