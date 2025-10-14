Canarias, ocho Islas unidas por la memoria
Canarias, ocho islas unidas por la memoria, por el mar y por un mismo latido. Ocho territorios que comparten identidad, historia y destino
Martes, 14 de octubre 2025, 14:34
En el lunes 13 de octubre, desde Cumbre 8 se ha solicitado al Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote (@cabildodelanzarote) que inste al Gobierno de Canarias (@gobcanarias) a modificar nuestra bandera para que recoja también a la octava isla, La Graciosa, y así dar continuidad al reconocimiento realizado por la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía.
«No hay transformación sin arraigo, ni futuro sin reconocer primero quiénes somos.
Completemos el reconocimiento de La Graciosa, dándole su lugar en nuestra bandera.
Porque el futuro de Canarias se teje entre ocho islas.»
Cumbre 8, pensamos canario, transformamos Canarias.
Desde Cumbre 8 dan las gracias a @thewithfather por su creatividad, a @studiocrudos por darle vida a su idea, y a @tonincorujo por una maravillosa adaptación del Arrorró.