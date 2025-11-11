Adiós a los triángulos de emergencia: el nuevo dispositivo que los conductores canarios deberán llevar desde enero

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 11 de noviembre 2025, 06:30 Comenta Compartir

A partir de enero de 2026, el dispositivo de preseñalización V16 se convertirá en el nuevo elemento obligatorio para señalizar averías o accidentes en carretera, sustituyendo definitivamente a los tradicionales triángulos de emergencia. Esta medida, impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT), busca mejorar la seguridad vial y reducir el número de accidentes que se producen cuando los conductores se ven obligados a bajar del vehículo para colocar los triángulos.

El V16 es una pequeña baliza luminosa de color amarillo que se utiliza para advertir de la inmovilización de un vehículo o de un obstáculo en la calzada. Su función es la misma que la de los antiguos triángulos, pero con la gran ventaja de que no es necesario salir del coche para colocarla. Se trata de un dispositivo compacto, fácil de guardar en la guantera y que, en caso de emergencia, puede activarse en cuestión de segundos.

Cuando se enciende, el V16 emite una luz intermitente de color amarillo visible en 360 grados y a gran distancia, alertando a otros conductores de la presencia de un vehículo detenido. Su batería, que puede ser recargable o no, ofrece una autonomía mínima de dieciocho meses y garantiza al menos treinta minutos de emisión continua de luz, incluso en condiciones meteorológicas adversas.

¡Evoluciona tu seguridad en carretera! 💡



🚨 A partir del 1 de enero de 2026, la baliza V16 conectada será el ÚNICO medio legal para la señalización de vehículos inmovilizados en la calzada.



ℹ️ Esto significa que desde esa fecha, será obligatorio que todos los conductores… pic.twitter.com/BGuoFzUVck — Guardia Civil (@guardiacivil) November 7, 2025

El funcionamiento del dispositivo V16 es muy sencillo y seguro. En caso de avería o accidente, basta con encenderlo desde el interior del vehículo y colocarlo sobre el techo, donde se adhiere gracias a su base magnética. Inmediatamente comienza a emitir la señal luminosa que alerta a los demás conductores.

Pero su principal innovación está en su capacidad de conectarse con la plataforma DGT 3.0, un sistema de comunicación inteligente que permite transmitir en tiempo real la ubicación del vehículo inmovilizado. De este modo, otros usuarios de la vía y los servicios de emergencia reciben el aviso de forma automática, lo que contribuye a mejorar la seguridad y la gestión del tráfico.

Ampliar Imagen del V16. DGT

Cuándo será obligatorio el dispositivo V16

El uso del dispositivo V16 conectado será obligatorio en toda España a partir del 1 de enero de 2026. Hasta esa fecha, los conductores podrán seguir utilizando tanto los triángulos de emergencia como las balizas V16, aunque se recomienda ir adaptándose ya al nuevo sistema, dado que los triángulos dejarán de ser válidos a partir de ese momento.

Dónde llevar el V16 en el vehículo

Lo más recomendable es guardar el dispositivo V16 en la guantera o en otro espacio accesible desde el asiento del conductor. Así, en caso de emergencia, se podrá activar sin necesidad de salir del coche, algo fundamental para evitar atropellos en vías rápidas o en situaciones de poca visibilidad. La facilidad de uso y la rapidez en la activación son dos de sus grandes ventajas frente a los métodos tradicionales.

Diferencias entre un V16 con conectividad y uno sin conexión

Es importante distinguir entre los modelos de balizas disponibles en el mercado. Los dispositivos V16 conectados son los únicos que se enlazan con la plataforma DGT 3.0, enviando automáticamente la posición del vehículo cuando se activa la luz de emergencia. Los modelos sin conectividad, por el contrario, solo emiten la señal luminosa, pero no transmiten información a la DGT.

A partir de 2026, únicamente serán válidos los V16 conectados y homologados por la DGT, por lo que conviene asegurarse de adquirir un modelo certificado que cumpla con la normativa.

Preguntas frecuentes sobre el dispositivo V16

Muchos conductores se preguntan cuánto cuesta este nuevo sistema. El precio del dispositivo V16 homologado varía según el modelo y la marca, aunque suele situarse entre los treinta y sesenta euros.

Otra duda frecuente tiene que ver con la homologación. Para saber si una baliza V16 es válida, debe incluir una inscripción visible que acredite su certificación conforme a la normativa DGT 3.0. Solo los dispositivos aprobados oficialmente serán reconocidos a partir de 2026.

También es importante recordar que los triángulos de emergencia podrán seguir utilizándose hasta el 31 de diciembre de 2025. A partir del 1 de enero de 2026, quedarán completamente sustituidos por las balizas V16 conectadas.

El dispositivo V16 supone un cambio significativo en la forma de señalizar las incidencias en carretera. Su tecnología avanzada, su capacidad para comunicarse con la DGT y su facilidad de uso lo convierten en una herramienta esencial para mejorar la seguridad vial en España. Gracias a su diseño compacto, su potente luz visible en todas direcciones y su conexión directa con la plataforma de tráfico, el V16 permitirá reducir riesgos y salvar vidas.

Si aún no dispones de uno, este es el momento ideal para adquirir tu baliza V16 conectada y homologada y así circular con total tranquilidad cumpliendo con la nueva normativa de seguridad vial.

